Caldaia perde acqua? Chi chiamare a Roma

Cosa fare se la caldaia perde dell’acqua? Quando ci si ritrova dinanzi alla perdita di acqua dalla caldaia sicuramente ci si può spaventare, soprattutto nel momento in cui non si capisce da dove deriva il problema. Ma vediamo insieme cosa fare e come verificare da dove perde acqua la caldaia.

Cosa fare quando la caldaia perde l’acqua?

Quando si nota che dalla caldaia si è formata una pozza d’acqua, ci sono delle operazioni che si dovrebbero effettuare il prima possibile, al fine di verificare lo stato della caldaia.

Le cose che è necessario verificare quando la caldaia perde l’acqua sono:

Perde quando è spenta o acceda?

Dove si presenta la perdita dell’acqua?

Qual è il livello della pressione sulla quale si presenta la caldaia

Dopo aver verificato queste tre cose è necessario verificare da dove perde l’acqua? Possono essere, ad esempio, perdite da un raccordo, da un tubo, dalla valvola di sicurezza oppure dalle guarnizioni di tenuta.

Caldaia perché perde l’acqua dalla valvola?

Quando si presenta la perdita dell’acqua calda dalla valvola di sicurezza potrebbe esserci un problema dovuta alla pressione dei circuiti. Questo indipendentemente che sia causato da un sensore della temperatura che da uno scarico malfunzionante, bisogna per prima cosa spegnere la caldaia.

In questo caso, dopo averla spenta è necessario verificare se il problema della pressione alta sia davvero la causa della perdita d’acqua della caldaia. Se così fosse e gocciola anche da spenta, si può girare la valvola e far uscire l’acqua in eccesso. In questo modo si fa abbassare la pressione riuscendo a far defluire il circuito al fine d’impedire che questa esploda.

La valvola di sicurezza è molto importante perché evita gli aumenti improvvisi di pressione e la pericolosità della caldaia. Se questa supera una pressione di 3 bar, infatti, potrebbero esserci dei danni molto seri all’impianto e si dovrà agire immediatamente per evitare problematiche spiacevoli o gravi.

Se la caldaia è andata in blocco, ed è per questo che la valvola perde acqua, bisogna spegnerla o resettarla. Per spegnerla basta staccare la corrente che l’alimenta dal pulsante o dalla presa. Dopo di ché si deve aspettare che questa smetta di gocciolare e poi costatare se la situazione si è normalizzata.

Cosa succede quando la caldaia perde acqua da un componente

Cosa succede nel momento in cui la caldaia perde acqua da qualche componente interno oppure esterno? Nel caso in cui l’acqua derivi da una perdita causata da un componente interno, allora sarà la pompa circolatoria, la serpentina oppure lo scambiatore il problema della caldaia. In questi casi, la perdita potrebbe essere causata da una cattiva tenuta delle guarnigioni, oppure dall’usura dei materiali. Ecco perché i componenti che si trovano all’interno vanno a contatto con delle temperature eccessivamente elevate. Quindi nel tempo se non si effettua la corretta manutenzione durante l’anno si potrebbe incorrere in problemi e pericoli di questo tipo.