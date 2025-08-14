Bloccare un Contatto WhatsApp: La Guida Definitiva per Riprendere il Controllo della Tua Privacy

Hai mai desiderato far sparire una conversazione o, meglio ancora, una persona dalla tua lista di chat? Bloccare un contatto su WhatsApp è un’azione semplice che ti permette di interrompere immediatamente ogni forma di comunicazione diretta, proteggendo la tua tranquillità. Questa funzione impedisce al contatto bloccato di inviarti messaggi, chiamarti o visualizzare i tuoi aggiornamenti di stato e le informazioni del profilo.

In breve, bloccare un contatto su WhatsApp è la soluzione più efficace per interrompere ogni comunicazione indesiderata.

Che si tratti di un ex insistente, di un venditore troppo zelante o semplicemente di qualcuno con cui non vuoi più avere a che fare, usare il blocco è un tuo diritto. Ma cosa comporta realmente? E come si fa nel modo corretto? Scopriamolo insieme.

Perché e Quando Bloccare un Contatto su WhatsApp?

La decisione di bloccare qualcuno è puramente personale, ma solitamente nasce dalla necessità di creare un confine digitale. Non si tratta solo di silenziare le notifiche; è un modo per riaffermare il controllo sul proprio spazio personale.

Le ragioni più comuni includono:

Molestie o spam: Messaggi indesiderati, pubblicità o tentativi di truffa.

Messaggi indesiderati, pubblicità o tentativi di truffa. Relazioni terminate: Per evitare contatti con ex partner, amici o colleghi.

Per evitare contatti con ex partner, amici o colleghi. Tutela della privacy: Per impedire a determinate persone di vedere la tua foto profilo, il tuo stato online o i tuoi aggiornamenti.

Per impedire a determinate persone di vedere la tua foto profilo, il tuo stato online o i tuoi aggiornamenti. Pace mentale: Semplicemente per non ricevere più messaggi da una persona che ti provoca stress o ansia.

Come Bloccare un Contatto WhatsApp: La Procedura Passo-Passo

Il processo è leggermente diverso a seconda del tuo sistema operativo, ma è sempre intuitivo. Vediamo come fare.

Guida per Android

Apri la chat: Vai sulla conversazione con il contatto che desideri bloccare. Menu: Tocca i tre puntini verticali in alto a destra. Altro: Nel menu a tendina, seleziona “Altro”. Blocca: Tocca l’opzione “Blocca”. Ti verrà chiesto di confermare. Puoi anche scegliere di segnalare il contatto a WhatsApp se ha violato i termini di servizio.

Guida per iPhone (iOS)

Apri la chat: Accedi alla conversazione con la persona da bloccare. Nome del contatto: Tocca il nome del contatto in alto per aprire la schermata delle informazioni. Blocca contatto: Scorri verso il basso e troverai l’opzione “Blocca [Nome Contatto]”. Conferma: Tocca di nuovo “Blocca” per confermare la tua scelta.

Bloccare da WhatsApp Web o Desktop

Anche da computer il procedimento è molto simile.

Apri la chat desiderata. Clicca sul nome del contatto in alto. Nel pannello che si apre sulla destra, scorri in basso e clicca su “Blocca” e poi conferma.

Cosa Succede Esattamente Quando Blocchi Qualcuno?

Questo è il punto cruciale che genera più dubbi. Quando blocchi un contatto WhatsApp, si innesca una serie di cambiamenti precisi, pensati per proteggere la tua privacy senza notificare esplicitamente l’altra persona.

Cosa Vede il Contatto Bloccato?

Il contatto che hai bloccato non riceverà una notifica con scritto “Sei stato bloccato”. Tuttavia, noterà alcuni cambiamenti:

Foto profilo: La tua immagine del profilo non sarà più visibile. Al suo posto, vedrà l’icona grigia standard.

La tua immagine del profilo non sarà più visibile. Al suo posto, vedrà l’icona grigia standard. Stato online e Ultimo accesso: Non potrà più vedere se sei online né l’orario del tuo ultimo accesso.

