Bradley Cooper: una carriera di successo tra cinema e teatro

Bradley Cooper è uno dei volti più noti di Hollywood, un attore talentuoso che ha saputo farsi notare sia nel cinema che in teatro. In questo articolo esploreremo la carriera di Cooper, soffermandoci sulle curiosità più interessanti che lo riguardano.

Cinema e teatro, il successo di Bradley Cooper (Foto@David Shankbone, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Gli inizi della carriera

Bradley Cooper nasce a Filadelfia nel 1975. Dopo aver studiato recitazione alla scuola d’arte Actors Studio di New York, fa il suo debutto sul grande schermo nel 2001, in un film horror intitolato “Wet Hot American Summer”. Ma è solo nel 2009 che l’attore si fa notare a livello internazionale grazie alla sua interpretazione in “Una notte da leoni”, una commedia che ha riscosso un enorme successo di pubblico e critica.

Successi cinematografici

Da quel momento in poi, la carriera di Bradley Cooper decolla e l’attore diventa uno dei volti più richiesti di Hollywood. Tra i suoi successi più recenti, possiamo citare “American Sniper”, “American Hustle” e “A Star is Born”, quest’ultimo anche diretto da Cooper, che ha ottenuto ben 8 candidature agli Oscar.

Curiosità su Bradley Cooper

Ecco alcune curiosità:

È nato il 5 gennaio 1975 a Philadelphia, in Pennsylvania, negli Stati Uniti.

Ha studiato recitazione alla Actors Studio Drama School presso la New School University di New York City.

Ha fatto il suo debutto cinematografico nel 2001 nel film “Wet Hot American Summer”.

È stato nominato all’Oscar per la sua interpretazione nel film “American Sniper”.

Ha doppiato il personaggio di Rocket Raccoon nei film della serie “Guardiani della Galassia”.

Ha recitato in diverse commedie romantiche, tra cui “Una notte da leoni”, “Lei è troppo per me” e “Appuntamento con l’amore”.

Ha co-sceneggiato, diretto e interpretato il film “A Star is Born”, con Lady Gaga come co-protagonista.

Ha studiato francese durante il suo anno sabbatico prima di andare al college.

Ha fatto un cameo in “Sex and the City” nella quarta stagione.

Ha una figlia di nome Lea De Seine Shayk Cooper, nata nel 2017 dalla sua ex-compagna, la modella Irina Shayk.