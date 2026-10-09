Apri Facebook, scorri la schermata principale e trovi soprattutto video, pubblicità, pagine che non segui e contenuti suggeriti. Dei tuoi amici, invece, quasi nessuna traccia. È una situazione che può verificarsi anche quando le amicizie sono ancora attive e nessuno ti ha bloccato.

Se Facebook non mostra i post degli amici, le prime cose da controllare sono il Feed, le preferenze di visualizzazione e gli account che hai smesso di seguire. La schermata Home non presenta necessariamente tutti i contenuti in ordine cronologico. Per ritrovare i post puoi utilizzare la sezione Amici del Feed, gestire i Preferiti e verificare eventuali limitazioni della privacy.

Perché Facebook non mostra più i post dei miei amici?

Il primo equivoco riguarda il funzionamento della pagina principale di Facebook. Molti utenti si aspettano ancora di trovare una sequenza di aggiornamenti pubblicati dalle persone con cui hanno stretto amicizia, magari ordinati dal più recente al più vecchio.

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Non è più così, almeno nella schermata Home.

Facebook utilizza sistemi di personalizzazione che selezionano e ordinano i contenuti in base a diversi segnali. Tra questi rientrano le interazioni con persone, pagine e pubblicazioni, insieme alle informazioni che la piattaforma utilizza per stimare ciò che potrebbe interessare all’utente.

Di conseguenza, avere una persona tra gli amici non significa vedere automaticamente ogni suo nuovo post nella Home.

Può succedere che un amico pubblichi regolarmente fotografie, aggiornamenti o messaggi e che nessuno di questi compaia durante la normale navigazione. Aprendo direttamente il suo profilo, però, i contenuti risultano visibili.

Questo comportamento, da solo, non indica un malfunzionamento.

Meta distingue infatti la Home, dove compaiono anche contenuti consigliati, dalla sezione Feed, che permette di consultare più direttamente le pubblicazioni delle persone e delle realtà seguite. La distinzione è documentata nella spiegazione ufficiale di Meta su Home e Feed.

Come vedere i post degli amici su Facebook senza quelli suggeriti

Il controllo più utile consiste nel cambiare la sezione da cui consulti Facebook, anziché modificare subito le impostazioni dell’account.

Utilizzare la sezione Amici del Feed

Nell’app Facebook per Android e iPhone puoi cercare la sezione dedicata ai Feed, che permette di filtrare i contenuti.

Apri Facebook e accedi al menu dell’app. Cerca la voce Feed. Se non è immediatamente visibile, controlla tra le altre sezioni del menu. Seleziona Amici tra i filtri disponibili. Scorri le pubblicazioni per verificare se tornano a comparire i contenuti delle persone che segui.

Questa sezione è pensata per mostrare i post degli amici senza mescolarli alle normali raccomandazioni della Home. Non garantisce, comunque, che ogni pubblicazione effettuata dai tuoi contatti sia presente: restano valide le impostazioni sulla visibilità dei singoli post.

Un dettaglio da non trascurare: la sezione Amici del Feed non è necessariamente la stessa cosa della scheda Amici presente nella barra di navigazione.

Nel marzo 2025 Meta ha annunciato una nuova esperienza Amici, dedicata ai contenuti condivisi dai propri contatti. Il rilascio è iniziato negli Stati Uniti e in Canada; disponibilità e posizione della funzione possono quindi variare in base all’account e agli aggiornamenti dell’applicazione.

Se sul tuo Facebook non trovi la nuova scheda, non significa che il profilo abbia un problema. Puoi consultare le opzioni del Feed effettivamente disponibili nella tua versione.

Come far comparire più spesso i post di un amico

Quando il problema riguarda alcune persone specifiche, una delle soluzioni più utili è utilizzare i Preferiti.

Facebook permette di indicare amici e pagine i cui contenuti desideri vedere con maggiore priorità. Non si tratta di un sistema che obbliga la piattaforma a mostrare ogni singola pubblicazione, ma di una preferenza che influisce sulla visualizzazione.

