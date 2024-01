Cosa fare se si perde la tessera sanitaria

La tessera sanitaria è un documento essenziale per accedere ai servizi del Servizio Sanitario Nazionale. La perdita o il suo deterioramento possono causare preoccupazione, ma fortunatamente esistono procedure chiare e semplici per ottenere un duplicato.

Cosa Fare in Caso di Smarrimento o Deterioramento

Denuncia e Primi Passi

In caso di furto o smarrimento della tessera sanitaria, è consigliabile presentare una denuncia presso le autorità competenti (Polizia o Carabinieri) come misura precauzionale. Questo passaggio è importante per tutelarsi contro possibili usi fraudolenti del documento.

Richiesta del Duplicato

Esistono diverse modalità per richiedere un duplicato della tessera sanitaria:

Online: La modalità più rapida ed efficiente è tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate o il portale Sistema Tessera Sanitaria. E-mail o PEC: È possibile inviare una richiesta via e-mail o posta elettronica certificata all’Agenzia delle Entrate. Uffici dell’Agenzia delle Entrate o ASL: Puoi recarti personalmente in uno di questi uffici per presentare la richiesta.

Documentazione Necessaria

Durante la richiesta, è fondamentale essere muniti di un documento d’identità valido. Se la richiesta viene fatta tramite un intermediario o inviata elettronicamente, è necessaria una copia fronte-retro della carta d’identità.

Tipologie di Tessere e Consegna

A seconda dello stato di assistenza sanitaria dell’individuo, il tipo di tessera emessa può variare:

TS (Tessera Sanitaria senza microchip) per chi ha assistenza con scadenza inferiore o uguale a sei mesi.

TS/CNS (Tessera Sanitaria con microchip) per assistenza con scadenza superiore a sei mesi.

Tesserino di codice fiscale in caso di perdita dei requisiti di assistenza al SSN.

Il duplicato verrà recapitato all’indirizzo registrato in Anagrafe Tributaria.

Informazioni Utili

Numero Verde : Per dubbi o informazioni aggiuntive, è possibile contattare il numero verde 800 030 070.

: Per dubbi o informazioni aggiuntive, è possibile contattare il numero verde 800 030 070. Modulistica Regionale: Alcune regioni offrono la possibilità di scaricare il modulo di richiesta direttamente online, come nel caso del Friuli.

Conclusioni

La perdita o il danneggiamento della tessera sanitaria non deve essere un motivo di preoccupazione eccessiva. Seguendo le procedure indicate, si può ottenere rapidamente un duplicato e continuare ad accedere ai servizi sanitari necessari.

Riferimenti:

Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)