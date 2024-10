Mercedes GLA: prezzi, allestimenti e perché sceglierla

Il segmento dei SUV compatti premium è dominato da modelli che coniugano design elegante, prestazioni versatili e tecnologie avanzate. Tra questi, la Mercedes GLA si distingue per la combo di lusso e praticità. Scopriamone subito i prezzi, i vari allestimenti disponibili e analizziamo i motivi che la rendono una scelta vincente rispetto ai concorrenti.

Prezzi: gamma accessibile per un SUV di lusso

I prezzi della Mercedes GLA sono molto variabili in base alle motorizzazioni e agli allestimenti. La versione di ingresso, la GLA 180 d con motore diesel da 116 CV, parte da circa 37.000 euro, mentre la GLA 200 a benzina (163 CV) ha un prezzo iniziale attorno ai 38.500 euro. Per chi cerca prestazioni superiori, la GLA 250 4MATIC con motore da 224 CV e trazione integrale arriva intorno ai 47.000 euro. La versione sportiva AMG GLA 35 4MATIC, con 306 CV, si posiziona su un livello superiore, partendo da circa 60.000 euro.

Questi prezzi sono indicativi e possono variare in base agli optional e alle promozioni.

Confronto con concorrenti

Rispetto alla BMW X1, che parte da circa 40.000 euro nella sua versione di base, la Mercedes GLA offre una gamma di prezzi leggermente più accessibile nelle sue versioni entry-level. Un altro rivale, l’Audi Q3, parte da una cifra simile, ma la GLA offre una maggiore varietà di motorizzazioni e versioni più performanti con prezzi competitivi. Inoltre, la Volvo XC40, che parte da 39.000 euro, si distingue per il design nordico e le tecnologie di sicurezza avanzate, ma la GLA si posiziona come scelta più versatile grazie alla sua gamma di motori ibridi plug-in e la raffinata esperienza di guida.

Allestimenti: lusso e tecnologia in tutte le versioni

La Mercedes GLA è disponibile in vari allestimenti, ognuno dei quali offre un equilibrio ottimale tra comfort, tecnologia e design.

GLA Base

Anche nella sua versione d’ingresso, la GLA è equipaggiata con il sistema multimediale MBUX, cerchi in lega da 17 pollici e una serie di sistemi di assistenza alla guida che aumentano la sicurezza e la praticità, come il mantenimento della corsia e la frenata d’emergenza autonoma. Questa versione è ideale per chi cerca un SUV compatto con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

GLA Sport

La versione Sport aggiunge dettagli estetici più dinamici e un livello superiore di rifiniture interne. I cerchi da 18 pollici e i sedili sportivi in pelle danno un tocco più grintoso, mentre il sistema di infotainment con schermo da 10,25 pollici rende l’esperienza di guida più coinvolgente.

GLA Premium

L’allestimento Premium è il top di gamma, dotato di accessori esclusivi come il tetto panoramico apribile, cerchi da 19 pollici e un sistema MBUX avanzato con doppio display da 10,25 pollici. Questo allestimento include anche sistemi di assistenza alla guida, come il riconoscimento dei segnali stradali e il parcheggio automatico, rendendo la GLA estremamente sicura e confortevole.

Confronto con concorrenti

Rispetto alla BMW X1 e alla Audi Q3, la Mercedes GLA offre una dotazione di serie più ricca, soprattutto in termini di tecnologie di bordo. Il sistema MBUX della GLA è considerato uno dei migliori nel segmento, con un’interfaccia intuitiva e comandi vocali avanzati che superano la concorrenza. In confronto, la BMW X1 si distingue per la sua dinamica di guida sportiva, mentre l’Audi Q3 punta su un design più spigoloso e una maggiore abitabilità posteriore.

Motori: prestazioni e consumi bilanciati

La Mercedes GLA consente di scegliere tra svariate motorizzazioni, dai consumi ridotti alla potenza elevata.

I motori a benzina partono dal 1.3 turbo della GLA 200, ottimo mix tra prestazioni e costi di gestione contenuti. La GLA 250 da 224 CV e trazione integrale 4MATIC concede una guida più sportiva e sicura su ogni tipo di terreno. Per chi preferisce il diesel, la GLA 200 d e la GLA 220 d sono scelte ottimali, con consumi che si aggirano intorno ai 5,2 litri ogni 100 km.

Le versioni Plug-in Hybrid (come la GLA 250 e) rappresentano una scelta ecologica e innovativa, offrendo circa 60 km di autonomia elettrica e riducendo sensibilmente i consumi in città. Questo motore ibrido plug-in è particolarmente utile per chi percorre brevi tragitti quotidiani, riducendo le emissioni senza sacrificare le prestazioni.

Confronto con concorrenti

Rispetto ai concorrenti, la Mercedes GLA offre una gamma di motori più versatile. L’Audi Q3 propone motorizzazioni simili, ma manca di una versione plug-in ibrida altrettanto efficiente come quella della GLA. La BMW X1, invece, offre un’esperienza di guida più dinamica nelle sue versioni benzina e diesel, ma la GLA si distingue per la maggiore scelta di propulsori ecologici, inclusi i motori ibridi che combinano risparmio ed efficienza.

Perché scegliere la Mercedes GLA?

Design compatto e raffinato

Il design della Mercedes GLA è uno dei suoi principali punti di forza. Le linee fluide, il frontale accattivante e i dettagli eleganti la rendono immediatamente riconoscibile. A differenza della BMW X1, che punta su linee più squadrate e decise, la GLA offre un’estetica più raffinata e compatta, perfetta per chi cerca un SUV urbano ma non vuole rinunciare all’eleganza.

Tecnologia avanzata e intuitiva

Il sistema MBUX è il cuore tecnologico della Mercedes GLA. Questo sistema, supportato da intelligenza artificiale, permette di controllare gran parte delle funzioni del veicolo tramite comandi vocali, garantendo un’esperienza di guida all’avanguardia. Rispetto alla Audi Q3, che dispone di un sistema simile, la GLA si distingue per la fluidità e l’intuitività dei comandi, mentre la BMW X1 offre un’interfaccia tecnologica di alto livello, ma con un’esperienza d’uso meno immediata.