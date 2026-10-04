Trovarsi improvvisamente disconnessi dal proprio profilo con la password respinta genera subito panico, soprattutto se arrivano notifiche di modifiche mai richieste.

Se il tuo account Facebook è stato violato, la prima operazione da compiere consiste nel raggiungere la pagina ufficiale di segnalazione all’indirizzo facebook.com/hacked. Tramite questa procedura guidata puoi bloccare la sessione corrente, verificare l’indirizzo email o il numero di telefono associato e reimpostare una password sicura, confermando la tua identità se i dati di contatto sono già stati alterati da terzi.

I segnali tipici di un profilo compromesso

Non sempre un attacco informatico porta all’esclusione immediata. Spesso chi prende il controllo preferisce agire nell’ombra per sfruttare l’account a scopi pubblicitari o per inviare link truffa ai contatti Messenger.

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I segnali più frequenti includono:

Notifiche via email da parte di Meta su tentativi di accesso da città o dispositivi sconosciuti.

Modifica improvvisa di indirizzo email primario, password o numero di telefono.

Messaggi privati inviati ad amici con richieste di denaro, codici SMS o link sospetti.

Post, storie o inserzioni pubblicitarie create a tua insaputa, spesso legate a circuiti finanziari dubbi o e-commerce fasulli.

Richieste di amicizia inviate a persone che non conosci.

Procedura di emergenza: come agire se hai ancora accesso

Se riesci ancora ad accedere al profilo, o se una sessione è rimasta attiva sull’app dello smartphone o sul browser del computer di casa, ogni minuto conta.

Termina tutte le sessioni sconosciute. Entra nel Centro gestione account (accessibile dalle Impostazioni), seleziona la voce Password e sicurezza e apri la sezione Dispositivi da cui hai effettuato l’accesso. Riconosci i dispositivi anomali e premi Disconnetti da tutti i dispositivi. Cambia subito la password. Scegli una combinazione complessa, mai utilizzata su altri siti, composta da lettere maiuscole, minuscole, numeri e caratteri speciali. Verifica i dati di contatto. Controlla in Dettagli personali che non siano state aggiunte email secondarie o numeri mobili riconducibili a estranei. Rimuovi qualsiasi dato che non ti appartiene. Attiva l’autenticazione a due fattori (2FA). Configura preferibilmente un’applicazione di autenticazione come Google Authenticator o Bitwarden, più sicura rispetto ai codici via SMS, soggetti a tecniche di intercettazione come il SIM swapping.

Cosa fare se sei stato bloccato fuori e l’email è stata cambiata

Lo scenario più critico si verifica quando l’autore della violazione ha già modificato la password e rimosso la tua email originaria, impedendoti di usare il normale modulo “Hai dimenticato la password?”.

In questa situazione, il primo passaggio è controllare la casella di posta elettronica associata storicamente a Facebook. Quando l’email dell’account viene modificata, Meta invia un avviso al vecchio indirizzo con un link speciale che recita solitamente: “Se non sei stato tu, proteggi il tuo account”. Cliccando tempestivamente su quel collegamento è possibile annullare il cambio di indirizzo e avviare il congelamento del profilo.

Se quel link è scaduto o non è arrivato:

Collegati da un browser che hai usato spesso in passato (lo stesso computer o telefono) a facebook.com/hacked. Seleziona l’opzione che descrive il problema (“Qualcun altro è entrato nel mio account senza autorizzazione”). Inserisci il vecchio numero di telefono o il nome utente esatto del profilo (lo trovi chiedendo a un amico di visualizzare l’URL del tuo profilo Facebook). Quando il sistema propone di inviare il codice di verifica a un indirizzo sconosciuto, seleziona “Non puoi più accedere a queste informazioni?”.

Da questo punto in poi, Facebook chiederà di inserire un nuovo indirizzo email valido e mai registrato sulla piattaforma, per poi richiedere il caricamento di un documento d’identità ufficiale (carta d’identità, patente o passaporto).

Nota pratica sulla verifica dei documenti: Il controllo dei documenti è in larga parte automatizzato tramite software di riconoscimento visivo. La causa più frequente di rifiuto della richiesta è il caricamento di foto sfuocate, con riflessi di luce sulla superficie plastificata o con gli angoli del documento tagliati fuori dall’inquadratura. Fotografa il documento su uno sfondo scuro, con luce naturale e testi perfettamente leggibili.

Account pubblicitari e pagine aziendali: il danno collaterale

Nella maggior parte dei casi recenti, i profili privati non vengono colpiti per curiosità personale, ma per monetizzare rapidamente sfruttando gli account pubblicitari e il Meta Business Manager collegati.

Se gestisci pagine aziendali o possiedi un metodo di pagamento registrato (carta di credito o conto PayPal), chi entra nel profilo cercherà di creare campagne a pagamento per promuovere malware o shop truffaldini prima che l’account venga bloccato.

Non appena rientri in possesso del profilo:

Entra nel Meta Business Suite e controlla l’elenco degli amministratori: revoca immediatamente i ruoli assegnati a profili sconosciuti.

Accedi alla sezione Fatturazione e pagamenti per verificare la presenza di addebiti anomali o campagne in corso con budget esorbitanti.

Se riscontri transazioni non autorizzate, contatta l’assistenza dedicata alle inserzioni di Meta e contestualmente l’istituto bancario per bloccare temporaneamente la carta collegata.

Domande frequenti

Quanto tempo richiede l’assistenza di Facebook per verificare un documento?

I tempi variano generalmente da 48 ore fino a oltre una settimana lavorativa. Dipende dal volume delle richieste e dalla chiarezza della fotografia caricata. Durante questo intervallo riceverai un link di sblocco sul nuovo indirizzo email fornito durante la procedura.

Cosa posso fare se Facebook rifiuta il mio documento d’identità?

Puoi ripetere la procedura caricando un documento differente, assicurandoti che nome, cognome e data di nascita corrispondano esattamente a quelli impostati sul profilo. Se il profilo riportava uno pseudonimo o un nome di fantasia, la convalida automatica fallirà quasi sistematicamente.

Ha senso pagare servizi esterni o hacker online per recuperare l’account?

No. Chiunque prometta di recuperare profili bloccati dietro compenso, specialmente nei commenti sui social network o via Telegram, è quasi sempre un truffatore. L’accesso ai server e alle impostazioni di sicurezza può essere ripristinato solo tramite i canali ufficiali di Meta.

Come hanno fatto a rubarmi la password se non l’ho data a nessuno?

I metodi più diffusi sono le email di phishing mascherate da avvisi di violazione del copyright, il furto di cookie di sessione tramite malware installati sul PC, oppure l’uso di credenziali identiche trapelate in precedenti violazioni di altri siti web.

Se hai completato la procedura di ripristino, approfittane per verificare la sicurezza della tua casella email principale: se chi ha violato Facebook è riuscito a entrare prima nella tua posta, qualunque nuova password impostata sui social rimarrà vulnerabile.

Risorse ufficiali e approfondimenti: