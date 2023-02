Lo Squalo: le curiosità dietro le quinte del capolavoro di Spielberg

Quando nel 1975 uscì nelle sale il film “Lo Squalo“, nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe diventato uno dei film più iconici della storia del cinema. Diretto da Steven Spielberg, il film ha saputo tenere incollati alle poltrone dei cinema, gli spettatori di tutto il mondo.

Ma quali sono le curiosità legate alla produzione del film?

Nonostante alcune difficoltà iniziali durante la produzione, Spielberg è riuscito a realizzare un film che ha definito uno standard nel genere thriller. In questo articolo, scopriremo le curiosità dietro le quinte della produzione di questo capolavoro del cinema.

La scelta del regista

La produzione di “Lo Squalo” non fu priva di ostacoli. Dopo che il regista John Sturges rifiutò il progetto, il produttore David Brown decise di offrire il ruolo a Spielberg, all’epoca solo un giovane regista. Nonostante l’iniziale incertezza, Spielberg decise di accettare la sfida e iniziò a lavorare alla sceneggiatura insieme allo scrittore Carl Gottlieb.

La produzione

Il film fu girato in gran parte sull’isola di Martha’s Vineyard, nel Massachusetts. Durante le riprese, tuttavia, ci furono diversi problemi, tra cui il maltempo e i problemi tecnici con lo squalo meccanico utilizzato nel film. Inoltre, il budget del film si rivelò insufficiente, costringendo la produzione a dover cercare nuovi finanziamenti per completare il progetto.

Il cast e la colonna sonora

Il cast di “Lo Squalo” comprendeva alcuni grandi nomi del cinema dell’epoca, come Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw. Ma forse uno degli elementi più iconici del film è la sua colonna sonora, composta da John Williams. La musica inquietante e la nota distintiva del film sono diventate un simbolo del genere thriller, e sono state utilizzate in numerose altre produzioni.

Il successo e l’eredità

Quando “Lo Squalo” uscì nelle sale nel 1975, ebbe un successo strepitoso, diventando il film di maggior incasso della storia del cinema dell’epoca. Il film vinse tre Premi Oscar e consolidò la reputazione di Spielberg come uno dei registi più talentuosi del suo tempo. Inoltre, il film contribuì a creare una vera e propria “fobia” degli squali in tutto il mondo, con un aumento delle vendite di prodotti anti-squalo e una diminuzione del turismo in alcune zone costiere.

Le curiosità dietro le quinte del film sono ancora oggi oggetto di studio per gli appassionati di cinema, e testimoniano l’abilità e la passione che ci vogliono per realizzare un capolavoro come questo.