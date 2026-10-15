Il contatore sotto un post indica venti risposte, ma aprendo la discussione compare solo una schermata vuota o un avviso di errore. Si tratta di un’anomalia quotidiana della piattaforma, legata a impostazioni di visualizzazione errate, problemi di memoria locale o filtri automatici.

Il filtro predefinito: la causa più frequente

Nella maggior parte delle situazioni, i commenti non sono stati cancellati né dall’autore né dai moderatori: la piattaforma ha semplicemente deciso di non mostrarli in cima.

Sulle Pagine pubbliche e sui profili con modalità professionale attiva, Meta applica di default l’ordinamento “Più pertinenti”. Questo algoritmo seleziona le risposte che hanno ricevuto più interazioni o quelle provenienti da account verificati e contatti diretti, relegando il resto a un livello nascosto.

Per visualizzare l’intero thread:

Individua la dicitura Più pertinenti subito sopra l’area di inserimento del testo o sotto il post. Clicca o tocca il menu a tendina. Seleziona Tutti i commenti.

Appare spesso anche una terza voce, “Tutti i commenti (inclusi possibili spam)”, che raccoglie i messaggi bloccati in automatico per presenza di link ripetuti, parole interrotte o profili appena registrati.

Filtri antispam e moderazione automatica della Pagina

Chi gestisce una Pagina o un Gruppo ha a disposizione strumenti di automazione che agiscono prima ancora che un utente possa accorgersene. Se il contatore segnala un commento ma la lista resta vuota anche impostando la vista su “Tutti i commenti”, subentrano i filtri di sicurezza.

Filtro volgarità e parole bloccate: l’amministratore può inserire una lista di parole chiave vietate. Qualsiasi frase che contenga uno di questi termini viene oscurata automaticamente al pubblico e rimane visibile solo a chi l’ha scritta e ai gestori.

l’amministratore può inserire una lista di parole chiave vietate. Qualsiasi frase che contenga uno di questi termini viene oscurata automaticamente al pubblico e rimane visibile solo a chi l’ha scritta e ai gestori. Moderation Assist: questo strumento integrato da Meta consente di impostare regole rigide, come l’eliminazione istantanea o l’occultamento di messaggi pubblicati da profili senza foto, account privi di amici o commenti contenenti collegamenti esterni.

questo strumento integrato da Meta consente di impostare regole rigide, come l’eliminazione istantanea o l’occultamento di messaggi pubblicati da profili senza foto, account privi di amici o commenti contenenti collegamenti esterni. Controllo manuale: se la Pagina ha abilitato la revisione preventiva, il commento esiste a livello di database (alimentando il conteggio numerico), ma non viene distribuito nel feed finché un moderatore non lo approva.

Errori tecnici: cache corrotta e conflitti dell’app

Quando l’invisibilità dei commenti si estende all’intero feed e riguarda qualsiasi post, il fattore algoritmico passa in secondo piano per lasciare spazio a un problema del client locale.

L’applicazione per smartphone accumula gigabyte di dati temporanei. Quando l’indice locale della cache entra in conflitto con le risposte inviate dai server, il caricamento dei thread asincroni fallisce silenziosamente, mostrando un cerchio di caricamento perenne o uno spazio bianco.

Operazioni di ripristino su smartphone

Su Android, la procedura più rapida consiste nello svuotamento dei dati temporanei:

Apri le impostazioni del telefono > App > Facebook > Spazio di archiviazione > seleziona Svuota cache.

Su iOS, dove la gestione della cache è delegata al sistema operativo, l’azione più efficace consiste nell’eliminare l’app e reinstallarla direttamente dall’App Store per cancellare i file temporanei orfani.

Verifiche da desktop

Se il disservizio si verifica da computer, le estensioni dedicate al blocco degli annunci o alla privacy (come uBlock Origin o Privacy Badger) possono scambiare gli script che caricano i commenti dinamici per elementi di tracciamento. Disattivare l’estensione per il dominio facebook.com o aprire la pagina in una finestra di navigazione in incognito chiarisce all’istante l’origine del blocco.

Blocchi temporanei e restrizioni dell’account

Esiste una casistica specifica in cui i commenti degli altri risultano leggibili, ma i propri spariscono un secondo dopo l’invio.

Meta applica limiti di frequenza (rate limiting) quando rileva comportamenti assimilabili a quelli di un bot: pubblicare lo stesso testo su gruppi diversi in un arco di pochi minuti, inserire link ripetuti o subire segnalazioni a catena attiva una sospensione provvisoria delle funzioni di interazione.

Questi blocchi durano generalmente da 24 a 48 ore e non sempre vengono notificati tramite la casella “Stato dell’account”. Il commento viene accettato dall’interfaccia utente ma respinto dall’API al momento del salvataggio.

Domande frequenti

Perché vedo il numero dei commenti ma la sezione è vuota?

Significa che i commenti presenti sono stati oscurati dal filtro “Più pertinenti”, rimossi dai filtri antispam automatici della Pagina oppure pubblicati da account successivamente disattivati o sospesi dalla piattaforma.

Come mai Facebook non mi fa commentare i post altrui?

Succede quando l’amministratore del post ha limitato il pubblico abilitato a rispondere (ad esempio solo ad amici o menzionati), oppure quando il tuo profilo ha ricevuto una restrizione temporanea per violazione degli standard della community.

Perché i commenti non si caricano solo dall’app?

La causa ordinaria è la corruzione dei file memorizzati nella cache locale dell’app o una mancata sincronizzazione con i server di Meta. Svuotare la cache o reinstallare l’applicazione risolve l’errore nella quasi totalità dei casi.

Se i passaggi manuali non danno esito, conviene verificare lo stato dell’infrastruttura globale su piattaforme di monitoraggio come Downdetector: i malfunzionamenti legati alla distribuzione dei database di Meta causano spesso blackout selettivi delle sole funzioni di interazione.

Fonti ufficiali e documentazione: