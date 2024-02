Eclissi solare: come proteggere gli occhi con gli occhiali giusti

L’eclissi solare è un evento affascinante che attira l’attenzione di curiosi e appassionati di astronomia. Tuttavia, è importante ricordare che guardare il sole direttamente, anche durante un’eclissi, può causare danni permanenti alla vista. Per questo motivo, la NASA e altri enti scientifici forniscono precise istruzioni su come osservare l’eclissi in modo sicuro, con particolare attenzione all’utilizzo di occhiali speciali.

Occhiali per l’eclissi: cosa sono e come funzionano

Gli occhiali per l’eclissi sono occhiali speciali dotati di filtri ottici che riducono drasticamente l’intensità della luce solare, rendendola sicura da guardare per periodi prolungati. Questi filtri sono realizzati in materiali come il mylar o il policarbonato e sono in grado di bloccare fino al 99,99% della luce visibile e del 100% dei raggi ultravioletti e infrarossi.

Esistono diverse tipologie di occhiali per l’eclissi:

Occhiali con filtro in mylar: sono i più economici e diffusi, ma offrono una minore resistenza ai graffi e possono deteriorarsi se esposti al sole per lunghi periodi.

sono i più economici e diffusi, ma offrono una minore resistenza ai graffi e possono deteriorarsi se esposti al sole per lunghi periodi. Occhiali con filtro in policarbonato: sono più costosi, ma offrono una maggiore resistenza ai graffi e una migliore durata nel tempo.

sono più costosi, ma offrono una maggiore resistenza ai graffi e una migliore durata nel tempo. Occhiali con filtro ND (densità neutra): sono utilizzati principalmente da fotografi e astronomi e offrono una protezione completa contro la luce solare, consentendo di osservare il sole in dettaglio.

Consigli per l’acquisto di occhiali per l’eclissi:

Acquistare occhiali certificati ISO 12312-2: questa norma internazionale garantisce che gli occhiali offrono una protezione adeguata contro i raggi solari dannosi.

questa norma internazionale garantisce che gli occhiali offrono una protezione adeguata contro i raggi solari dannosi. Diffidare di occhiali economici non certificati: potrebbero non essere in grado di proteggere adeguatamente gli occhi e causare danni permanenti alla vista.

potrebbero non essere in grado di proteggere adeguatamente gli occhi e causare danni permanenti alla vista. Acquistare occhiali da rivenditori affidabili: come negozi di ottica, planetari o musei di astronomia.

Come utilizzare correttamente gli occhiali per l’eclissi:

Indossare gli occhiali prima di guardare il sole e tenerli indossati fino a quando l’eclissi non è terminata.

Non guardare il sole direttamente per periodi prolungati, anche con gli occhiali per l’eclissi.

Fare pause regolari e dare riposo agli occhi.

Non utilizzare occhiali da sole normali per guardare l’eclissi: non offrono una protezione sufficiente.

Oltre agli occhiali per l’eclissi, esistono altri metodi per osservare l’eclissi in modo sicuro:

Proiettore solare: questo strumento proietta l’immagine del sole su uno schermo, permettendo di osservarla in modo sicuro.

questo strumento proietta l’immagine del sole su uno schermo, permettendo di osservarla in modo sicuro. Telescopio con filtro solare: un telescopio con filtro solare consente di osservare il sole in dettaglio con un ingrandimento elevato.

un telescopio con filtro solare consente di osservare il sole in dettaglio con un ingrandimento elevato. Webcast online: diverse organizzazioni scientifiche offrono webcast in diretta delle eclissi solari, permettendo di osservarle comodamente da casa.

L’eclissi solare è un evento spettacolare che può essere osservato in modo sicuro con le dovute precauzioni. Seguendo i consigli della NASA e utilizzando occhiali per l’eclissi certificati, è possibile godere di questo evento senza rischi per la propria vista.

