Chainlink rivoluziona i dati aziendali on-chain con intelligenza artificiale e oracoli decentralizzati

Chainlink sta ridefinendo il futuro dei dati aziendali utilizzando l’intelligenza artificiale (AI) e la tecnologia degli oracoli decentralizzati per portare informazioni chiave sui mercati finanziari direttamente on-chain. Il 21 ottobre, la piattaforma ha annunciato un progetto pilota che mira a creare un database on-chain per le azioni aziendali, in collaborazione con leader del settore finanziario come Franklin Templeton e UBS.

Obiettivo del progetto: standardizzazione e dati in tempo reale

Il progetto punta a risolvere una delle principali sfide nel mondo finanziario: l’assenza di dati strutturati e aggiornati in tempo reale sulle azioni aziendali. Attraverso l’integrazione dell’AI e degli oracoli, Chainlink intende trasformare informazioni non strutturate, spesso reperite da fonti off-chain difficilmente accessibili, in dati digitali prontamente utilizzabili. Tra questi, vi sono dati fondamentali come fusioni, dividendi e frazionamenti azionari, settori notoriamente complessi da gestire.

Riduzione delle inefficienze e risparmio di costi

Chainlink evidenzia come l’attuale sistema di gestione dei dati aziendali, che include formati diversi come PDF e comunicati stampa, crei inefficienze significative. Questo approccio frammentato comporta ritardi nella disponibilità dei dati e l’uso di fonti duplicate, portando a una complessa pulizia delle informazioni. Tali inefficienze costano annualmente tra 3 e 5 milioni di dollari a investitori, broker e depositari.

Collaborazioni strategiche per un ecosistema finanziario più efficiente

Il progetto pilota è stato sviluppato con il supporto di partner di alto profilo, tra cui Swift e blockchain come Avalanche e ZKsync. Grazie a queste collaborazioni, Chainlink mira a ridurre drasticamente i processi manuali e a migliorare l’efficienza operativa, come affermato da Mark Garabedian, direttore della strategia di asset digitali e tokenizzazione di Wellington Management.

L’espansione di Chainlink nel settore finanziario

Oltre al progetto pilota, Chainlink ha siglato una partnership con Taurus, fornitore di infrastrutture per asset digitali, per accelerare la tokenizzazione istituzionale. Questo accordo, datato 2 ottobre, punta a migliorare la trasparenza, la mobilità cross-chain e la sicurezza nei mercati finanziari istituzionali, consolidando ulteriormente il ruolo di Chainlink come innovatore nel settore blockchain.

Conclusione

L’integrazione di intelligenza artificiale e oracoli decentralizzati di Chainlink rappresenta un passo avanti cruciale verso la standardizzazione e l’efficienza dei dati finanziari on-chain. Con le sue collaborazioni strategiche, la piattaforma sta ponendo le basi per una trasformazione significativa nel modo in cui i mercati finanziari gestiscono e utilizzano le informazioni aziendali.