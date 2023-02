Concorso canoro: consigli per emergere tra i concorrenti

Se siete degli artisti emergenti sapete senz’altro che i concorsi canori possono essere un prezioso mezzo per farvi notare dalle case discografiche e dalle figure chiave dell’industria musicale.

Un concorso canoro dà innanzitutto l’opportunità di esibirsi dal vivo davanti a un pubblico, essenziale per migliorare costantemente la propria tecnica e identificare i propri punti di forza e di debolezza; inoltre, può anche offrire premi e opportunità che possono aiutare a lanciare una carriera musicale, come registrazioni demo, concerti e contratti discografici.

I consigli per emergere in un concorso canoro (Foto@Pixabay)

Tuttavia, il panorama dei concorsi canori oggi è molto competitivo, perciò è importante che troviate anche il modo di lasciare il segno ed emergere.

Ecco 6 consigli per mettervi in luce e accorciare la distanza tra voi e il vostro sogno di diventare cantanti e musicisti di successo.

1. Prepararsi adeguatamente

Sembra scontato, ma non è mai inutile ribadire quanto sia importante dedicare tempo ed energie per prepararsi adeguatamente. Questo significa esercitarsi costantemente per perfezionare la tecnica. Una volta acquisito una solida base, potrete allora concentrarvi sul vostro stile e sulla personalizzazione delle vostre performance.

2. Scegliere la canzone giusta

Scegliere la canzone giusta è cruciale per ottenere il massimo dalla vostra esibizione. Scegliete una canzone che rispecchi il vostro stile e che vi permetta di esaltare al meglio le vostre capacità vocali. Se scegliete una canzone che non è adatta al vostro range vocale, rischiate di perdere l’impatto sulla platea e di non essere valorizzati al massimo.

3. Esibirsi con passione, personalità e sicurezza

L’emozione e la passione che mettete in ogni esibizione sono ciò che fa la differenza. Esibitevi con sicurezza e con la massima energia, mostrando al pubblico e alla giuria la vostra passione per la musica. Coinvolgete la platea mostrandogli la vostra personalità e facendogli vedere che siete lì per divertirvi. Non copiate gli altri artisti, ma cercate di creare un’immagine unica che vi contraddistingua dalla massa. Se il pubblico vi percepirà autentici e vi vedrà divertirvi, sarà più propenso ad apprezzarvi e divertirsi con voi.

4. Sperimentare con nuovi generi e stili musicali

Non abbiate paura di sperimentare con nuovi generi e stili musicali. Questo vi aiuterà a sviluppare il vostro stile e a distinguervi dagli altri artisti emergenti. Sperimentare con nuovi generi e stili musicali vi aiuterà anche a capire quali sono i vostri punti di forza e a identificare quelli deboli.

5. Sviluppare una solida presenza sui social media

I social media sono una risorsa preziosa per gli artisti emergenti. Sviluppate una solida presenza sui principali canali condividendo i vostri successi, le vostre esibizioni e le vostre canzoni. Questo vi aiuterà a costruire un seguito di fan e a promuovere il vostro lavoro.

6. Networking con musicisti e addetti ai lavori

Il networking è una parte importante del successo nell’industria musicale. Fatevi conoscere da altri musicisti e addetti ai lavori del settore musicale, partecipate a eventi musicali e cercate di creare relazioni durature. Il networking vi aiuterà a costruire la vostra rete di contatti e a ottenere nuove opportunità.