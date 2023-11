SpaceX Acquisisce Pioneer Aerospace per 2,2 Milioni di Dollari

SpaceX, l’azienda aerospaziale privata guidata da Elon Musk, ha recentemente compiuto un passo significativo nel suo percorso di espansione e consolidamento nel settore aerospaziale. Questo sviluppo è avvenuto attraverso l’acquisizione di Pioneer Aerospace, un’azienda leader nella produzione di paracadute per veicoli spaziali, per un importo di 2,2 milioni di dollari. L’acquisizione è stata formalizzata il 22 novembre, in seguito alla dichiarazione di fallimento da parte della società madre di Pioneer Aerospace, avvenuta in Florida all’inizio dello stesso mese​​.

Pioneer Aerospace, fondata nel 1938, ha una lunga storia nel campo dell’aerodinamica e si è affermata come un fornitore chiave sia per le missioni di SpaceX che per quelle della NASA. Le loro capacità includono numerosi voli con equipaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale e la missione “Osiris Rex”, che ha avuto successo nel recuperare campioni da un antico asteroide. Pioneer è uno dei maggiori produttori mondiali di sistemi di decelerazione aerodinamica, specializzandosi nella progettazione e produzione di paracadute e parafoil per missioni militari, ricreative e della NASA. I principali centri di produzione e distribuzione dell’azienda si trovano a Columbia, Mississippi, e Bloomfield, Connecticut​​.

L’acquisizione di Pioneer Aerospace da parte di SpaceX non solo segnala un’espansione significativa del suo ambito operativo, ma rappresenta anche una mossa strategica per garantire una catena di approvvigionamento robusta e affidabile, fattore critico per il successo delle sue future missioni spaziali. Questo movimento strategico consolida ulteriormente il controllo di SpaceX su un componente indispensabile dei suoi veicoli spaziali: il sistema di paracadute​​.

Prima di questa acquisizione, SpaceX si era affidata a fornitori esterni per i paracadute, uno dei pochi componenti non prodotti internamente. Pioneer fornisce i paracadute drogue per le capsule Dragon di SpaceX, usate dalla NASA per trasportare carichi e astronauti avanti e indietro dalla Stazione Spaziale Internazionale. Questi paracadute sono componenti estremamente sofisticati, progettati per alte velocità; nel caso della Dragon, i paracadute si dispiegano dopo che la capsula è rientrata attraverso gran parte dell’atmosfera, per stabilizzare la navicella e rallentarla leggermente​​.

La decisione di acquisire Pioneer è stata influenzata dalla difficoltà di realizzare paracadute in grado di sopravvivere a velocità così elevate. Abhi Tripathi, direttore delle operazioni di missione presso il Space Sciences Laboratory dell’UC Berkeley, ha affermato in un’intervista: “Lo spazio è difficile, ma i paracadute spaziali sono ancora più difficili”.

Tripathi, che ha una carriera decennale in SpaceX e quasi altrettanti anni in NASA, sottolinea che la produzione di tali prodotti tecnicamente sofisticati e a basso volume è difficile da replicare rapidamente, specialmente nei tempi richiesti da SpaceX durante la certificazione della Dragon​​.

Dunque, l’acquisizione di Pioneer Aerospace da parte di SpaceX rappresenta un passo importante per l’azienda, sia dal punto di vista strategico che operativo. Garantisce a SpaceX un maggiore controllo sui componenti critici delle sue missioni spaziali e rafforza la sua posizione come leader nel settore aerospaziale, sottolineando la sua capacità di innovare e adattarsi per affrontare le sfide del volo spaziale.