7 modi in cui gli smartphone possono sostituire i pc?

Hai mai notato che gli smartphone tendono sempre di più a svolgere le stesse funzioni dei pc. Fino a qualche anno fa si tratta solo di visualizzare video, inviare mail e usare i social. Oggi con uno smartphone e tramite le app possiamo elaborare testi, utilizzare i programmi Office, tenere videoconferenze, utilizzare piattaforme di lavoro, gestire le nostre finanze e svolgere compiti molto complicati anche contemporaneamente.

In questo articolo vedremo 8 modi in cui gli smartphone possono sostituire i pc. Ti daremo anche un ottimo consiglio d’acquisto, se stai cercando uno smartphone economico, recente e performante: il nuovissimo Honor x7a. Continua a leggere.

Come gli smartphone sostituiscono i pc

Gli smartphone, anche economici, possono sostituire i pc sotto vari aspetti. Ecco i 7 principali:

Comunicazione

Nel campo della comunicazione gli smartphone vincono facile, essendo stati creati proprio per questo. Tuttavia, in questi ultimi anni, hanno superato di molto i personal computer in quanto, oltre ai messaggi e alle chat, permettono di inviare email e di effettuare videochiamate e videoconferenze. Entrambe queste attività erano fino a qualche tempo fa, esclusiva dei pc.

Archivio di memoria

Tanti anni fa eravamo costretti a portare foto, video, musica e altri file dallo smartphone al pc per non rischiare di perderli in caso di rottura o smarrimento del dispositivo. Oggi, con lo spazio di archiviazione di decine, se non centinaia di Giga, e gli slot SD che possono accogliere schede da 1T, il rischio di smarrire gli scatti più belli è molto ridotto.

Navigazione web

Gli smartphone dispongono di browser web che possono essere utilizzati per accedere a siti web, effettuare ricerche, acquistare online e navigare in internet. La differenza tra la navigazione su Internet da pc o da smartphone non è più così importante come lo era fino a qualche anno fa.

Produttività

Gli smartphone offrono app in grado di aumentare la produttività. Permettono di gestire date e appuntamenti, di prendere appunti, scrivere note, conservare le password e di usare fogli di calcolo alcuni prodotti, tipici del pc, come Office, nella versione App oggi sono utilizzabili anche sullo smartphone.

Intrattenimento

Gli smartphone permettono di utilizzare app di intrattenimento che riguardano videogame, film in streaming, musica, libri, tv e tanto altro ancora. L’unica differenza con il pc sono le dimensioni dello schermo.

Lavoro

Molti professionisti, soprattutto quelli che utilizzano Internet per le loro attività, possono eseguire diversi compiti, anche importanti, utilizzando semplicemente il proprio cellulare. Possono inserire o elaborare dati, inviare email, contattare clienti o fornitori, partecipare a videoconferenze, ecc.

Contenuti

Gli smartphone di oggi permettono di creare contenuti adatti ai social o alle varie piattaforme per creator, proprio come prima potevano fare solo i computer. Dispongono di fotocamere di alta qualità che possono essere utilizzate per scattare foto e registrare video e accolgono varie app per il montaggio o l’ottimizzazione.