Non potrà più vedere se sei online né l’orario del tuo ultimo accesso. Aggiornamenti di stato: Le tue storie (Stato) non gli verranno più mostrate.

E i Messaggi Inviati? Arrivano?

No. Qualsiasi messaggio che il contatto bloccato proverà a inviarti resterà “in sospeso” sul suo telefono. Vedrà una sola spunta grigia (messaggio inviato al server) ma mai la seconda (messaggio consegnato al tuo dispositivo). Lo stesso vale per le chiamate e le videochiamate, che non andranno a buon fine.

Gruppi in Comune: Cosa Cambia?

Attenzione: il blocco ha effetto solo sulle comunicazioni dirette (chat 1-a-1). Se tu e il contatto bloccato siete nello stesso gruppo, continuerete a vedere reciprocamente i messaggi inviati in quella chat comune. WhatsApp non vi rimuove dai gruppi e non nasconde i messaggi per non alterare la dinamica della conversazione di gruppo.

Come Capire se Sei Stato Bloccato su WhatsApp?

Non esiste un metodo ufficiale, ma una serie di indizi può darti una risposta quasi certa. Se sospetti di essere stato bloccato da un contatto, verifica questi punti:

Non vedi più la sua foto profilo. Non vedi il suo “ultimo accesso” o lo stato “online” nella finestra della chat. I messaggi che invii mostrano una sola spunta grigia e mai la seconda. Qualsiasi tentativo di chiamata non va a buon fine. Non riesci ad aggiungerlo a un nuovo gruppo.

Se tutti questi indizi sono presenti contemporaneamente, la probabilità di essere stato bloccato è molto alta.

Bloccare non Basta? L’Opzione “Segnala e Blocca”

Quando blocchi qualcuno, WhatsApp ti offre anche l’opzione “Segnala e blocca”. Questa funzione è fondamentale in caso di spam, truffe, messaggi offensivi o minacciosi.

Scegliendo di segnalare, inoltri gli ultimi 5 messaggi di quella chat a WhatsApp per un’analisi. Se il team di moderazione rileva una violazione delle policy, l’account segnalato potrebbe essere sospeso o bannato. Come confermato dal centro assistenza ufficiale di WhatsApp, questa azione è un passo importante per mantenere la piattaforma sicura.

Come Sbloccare un Contatto su WhatsApp

Hai cambiato idea? Sbloccare un contatto è altrettanto semplice.

Vai su Impostazioni > Privacy. Scorri fino in fondo e tocca Contatti bloccati. Troverai la lista di tutti i numeri che hai bloccato. Tocca il nome del contatto che vuoi sbloccare e conferma la scelta.

Importante: Una volta sbloccato un contatto, non riceverai i messaggi che ti ha inviato mentre era bloccato. La comunicazione riprenderà solo dal momento dello sblocco.

Domande Frequenti (FAQ)

1. Un contatto WhatsApp bloccato può vedere se sono in un gruppo in comune? Sì. Il blocco non influisce sui gruppi. Potrai vedere i suoi messaggi nel gruppo e lui vedrà i tuoi. La sua presenza e i suoi interventi nella chat di gruppo rimarranno visibili, così come i tuoi per lui.

2. Se sblocco un contatto, riceverò i messaggi inviati durante il blocco? No. Tutti i messaggi, le chiamate o i file multimediali inviati da quella persona mentre era bloccata non verranno mai consegnati al tuo telefono. È come se non fossero mai stati spediti dalla sua parte.

3. WhatsApp avvisa l’utente quando viene bloccato? No, WhatsApp non invia alcuna notifica esplicita per proteggere la privacy di chi esegue il blocco. La persona bloccata può solo dedurlo da una serie di indizi, come l’impossibilità di vedere la foto profilo o lo stato online.

4. Posso bloccare un numero che non ho salvato in rubrica? Assolutamente sì. Se ricevi un messaggio da un numero sconosciuto, aprendo la chat vedrai direttamente le opzioni “Blocca” e “Segnala”. Puoi bloccarlo con un solo tocco senza doverlo prima aggiungere ai tuoi contatti.