Curiosità: Come si procura il cibo la volpe?

Le volpi sono animali notturni e molto agili che si nutrono di una vasta gamma di prede. Dalla campagna alla città, le volpi sono capaci di trovare cibo ovunque. Proviamo a capire come le volpi si procurano il cibo e quali sono le loro prede preferite.

Come si procura il cibo la volpe (Foto@Pixabay)

Le prede della volpe

Le volpi sono animali carnivori che si nutrono di una vasta gamma di prede. La loro dieta comprende roditori, conigli, uccelli, rettili, anfibi e occasionalmente anche pesci. Le volpi sono anche note per nutrirsi di carcasse di animali che hanno trovato morti.

Una delle prede preferite della volpe è il topo. Le volpi sono eccellenti cacciatori di topi grazie alla loro agilità e alla loro capacità di scavare. Le volpi usano il loro senso dell’olfatto per individuare i topi che si nascondono sotto la neve o sotto la terra e poi scavano per raggiungerli. Inoltre, le volpi sono in grado di saltare fino a un metro e mezzo per catturare gli uccelli che volano bassi.

Come le volpi cacciano le prede

Le volpi utilizzano una varietà di tecniche di caccia a seconda delle prede che cercano di catturare. Una tecnica comune è quella di scavare la tana del topo per cercare di raggiungerlo. Le volpi hanno una vista e un udito eccellenti, il che significa che possono individuare facilmente i movimenti dei topi sotto terra. Una volta trovata la tana, la volpe inizia a scavare con le zampe anteriori finché non raggiunge la preda.

Le volpi usano anche la tecnica della corsa. Sono animali molto agili e veloci e possono correre fino a 70 chilometri all’ora per catturare le prede. Inoltre, le volpi sono in grado di saltare fino a un metro e mezzo per catturare gli uccelli che volano bassi.

Un’altra tecnica comune è quella di mimetizzarsi con l’ambiente circostante per sorprendere la preda. Le volpi si muovono lentamente e in modo silenzioso attraverso l’erba alta o la neve per non farsi notare. Questa tecnica è particolarmente utile quando la volpe cerca di cacciare conigli o altri animali che hanno una vista molto sviluppata.

Le volpi e i rifiuti urbani

Le volpi sono animali molto adattabili e possono trovare cibo ovunque, anche nelle città. In molte città, le volpi si nutrono di rifiuti alimentari che trovano nei bidoni della spazzatura. Questo comportamento è diventato sempre più comune poiché le città sono diventate sempre più grandi e sempre più vicine alle aree rurali.

Inoltre, le volpi possono anche nutrirsi di piccoli animali domestici come gatti e conigli. Questo può essere un problema per i proprietari di animali domestici, poiché le volpi possono rappresentare una minaccia per i loro animali domestici. Tuttavia, le volpi non attaccano gli animali domestici a meno che non si sentano minacciate o non abbiano alternative di cibo. Inoltre, le volpi possono anche essere utili per le città poiché possono aiutare a controllare la popolazione di roditori e altri animali infestanti.

Tuttavia, la presenza di volpi in città può essere problematica per alcuni residenti. Le volpi possono scavare in giardini e cortili alla ricerca di cibo, e possono causare danni alle proprietà. Per prevenire questi problemi, è importante tenere la spazzatura in contenitori sigillati e mantenere le aree esterne pulite. Inoltre, è importante evitare di nutrire le volpi, poiché questo comportamento può far diventare le volpi dipendenti dall’uomo e portare a problemi futuri.

In conclusione, le volpi sono animali molto abili e adattabili che si nutrono di una vasta gamma di prede. Utilizzano una varietà di tecniche di caccia a seconda delle prede che cercano di catturare e sono in grado di trovare cibo ovunque, anche nelle città. Sebbene possano rappresentare una minaccia per gli animali domestici e causare problemi in alcune aree urbane, le volpi possono essere utili per controllare la popolazione di roditori e altri animali infestanti. È importante mantenere un ambiente pulito e non nutrire le volpi per prevenire problemi futuri.