Per controllare questa impostazione:

Apri il menu di Facebook. Entra in Impostazioni e privacy, quindi cerca le Preferenze relative al Feed. Individua la sezione Preferiti, se disponibile. Aggiungi gli amici di cui vuoi seguire più facilmente gli aggiornamenti. Torna al Feed e verifica se è presente il filtro dedicato ai Preferiti.

I nomi esatti e la posizione delle opzioni possono cambiare tra Android, iPhone e versione desktop.

C’è anche un aspetto pratico: inserire una persona nei Preferiti non significa attivare le notifiche per tutte le sue attività. Sono due funzioni differenti. La prima riguarda la priorità dei contenuti nel Feed, la seconda gli avvisi che Facebook può inviare.

Controllare se hai smesso di seguire un amico senza accorgertene

Questa è una delle cause più facili da trascurare.

Su Facebook è possibile mantenere un’amicizia senza seguire gli aggiornamenti di quella persona. La funzione permette di evitare i suoi post nel Feed senza rimuoverla dagli amici.

Magari in passato hai selezionato l’opzione per non seguire più qualcuno perché pubblicava troppo frequentemente. Dopo qualche mese, però, potresti aver dimenticato quella scelta.

Il risultato è piuttosto ingannevole: l’amicizia esiste ancora, il profilo è accessibile, puoi commentare le fotografie, ma i nuovi post non vengono normalmente mostrati nel tuo Feed.

Come ricominciare a seguire una persona

Apri il profilo dell’amico interessato e cerca il controllo relativo a Segui o Segui già. Se risulta che non lo stai seguendo, utilizza l’opzione per riprendere a seguirlo.

In alternativa, nelle Preferenze relative al Feed puoi cercare la funzione che permette di ristabilire il collegamento con persone, pagine o gruppi che avevi smesso di seguire.

Attenzione a non confondere questa impostazione con il blocco. Smettere di seguire qualcuno non interrompe l’amicizia e normalmente non invia una notifica all’altra persona.

E se avevi semplicemente messo in pausa i suoi post?

Facebook dispone anche di una funzione per sospendere temporaneamente la visualizzazione dei contenuti di determinate persone, pagine o gruppi.

Se in passato hai utilizzato un’opzione di pausa, alcuni post potrebbero essere rimasti assenti dal Feed durante quel periodo. La sospensione temporanea è diversa dalla scelta di smettere di seguire definitivamente un account.

Per capire quale impostazione è attiva, controlla il profilo interessato e le preferenze del Feed.

Vedo i post di un amico sul suo profilo, ma non nella Home: perché?

È un caso abbastanza comune e fornisce un’indicazione utile per individuare l’origine del problema.

Se aprendo il profilo di una persona riesci a leggere un suo post recente, significa che, almeno per quella pubblicazione, hai accesso al contenuto.

La sua assenza dalla Home può quindi dipendere dal modo in cui Facebook ordina e seleziona gli aggiornamenti, oppure dalle tue preferenze di visualizzazione.

Non serve intervenire sulla privacy del tuo account per risolvere una situazione del genere.

Puoi invece verificare se segui ancora quella persona, aggiungerla ai Preferiti e cercare i suoi aggiornamenti nella sezione Amici del Feed.

Un errore frequente è attribuire automaticamente il problema a una sorta di penalizzazione del profilo. La mancata comparsa di un post nella Home non costituisce una prova che Facebook abbia limitato il tuo account o quello del tuo amico.

Non vedo nemmeno i post sul profilo dell’amico: può essere la privacy?

Qui la situazione cambia.

Se sai che una persona ha pubblicato qualcosa, ma visitando il suo profilo non riesci a trovare quel contenuto, potrebbe esserci una limitazione relativa al pubblico scelto per il post.

