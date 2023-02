Cosa nasconde Mare Fuori 3? Tutte le curiosità da scoprire a riguardo

Mare Fuori è una serie tv italiana mandata in onda per la prima volta nel settembre del 2020. Essa ha raggiunto la fama nel giro di poco tempo, al punto di ricevere collaborazioni con catene importanti come Netflix.

Questo successo rapido è dovuto alla trama interessante, che coinvolge e si avvicina alla vita quotidiana di molti ragazzi. Ma Mare Fuori non nasconde solo episodi stimolanti e personaggi intrattenenti, bensì tante curiosità conosciute da pochi. Sei sicuro di sapere tutto su questo programma?

Cosa nasconde la trama di Mare Fuori 3

Continua a leggere per scoprire la trama, i personaggi e tutte le curiosità che questa serie nasconde.

La trama di Mare Fuori

Mare Fuori si concentra sulla vita di alcuni ragazzi provenienti da realtà diverse, che devono però affrontare lo stesso ostacolo: il carcere. Carmine di Salvo (appartenente ad una famiglia camorrista napoletana) e Filippo Ferrari (appartenente alla Milano bene) vengono arrestati lo stesso giorno.

Il primo sa muoversi all’interno di questo nuovo ambiente, in quanto abituato sin da piccolo a situazioni simili; il secondo invece trova diversi problemi, addirittura sul comprendere ciò che gli altri provano a dirgli.

Questa condizione porta tutti gli altri detenuti a prendere di mira i nuovi arrivati, al punto di portare avanti minacce e aggressioni. Fra i più violenti troviamo Ciro Ricci, figlio di un conosciuto boss della camorra e definito come capo carcere.

Ad apparire più tardi sarà anche Naditza, ragazza rom e figura importante all’interno della struttura. Il personaggio più importante risulta però essere Paola Vinci, direttrice dell’edificio, che insieme al comandante Massimo Esposito, all’educatore Beppe Romano e alle diverse guardie presenti, faranno in modo di reindirizzare i ragazzi nella giusta strada, garantendogli una seconda possibilità.

Curiosità su Mare fuori 3

Alcune curiosità su Mare Fuori

Mare Fuori nasconde tanti fatti interessanti, vediamoli insieme:

Il carcere minorile non è realmente un carcere: per quanto Mare Fuori sia interamente ambientato all’interno di un carcere, esattamente quello di Nisida, le scene non sono state registrate in questa struttura. Il set è stato infatti allestito sul molo San Vincenzo di Napoli, riprendendo tutte le caratteristiche che riportano a quella aspirata.

Carmine e Filippo sono buoni amici anche nella vita reale: i due attori principali della serie non hanno solo un legame forte all’interno di essa, bensì anche nella vita reale. Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas passano infatti davvero tanto tempo insieme.

La sigla di Mare Fuori è cantata da uno dei protagonisti: non è infatti un autore secondario a rappresentare la sigla principale della serie, bensì uno dei protagonisti principali, ossia Edoardo. Interpretato da Matteo Paollino, nella vita reale porta avanti una carriera musicale, fortemente rafforzata dal suo ruolo nella serie, che gli permette di farsi chiamare Icaro.

Mare Fuori ha fatto nascere una storia d’amore: questa serie non fa nascere solo buone amicizie, bensì anche storie d’amore. Maria Esposito (Rosa Ricci) e Antonio Orefice (Totò) risultano infatti ufficialmente fidanzati nella vita reale.