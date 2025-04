Elon Musk si prepara a lasciare la Casa Bianca: tensioni e strategia dietro l’uscita

Il presidente Donald Trump ha comunicato alla sua cerchia ristretta che Elon Musk sta per abbandonare il suo ruolo all’interno dell’amministrazione, segnando la fine di un periodo turbolento e allo stesso tempo strategico per entrambi. La decisione arriva dopo mesi di collaborazione intensa ma anche di frizioni, che hanno messo in evidenza quanto la presenza di Musk in politica fosse tanto utile quanto ingombrante.

L’imminente uscita di scena

Fonti vicine alla Casa Bianca confermano che Musk concluderà a breve il suo incarico come “dipendente governativo speciale”, uno status che gli ha consentito di contribuire all’agenda presidenziale senza essere soggetto a rigidi vincoli etici e normativi. La scadenza del periodo, fissata per fine maggio o inizio giugno, coincide con un progressivo allontanamento dal centro delle decisioni governative.

Nonostante l’uscita, Musk potrebbe continuare a mantenere un ruolo informale come consulente, senza però incidere direttamente sulle politiche federali.

Musk, una risorsa che ha iniziato a pesare

Nel corso dei mesi, la figura di Elon Musk ha assunto un doppio volto: da un lato innovatore e tagliatore della burocrazia grazie al suo contributo alla task force DOGE (Dipartimento per l’Efficienza Governativa), dall’altro elemento destabilizzante per la catena di comando, noto per la sua imprevedibilità e i suoi post controversi su X (ex Twitter).

Divergenze con i segretari di gabinetto, commenti non coordinati su proposte politiche, e l’ombra di conflitti di interesse – soprattutto in relazione agli affari in Cina – hanno raffreddato l’entusiasmo iniziale, spingendo Trump a ridefinire il perimetro della collaborazione.

La frattura politica: quando Musk diventa un peso

La sconfitta di un giudice conservatore in Wisconsin, apertamente appoggiato da Musk, ha rappresentato un campanello d’allarme per i repubblicani. Il coinvolgimento diretto del miliardario nelle dinamiche politiche ha polarizzato il dibattito, trasformandolo in un bersaglio per i democratici e in un simbolo scomodo per i moderati.

Nonostante i continui elogi pubblici da parte di Trump – che non ha mai mancato di riconoscere il valore dell’alleato – la crescente preoccupazione per il voto di medio termine e la sottile maggioranza GOP alla Camera hanno spinto il presidente a rivalutare le priorità.

Il ruolo di parafulmine e i limiti della lealtà

Molti alleati di Trump riconoscono che Musk ha agito da scudo politico, attirando critiche che altrimenti avrebbero colpito direttamente il presidente. Tuttavia, quando la “protezione” inizia a trasformarsi in contaminazione politica, anche il più fedele dei sostenitori può diventare un problema.

Alcuni membri dello staff hanno espresso preoccupazioni fin dall’inizio, temendo che l’imprevedibilità di Musk potesse ritorcersi contro l’amministrazione. E così è stato: dalla frattura sull’accordo di spesa, ai commenti controversi sulla previdenza sociale, fino alla gestione discutibile di e-mail interne al governo federale.

Una collaborazione che ha lasciato il segno

Nonostante tutto, Trump ha ribadito più volte la sua stima personale verso Musk, che ha definito un “patriota” e “un amico”. Alla riunione del gabinetto del 24 marzo, lo ha elogiato pubblicamente per il contributo dato alla lotta contro gli sprechi.

Tuttavia, durante un altro incontro interno, Trump ha chiarito ai suoi segretari che la responsabilità delle riforme spettava a loro, non a Musk, tracciando di fatto una linea netta che preludeva alla transizione.

Cosa succederà ora?

Musk tornerà presumibilmente a concentrarsi sulle sue aziende, ma il suo rapporto con Trump non si interromperà del tutto. Resterà un alleato influente, anche se più defilato. La Casa Bianca, intanto, potrà riorganizzare la sua struttura interna senza il costante “effetto sorpresa” derivante dalle esternazioni del magnate.

La sua uscita segna una nuova fase per l’amministrazione Trump, che punta ora a rafforzare la coesione interna e prepararsi alle sfide elettorali con maggiore disciplina comunicativa e strategica.