Facebook permette infatti di decidere chi può vedere le singole pubblicazioni. Tra le possibilità disponibili, in base al tipo di contenuto e alle impostazioni dell’account, rientrano opzioni come Tutti, Amici, Amici tranne… oppure liste personalizzate.

Se una persona pubblica selezionando un pubblico che non ti comprende, non puoi vedere quel contenuto semplicemente cambiando le preferenze del Feed.

Lo stesso può verificarsi quando un post viene eliminato, archiviato o quando cambia il pubblico autorizzato a visualizzarlo.

Come capire se è un problema di privacy

La verifica più semplice consiste nel chiedere direttamente all’amico se la pubblicazione esiste ancora e quale pubblico ha selezionato.

Se la persona desidera renderla visibile anche a te, può modificare le impostazioni del pubblico, quando consentito.

Non esiste invece un’impostazione sul tuo account capace di aggirare la scelta di privacy effettuata da un altro utente.

Da non confondere con la visibilità della lista amici: nascondere l’elenco delle amicizie sul proprio profilo non equivale a nascondere automaticamente tutti i post alle persone con cui si è amici.

Facebook mostra solo pagine, Reel e pubblicità: come ridurre i contenuti suggeriti

Quando la Home sembra occupata quasi esclusivamente da contenuti estranei alle proprie amicizie, conviene distinguere due aspetti: la personalizzazione degli aggiornamenti e la presenza dei suggerimenti.

Facebook consente di esprimere preferenze sui contenuti che vengono mostrati. Nel menu con i tre puntini di alcune pubblicazioni possono comparire opzioni come Non mi interessa, utilizzabili per segnalare che desideri vedere meno contenuti simili.

Questi segnali possono influenzare le raccomandazioni successive, ma non eliminano definitivamente tutte le pubblicazioni suggerite.

Per ottenere una visualizzazione concentrata sugli amici, la scelta più efficace resta aprire il filtro Amici del Feed, quando disponibile.

È bene chiarire anche un’altra aspettativa: passare al Feed degli amici non significa necessariamente eliminare la pubblicità. Meta ha specificato che nella sezione Feed possono comparire annunci pubblicitari, pur senza i normali post suggeriti.

Chi cerca un’impostazione generale per disattivare completamente l’algoritmo della Home potrebbe quindi non trovarla. Le opzioni messe a disposizione da Facebook permettono di controllare e filtrare il contenuto, non di trasformare ogni sezione dell’app in una cronologia identica.

I post degli amici sono spariti improvvisamente: potrebbe essere un problema dell’app?

Se fino al giorno prima vedevi normalmente gli aggiornamenti e ora il Feed appare vuoto, non si aggiorna oppure mostra sempre gli stessi contenuti, conviene prendere in considerazione anche un problema tecnico.

In questo caso, la prima verifica è capire se il comportamento riguarda soltanto l’applicazione installata sul telefono.

Apri Facebook da un browser, preferibilmente su un computer, utilizzando lo stesso account. Se da lì riesci a visualizzare normalmente gli aggiornamenti, è possibile che il problema sia legato all’app mobile anziché alle impostazioni generali del profilo.

Cosa fare su Android e iPhone

Prima di disinstallare Facebook o modificare le impostazioni dell’account, prova questi controlli:

Chiudi completamente Facebook e riapri l’applicazione. Verifica che la connessione Internet funzioni correttamente, provando eventualmente a passare dal Wi-Fi alla rete mobile. Controlla sul Google Play Store o sull’App Store se è disponibile un aggiornamento di Facebook. Su Android, puoi provare a cancellare la cache dell’app dalle impostazioni del telefono, senza eliminare i dati personali dell’applicazione. Se il problema persiste, confronta il comportamento dell’app con quello della versione web.

Su iPhone non è disponibile per tutte le applicazioni un comando equivalente alla cancellazione della cache di Android. Una reinstallazione può risolvere alcuni problemi locali, ma prima conviene assicurarsi di conoscere le proprie credenziali di accesso.

