Tenstorrent presenta Blackhole: la nuova piattaforma AI con chip RISC-V ad alte prestazioni

Con il lancio di Blackhole , Tenstorrent si posiziona tra i protagonisti dell’hardware per intelligenza artificiale, puntando su prestazioni elevate, architettura aperta e strumenti dedicati agli sviluppatori . Una soluzione pensata per chi cerca potenza, personalizzazione e supporto open-source in un’unica piattaforma.

Le schede Blackhole con interfaccia PCIe sono realizzate su processo produttivo a 6 nanometri , garantendo un salto in avanti in termini di efficienza e potenza. Le principali migliorie includono:

La Stagione 3 di Call of Duty: Warzone e Black Ops 6 è ufficialmente iniziata e si preannuncia come un momento cruciale per il futuro del gioco. Con l’obiettivo di riconquistare l’interesse di una community in parte disillusa, gli sviluppatori hanno introdotto nuove modalità, contenuti rinnovati e il ritorno della […]