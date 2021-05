Facebook dice stop alla condivisione selvaggia di contenuti

Il social network Facebook sembra stia testando un nuovo modo per combattere la diffusione di false informazioni sulla sua piattaforma, ora mostrerà un pop-up che ti chiede di leggere gli articoli prima di condividerli.

Negli ultimi mesi, Facebook ha combattuto contro le fake news sulla sua piattaforma. Ancora oggi, troppi utenti di Internet condividono articoli senza nemmeno averli aperti, il che può contribuire alla diffusione di informazioni false.

Facebook spiega in un tweet che da oggi il social network “sperimenterà un modo per promuovere una condivisione più consapevole degli articoli di notizie. Se vuoi condividere il link di un articolo di notizie che non hai aperto, ti mostreremo una finestra che ti incoraggia ad aprirlo e leggerlo prima di condividerlo con altri”.

Se desideri condividere un articolo che non hai ancora aperto, Facebook ti avviserà con un pop-up che potresti aver perso importanti punti chiave, che potrebbero non essere presenti nel titolo dell’articolo. Lo scopo di Facebook è quello di indurre i suoi utenti a riconsiderare la condivisione dei collegamenti se non sono a conoscenza di tutto il contenuto dell’articolo, poiché ridurlo al suo titolo a volte può essere fuorviante. Ovviamente sarà sempre possibile condividere un articolo senza averlo aperto, anche se il social network non incoraggia questa pratica.

Facebook non è l’unico social network ad aver preso una misura del genere per cercare di fermare la diffusione di false informazioni, dal momento che Twitter aveva svelato una funzionalità simile nel giugno 2020. Pochi mesi fa, quest’ultimo ha condiviso i vantaggi di questa misura. Secondo i dati dell’azienda, ha portato gli utenti ad aprire articoli il 40% più spesso e ha contribuito a rallentare la velocità di diffusione di informazioni false. In questo momento, Facebook è impegnato nella lotta contro gli anti-vaccini e le fake news su COVID-19, e questa nuova funzionalità va in quella direzione.

Secondo The Verge, un portavoce di Facebook ha affermato che il test sarebbe stato distribuito al 6% degli utenti Android in tutto il mondo.

Fonte: Facebook