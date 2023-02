I migliori 8 smartphone adatti ai bambini nel 2023

Gli smartphone sono ora popolari tra i bambini. Richiedono questo dispositivo per comunicare con gli amici, giocare a giochi mobili e accedere a contenuti educativi. Tuttavia, come genitore, vuoi assicurarti che tuo figlio sia al sicuro mentre utilizza il suo dispositivo. Ecco perché è fondamentale selezionare uno smartphone divertente e sicuro per i bambini. Di conseguenza, devono limitare il tempo davanti allo schermo e mantenere una routine su ciò che è buono e ciò che non lo è. Quindi, se ti stai chiedendo quale smartphone acquistare per i tuoi figli, ti diremo i migliori telefoni che si adattano bene a loro.

Gli 8 migliori smartphone per bambini

1. Honor X7a

Il primo della nostra lista è l’x7a di Honor. Questo telefono di fascia media ha un buon display da 6,74 pollici con proporzioni 20:9, perfetto per un buon streaming video e visualizzazione di foto. Sappiamo che i bambini spesso amano giocare o guardare il loro Youtuber preferito come Mr. Beast o FGTv. Inoltre, ha anche una funzione di consenso dei genitori tramite Google Play per la loro sicurezza. Le honor x7a specifiche sono di prim’ordine e non ti pentirai mai di averne acquistato uno per il tuo bambino.

2. Amazon Fire HD 8 edizione per bambini

Questo smartphone in stile tablet è specificamente progettato per i bambini e viene fornito con una custodia resistente e garanzia. Ha un ampio display HD da 8 pollici, un processore veloce e fino a 12 ore di durata della batteria. Il dispositivo è inoltre dotato di un’interfaccia adatta ai bambini e di controlli parentali, che consentono ai genitori di gestire facilmente il tempo di visualizzazione dei propri figli e l’accesso ai contenuti nel 2023.

3. Apple iPhone 12 Mini

L’iPhone 12 Mini è uno smartphone compatto e potente, perfetto per i bambini, anche se costa di più rispetto alle altre marche di telefoni. Ha un display da 5,4 pollici, un veloce chip A14 Bionic e una fotocamera da 12 MP per scattare foto e video. Viene inoltre fornito con le rigide misure di sicurezza di Apple, tra cui Face ID e Touch ID, che rendono difficile l’accesso al dispositivo a chiunque non sia il proprietario.

4. Samsung Galaxy S21Fe

Un’altra offerta Samsung è l’S21 FE, un’ottima opzione per i bambini che desiderano uno smartphone potente con un grande schermo. Ha un display da 6,5 pollici, un processore veloce e una fotocamera da 12 MP per scattare foto e video. Il dispositivo è inoltre dotato di controllo parentale, che consente ai genitori di impostare limiti sul tempo di visualizzazione dei propri figli e sull’accesso ai contenuti.

5. GooglePixel 5a

Pixel 5a di Google è un ottimo smartphone per i bambini che amano la fotografia questo 2023. Ha un display da 6,2 pollici, un processore veloce e una fotocamera da 12,2 MP che scatta foto e video straordinari. Il dispositivo è inoltre dotato di controllo parentale, quindi i genitori possono impostare limiti sul tempo di visualizzazione dei propri figli e sull’accesso ai contenuti.

6. Nokia 4.3

Il classico Nokia ha anche offerte per il tuo giovane. Il Nokia 4.3 è uno smartphone economico perfetto per i bambini. Ha un display da 5,71 pollici, un processore veloce e una fotocamera da 13 MP per scattare foto e video. Il dispositivo è inoltre dotato di controllo parentale, che consente ai genitori di gestire il tempo di visualizzazione dei propri figli e l’accesso ai contenuti.

7. Xiaomi Mi 11 Lite 5g

Lo Xiaomi Mi 11 Lite 5G è un ottimo telefono cellulare per i bambini che desiderano un dispositivo con connettività veloce questo 2023. Ha un display da 6,55 pollici, un processore veloce e una fotocamera da 64 MP per scattare foto e video. Il dispositivo è inoltre dotato di controllo parentale, quindi i genitori possono impostare limiti sul tempo di visualizzazione dei propri figli e sull’accesso ai contenuti.

8. Oppo A53

L’Oppo A53 è uno smartphone economico perfetto per i bambini. Ha un display da 6,5 pollici, un processore veloce e una fotocamera da 13 MP per scattare foto e video. Il dispositivo è inoltre dotato di controllo parentale, in modo che i genitori possano gestire il tempo di visualizzazione dei propri figli e l’accesso ai contenuti.

Conclusioni

Questo riassume le nostre fantastiche scoperte per il tuo giovane questo 2023. Tutti questi gadget hanno il controllo parentale ma, allo stesso tempo, hanno buone caratteristiche che sicuramente ameranno e apprezzeranno con moderazione.