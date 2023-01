Tutte le curiosità strane ma vere anche se non ci credi

Il mondo è pieno di cose sorprendenti e inspiegabili che molte volte possono sembrare strane ma che in realtà sono vere. Ecco alcune di queste curiosità.

Il pisolino pomeridiano

Il pisolino pomeridiano, o la siesta, è una pratica comune in molti paesi del mondo, soprattutto in paesi caldi come l’Italia, la Spagna e il Portogallo. La scienza ha dimostrato che un breve riposo durante il giorno può aiutare a migliorare la concentrazione e la memoria a lungo termine.

Il bacio alla francese

Il bacio alla francese, dove entrambi i partner scambiano simultaneamente la lingua, è stato inventato dai francesi nel XVII secolo e da allora è diventato un simbolo universale di passione e romanticismo.

Il naso umano può distinguere tra più di 10.000 odori diversi

Il naso umano è molto sensibile e in grado di distinguere tra più di 10.000 odori diversi, dai profumi più dolci ai cattivi odori. Questa capacità è dovuta ai receptori olfattivi che si trovano nel naso.

Il sonno su un lato può prevenire i sogni spaventosi

Dormire su un lato può aiutare a prevenire i sogni spaventosi o i incubi. Questo perché dormire su un lato riduce la possibilità di sognare, poiché la pressione sul cervello e sul corpo è minore rispetto a quando si dorme supini o sulla schiena.

Il sudore non ha odore

Contrariamente alla credenza popolare, il sudore in sé non ha odore. L’odore sgradevole che spesso associamo al sudore è causato dai batteri presenti sulla pelle che si nutrono del sudore e lo trasformano in composti chimici che emettono un odore sgradevole.