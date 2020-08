Ryanair potrebbe non volare più in Italia

Il settore aereo è stato uno dei più penalizzati dalla crisi scatenata dalla pandemia di Coronavirus, e ci vorranno anni prima di poter recuperare le ingenti perdite.

La maggior parte delle compagnie nelle ultime settimane è tornata a far decollare i propri velivoli, ma con norme anti-contagio molto rigide, che prevedono tra l’altro continue sanificazioni degli ambienti ed un opportuno distanziamento tra i passeggeri.

Norme che Ryanair non ha accettato a cuor leggero e per questo potrebbe addirittura non volare più in Italia: che sta succedendo?

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha scritto nei giorni scorsi a Ryanair, informando contestualmente l’omologa Autorità irlandese, “in merito alle ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, in vigore, disposte dal Governo italiano a protezione della salute dei passeggeri”.

A quanto pare, sui velivoli della compagnia non solo non viene osservato l’obbligo del distanziamento tra i passeggeri, ma anche le condizioni che consentono la deroga a tale distanziamento sono disattese. Enac precisa che se la compagnia non porrà rimedio imporrà “la sospensione di ogni attività di trasporto aereo negli scali nazionali, chiedendo al vettore di provvedere, contestualmente, alla riprotezione di tutti i passeggeri già in possesso di titolo di viaggio”.