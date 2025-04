Perché il dollaro sta perdendo valore nonostante l’aumento dei dazi di Trump

“I mercati saranno in piena espansione, le azioni saranno in piena espansione, il Paese sarà in piena espansione.”

James Knightley, capo economista internazionale di ING, sottolinea che l’effetto delle tariffe sta lasciando il dollaro esposto e vulnerabile . Non è solo il timore della recessione a far scendere la valuta americana, ma anche una crescente sfiducia nei confronti della direzione economica presa dagli Stati Uniti.

Come spiegano gli analisti di Goldman Sachs , “quando la crescita degli Stati Uniti è negativa e quella del resto del mondo è positiva, il dollaro si indebolisce in media”.

Secondo la teoria economica, l’introduzione di dazi dovrebbe rafforzare la valuta nazionale . Il motivo è semplice: meno importazioni significano meno necessità per le aziende di convertire dollari in altre valute, riducendo così l’offerta di dollari sul mercato valutario. E, come insegna la legge della domanda e dell’offerta, meno disponibilità dovrebbe portare a un aumento del valore .

Una nuova ricerca scientifica mette in discussione l’efficacia dei dolcificanti artificiali come alleati nella lotta al peso. In particolare, il sucralosio – conosciuto commercialmente come Splenda – potrebbe alterare l’attività del cervello in modo tale da aumentare la sensazione di fame, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. Il paradosso del […]