Cancellare la cache non modifica l’algoritmo di Facebook e non ripristina gli amici che hai smesso di seguire. Può essere utile soltanto quando il problema dipende da dati temporanei o da un funzionamento anomalo dell’app.

Come capire se Facebook ha un problema generale

Se gli aggiornamenti non compaiono nemmeno dal browser, puoi controllare se altri utenti segnalano difficoltà analoghe nello stesso periodo.

Un disservizio della piattaforma può interessare il caricamento del Feed, la visualizzazione dei contenuti o alcune funzioni specifiche.

In presenza di un problema diffuso, modificare ripetutamente le impostazioni personali difficilmente porterà a una soluzione.

Se invece l’anomalia riguarda soltanto il tuo account, puoi utilizzare la funzione Segnala un problema, accessibile dalle opzioni di assistenza di Facebook, allegando uno screenshot e descrivendo ciò che accade.

Come capire subito quale impostazione impedisce di vedere i post

Non tutti i casi richiedono la stessa soluzione. Il controllo più utile dipende da dove riesci a visualizzare le pubblicazioni.

Cosa succede Cosa controllare Vedi soprattutto Reel, pagine e post suggeriti Apri il Feed e seleziona Amici Non compaiono i post di una persona specifica Verifica se hai smesso di seguirla Vuoi vedere più spesso alcuni amici Aggiungili ai Preferiti Un post non è visibile nemmeno sul profilo dell’amico Controlla il pubblico del post con chi lo ha pubblicato Il Feed è vuoto o non si aggiorna Verifica connessione, app e versione web Il problema è comparso improvvisamente per molti utenti Considera un possibile disservizio di Facebook

Questo controllo evita di confondere una normale scelta di ordinamento dei contenuti con un’impostazione di privacy o con un errore tecnico.

Domande frequenti

Perché Facebook mi fa vedere sempre gli stessi amici?

La Home di Facebook utilizza un sistema di ordinamento personalizzato che può dare maggiore visibilità ad alcuni contenuti rispetto ad altri. Per consultare aggiornamenti di persone diverse, utilizza il filtro Amici del Feed e controlla le preferenze relative ai profili che segui.

Come vedere i post degli amici in ordine cronologico?

Puoi utilizzare la sezione Feed di Facebook e selezionare Amici, quando il filtro è disponibile. È pensata per mostrare i contenuti più recenti anziché il normale ordinamento personalizzato della Home. La posizione del menu dipende dalla versione dell’applicazione.

Se non vedo più i post di una persona significa che mi ha bloccato?

No. L’assenza dei post dal Feed non dimostra che una persona ti abbia bloccato. Potresti aver smesso di seguirla oppure Facebook potrebbe non aver selezionato i suoi contenuti per la Home. Anche le impostazioni di privacy delle singole pubblicazioni possono influire sulla visibilità.

Posso ricevere una notifica ogni volta che un amico pubblica qualcosa?

Le opzioni di notifica dipendono dal tipo di contenuto, dal profilo e dalle funzioni disponibili nell’app. Aggiungere un amico ai Preferiti non equivale ad attivare un avviso per ogni post. Conviene verificare separatamente le impostazioni di notifica eventualmente offerte da Facebook.

Perché vedo le storie di un amico ma non i suoi post?

Storie e pubblicazioni del Feed sono contenuti distinti, con impostazioni di visibilità e modalità di distribuzione differenti. Vedere una storia non garantisce che i post della stessa persona compaiano nella Home. Controlla il suo profilo, lo stato del follow e le preferenze del Feed.

Quando è meglio non modificare nulla

Se riesci a vedere i post visitando i profili dei tuoi amici e li ritrovi anche nella sezione Amici del Feed, probabilmente non hai bisogno di reinstallare Facebook o ripristinare le impostazioni.

Può essere sufficiente utilizzare quella sezione per seguire gli aggiornamenti, lasciando la Home ai contenuti consigliati. Sono due modalità di navigazione differenti, e riconoscerne la differenza evita interventi inutili.

Fonti ufficiali