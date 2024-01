Ecco perchè Nettuno in realtà non è blu

L’immagine popolare di Nettuno come un pianeta di un profondo blu è stata recentemente messa in discussione da nuove ricerche. Studi condotti da Patrick Irwin dell’Università di Oxford e dal suo team hanno rivelato che, contrariamente alle immagini comunemente diffuse, Nettuno possiede in realtà una tonalità più pallida di blu-verde, simile a quella di Urano. Questo risultato emerge dall’analisi delle foto scattate dalla sonda Voyager 2 negli anni ’80, che sono state rielaborate per riflettere più fedelmente i colori come li percepirebbe l’occhio umano.

Le foto originali di Nettuno prese dalla Voyager 2 avevano un contrasto esaltato per mettere in evidenza caratteristiche atmosferiche difficili da vedere, insieme a un bilanciamento dei colori che rendeva il pianeta apparentemente più blu. Con il tempo, le didascalie che spiegavano questi cambiamenti sono state separate dalle immagini, portando alla diffusione dell’idea di un Nettuno intensamente blu. Irwin e il suo team hanno sviluppato un modello per convertire i dati grezzi dell’immagine in un’immagine a colori veritiera, usando scatti del Telescopio Spaziale Hubble, che contengono informazioni più complete sulla luce. Ciò ha prodotto tonalità simili per entrambi i pianeti.

Le differenze di colore tra Urano e Nettuno sono in parte spiegate dalla composizione delle loro atmosfere. Entrambi i pianeti hanno tre strati di aerosol a diverse altezze. Il livello chiave che influenza i colori è lo strato medio, che è uno strato di particelle di foschia (noto nel documento come lo strato Aerosol-2) che è più spesso su Urano rispetto a Nettuno. Si sospetta che su entrambi i pianeti il ghiaccio di metano si condensi sulle particelle in questo strato, trascinando le particelle più in profondità nell’atmosfera in una pioggia di neve di metano. Poiché Nettuno ha un’atmosfera più attiva e turbolenta rispetto a Urano, si ritiene che l’atmosfera di Nettuno sia più efficiente nel mescolare particelle di metano nella foschia e produrre questa neve, rimuovendo più foschia e mantenendo lo strato di foschia di Nettuno più sottile di quello di Urano, rendendo il colore blu di Nettuno più forte.

Inoltre, il modello aiuta anche a spiegare le macchie scure occasionalmente visibili su Nettuno e meno comunemente rilevate su Urano. Mentre gli astronomi erano già a conoscenza della presenza di macchie scure nelle atmosfere di entrambi i pianeti, non sapevano quale strato di aerosol causasse queste macchie scure o perché gli aerosol in quegli strati fossero meno riflettenti. La ricerca del team getta luce su queste domande mostrando che un oscuramento dello strato più profondo del loro modello produrrebbe macchie scure simili a quelle viste su Nettuno e forse su Urano.

Per maggiori dettagli, puoi consultare le fonti originali di questa ricerca: New Scientist​​ e NASA Science​​.