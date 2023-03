In Italia ci sono diversi centri di eccellenza per la cura del nervo ottico. Ad esempio, il Centro di medicina dispone del nuovo Spectralis HRA+OCT, una tecnologia all’avanguardia. Anche l’Eye Clinic UPMC Salvator Mundi International Hospital ha un team di specialisti che si occupano di Neuroftalmologia.

Centri di eccellenza per la cura del nervo ottico (Foto@Pixabay)

La cura del nervo ottico

La cura del nervo ottico dipende dalla patologia che lo ha causato. Ad esempio, quando la causa della neurite ottica risiede nella sclerosi multipla, il medico può prescrivere un trattamento a base di corticosteroidi per via endovenosa e successivamente per via orale. Inoltre, ci sono trattamenti che possono migliorare il campo visivo applicando delicati impulsi elettrici alle cellule del nervo ottico responsabili della visione.

Il principale sintomo che evidenzia la presenza di un danno al nervo ottico è la riduzione o la perdita totale o parziale del campo visivo. Altri possibili sintomi di possibili patologie legate al nervo ottico sono: vista offuscata, vista oscurata (il paziente percepisce le immagini come se ci fosse meno illuminazione o luminosità), vista alterata dei colori e comparsa di flash o lampi luminosi.

Il nervo ottico può essere danneggiato dal risultato di diversi processi. Alcune cause comuni includono il glaucoma e diversi tipi di neuropatie (infiammatorie o neurite ottica, ischemiche, compressive, tossiche o legate a carenze, atrofie) o lesioni causate da un trauma. Inoltre, alcune infezioni come la malattia di Lyme e la sifilide possono causare l’infiammazione del nervo ottico.

Prevenzione delle malattie del nervo ottico

Per prevenire le malattie del nervo ottico è importante curare eventuali agenti infettivi che possono causare danni al nervo. Inoltre, ci sono prove che il Resveratrolo sia un antiossidante efficace e abbia la capacità di proteggere le cellule dalla perossidazione lipidica.

Il Resveratrolo è un antiossidante presente in alcune piante e frutti come l’uva rossa e i mirtilli. Ci sono prove che il Resveratrolo sia efficace nel prevenire la perossidazione lipidica delle lipoproteine a bassa densità (LDL) e proteggere le cellule dalla perossidazione lipidica. Questo può essere utile nella prevenzione di alcune malattie del nervo ottico.

I trattamenti per le malattie del nervo ottico dipendono dalla patologia che ha causato il danno. Nel caso del glaucoma, la prima scelta terapeutica è di norma con colliri che abbassano la pressione oculare ed impediscono la progressione del danno del nervo ottico. Quando non è sufficiente, si può ricorrere al trattamento laser. Nel caso della neurite ottica, il trattamento può includere steroidi intravenosi o orali e una procedura chiamata plasmaexchange (PLEX).