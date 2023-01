Blocca i tuoi contatti indesiderati su WhatsApp: proteggi la tua privacy!

Se stai cercando di bloccare un numero su WhatsApp, è possibile farlo con alcuni semplici passi da seguire.

In questa guida, ti mostreremo come bloccare un numero su WhatsApp in pochi semplici passaggi. Ti mostreremo come bloccare un numero su Android, iPhone e Windows Phone.

Ti mostreremo anche come sbloccare un numero bloccato e come gestire la tua lista di contatti bloccati. Segui i nostri passaggi e impara come bloccare un numero su WhatsApp in pochi minuti.

Come bloccare un numero su WhatsApp: una guida passo-passo

Se desideri bloccare un numero su WhatsApp, segui questi semplici passaggi:

Apri l’app WhatsApp sul tuo dispositivo. Tocca l’icona dei tre puntini in alto a destra dello schermo. Seleziona “Impostazioni” dal menu a discesa. Tocca “Account” nella sezione “Impostazioni”. Seleziona “Privacy” dal menu a discesa. Tocca “Blocca contatti” nella sezione “Privacy”. Tocca l’icona “+” in alto a destra dello schermo. Inserisci il numero che desideri bloccare nella casella di ricerca. Tocca il numero che desideri bloccare nella lista dei risultati. Tocca “Blocca” nella finestra di conferma.

Ecco fatto! Il numero è stato bloccato con successo su WhatsApp.

Come sbloccare un numero bloccato su WhatsApp: una guida passo-passo

Se hai bloccato un numero su WhatsApp, non preoccuparti: è possibile sbloccarlo seguendo alcuni semplici passaggi. Ecco come procedere:

Apri l’app WhatsApp sul tuo dispositivo. Vai su Impostazioni > Account > Privacy. Scorri fino a trovare la sezione Bloccati. Tocca il numero che hai bloccato. Tocca Sblocca. Conferma l’azione toccando Sblocca.

Ecco fatto! Il numero bloccato è stato sbloccato e ora puoi iniziare a chattare con lui. Ricorda che, una volta sbloccato, il numero potrà nuovamente inviarti messaggi e chiamate.