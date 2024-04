Epatite: Seconda causa di morte infettiva al mondo

L’epatite rappresenta una delle cause principali di morte infettiva a livello globale, posizionandosi subito dopo malattie come l’HIV/AIDS e la tubercolosi. Questa condizione, caratterizzata dall’infiammazione del fegato, è causata principalmente da cinque tipi di virus: A, B, C, D ed E, ognuno con specifiche vie di trasmissione, distribuzione geografica, sintomi e misure preventive.

La gravità dell’epatite può variare notevolmente; i tipi B e C, in particolare, sono noti per il loro potenziale di evolvere in malattie croniche, portando a cirrosi o cancro del fegato, con un impatto significativo sulla mortalità globale. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), circa 354 milioni di persone nel mondo vivono con l’epatite B o C, molte delle quali non hanno accesso a test e trattamenti efficaci. Nonostante l’epatite possa essere prevenuta, specialmente attraverso la vaccinazione, la lotta contro questa malattia rimane una sfida significativa a livello globale​​.

La trasmissione dell’epatite varia a seconda del tipo di virus. L’epatite A ed E, ad esempio, si trasmettono principalmente attraverso il contatto con cibo o acqua contaminati. Questi tipi possono essere controllati efficacemente migliorando le condizioni sanitarie e l’accesso all’acqua potabile​​. Al contrario, l’epatite B, C e D (quest’ultimo si presenta solo in co-infezione con l’epatite B) sono spesso trasmesse attraverso il contatto diretto con fluidi corporei infetti, rendendo la vaccinazione e le misure di sicurezza nei comportamenti a rischio, come l’uso di aghi non sterilizzati, essenziali per la prevenzione​​​​.

In termini di sforzi globali, l’OMS ha lanciato una strategia per l’eliminazione dell’epatite virale entro il 2030, mirando a ridurre le nuove infezioni di epatite B e C del 90% e le morti del 65%. Anche la vaccinazione gioca un ruolo cruciale, in particolare il vaccino contro l’epatite B, che può anche prevenire la co-infezione con l’epatite D. Nonostante queste misure, la copertura vaccinale globale deve ancora migliorare significativamente per raggiungere questi obiettivi​​.

L’epatite C rimane una delle più sfidanti in termini di trattamento, poiché non esiste ancora un vaccino. Tuttavia, i trattamenti antivirali disponibili possono curare più del 95% delle infezioni da epatite C, riducendo notevolmente il rischio di complicazioni a lungo termine come la cirrosi e il cancro al fegato​​.

L’accesso ai trattamenti rimane un problema significativo, con una stima del 2019 che solo il 21% delle persone con epatite C a livello mondiale era a conoscenza del proprio stato di salute e solo una frazione di queste aveva ricevuto trattamenti efficaci. Simili sfide esistono per l’epatite B, sebbene la situazione sia leggermente migliore​​.

In conclusione, l’epatite continua a essere un grave problema di salute pubblica a livello globale, con una necessità urgente di migliorare l’accesso a vaccinazioni efficaci e trattamenti, oltre a potenziare le campagne educative per prevenire la trasmissione. La collaborazione internazionale e l’impegno dei governi locali saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi di eliminazione dell’OMS entro il 2030.