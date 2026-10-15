Hai appena completato l’installazione dell’ultimo update di sistema, il dispositivo si riavvia e, invece di risultare più reattivo, scatta, apre le app in ritardo o scalda sul retro. È una situazione comune a chiunque utilizzi iOS o Android, spesso scambiata per obsolescenza programmata o per un guasto hardware, ma quasi sempre legata a processi software temporanei.

Un telefono lento dopo un aggiornamento soffre in genere di attività intensive in background: indicizzazione dei file multimediali, ricompilazione del codice (ART su Android) e aggiornamento delle cache locali. Di norma il calo di prestazioni si risolve da solo lasciando il dispositivo in carica e connesso al Wi-Fi per 24–48 ore; se persiste, dipende da memorie sature o app incompatibili non aggiornate.

Cosa succede al dispositivo nelle prime 24-48 ore

Quando si installa una nuova release (in particolare un “major update”, come il passaggio da Android 15 a 16 o da iOS 18 a 19), l’installazione visibile sulla barra di caricamento è soltanto la prima fase del lavoro. Il sistema operativo deve riorganizzare l’intero database locale.

Su iOS, l’app Foto e il motore di Spotlight avviano una scansione completa di immagini e video per il riconoscimento volti, la catalogazione semantica e l’indicizzazione dei documenti. Su Android, il runtime (Android Runtime / ART) esegue la compilazione ahead-of-time (AOT) del bytecode delle applicazioni installate, traducendolo in codice macchina nativo. Entrambi i processi impegnano la CPU e la memoria flash in lettura e scrittura continua. Se provi a utilizzare intensamente il telefono mentre queste operazioni sono attive, la potenza di calcolo disponibile per l’interfaccia si riduce, generando stuttering grafico e lag alla tastiera.

Una prassi comune quanto errata è continuare a riavviare compulsivamente lo smartphone o chiudere continuamente le app dalla schermata multitasking: questa abitudine interrompe e resetta i task in background, prolungando il problema invece di risolverlo.

I controlli immediati prima di tentare ripristini drastici

Se sono trascorse più di 48 ore dal riavvio e l’interfaccia continua a perdere frame, intervieni con verifiche mirate per isolare il collo di bottiglia.

1. Spazio di archiviazione residuo

I moderni file system (come APFS su Apple o F2FS su Android) necessitano di un margine operativo per gestire la scrittura dei file temporanei e l’usura delle celle flash (wear leveling). Se lo storage interno ha meno del 10–15% di spazio libero, le velocità di lettura e scrittura crollano. Con gli aggiornamenti di sistema che occupano diversi gigabyte aggiuntivi tra pacchetti di installazione e nuove librerie, verificare la memoria disponibile è il primo passo: se restano meno di 8–10 GB liberi, elimina video pesanti o file scaricati.

2. Aggiornamento in blocco delle applicazioni di terze parti

Un sistema operativo aggiornato che tenta di eseguire librerie concepite per la versione precedente genera crash silenziosi ed errori in loop, drenando risorse.

Su Android: apri Google Play Store, tocca l’icona del profilo, seleziona Gestisci app e dispositivo e avvia Aggiorna tutto .

e avvia . Su iOS: apri App Store, tocca l’icona profilo in alto a destra e fai scorrere verso il basso per verificare la presenza di nuovi pacchetti compatibili.

3. Batteria e degrado chimico

Se il decadimento prestazionale coincide con un aggiornamento su un telefono con più di due o tre anni di vita, verifica lo stato di salute della batteria. Nei dispositivi Apple, la funzione Stato batteria (in Impostazioni > Batteria) segnala se la gestione delle prestazioni è attiva a causa dell’incapacità dell’accumulatore di gestire picchi di tensione, riducendo le frequenze del processore. Sui sistemi Android le metriche sono consultabili tramite le statistiche integrate del produttore o la diagnostica nativa introdotta nelle versioni recenti.

Pulizia della cache e partizioni: quando serve davvero?

Non tutti gli interventi manutentivi hanno la stessa efficacia, ed è bene distinguere le manovre utili dai miti ereditati dalle prime versioni di Android.

Nei telefoni Android, svuotare la cache delle singole applicazioni che presentano blocchi o surriscaldamenti anomali (tramite Impostazioni > App > [Nome App] > Spazio di archiviazione > Svuota cache) elimina vecchi dati temporanei che potrebbero generare conflitti con le nuove API. Evita invece gli applicativi terzi di tipo “RAM Cleaner” o “Task Killer”: interferiscono con il kernel di sistema e consumano più cicli di calcolo rispetto a quelli che promettono di liberare.

Per i modelli che supportano la modalità Recovery (come diversi dispositivi Samsung o Google Pixel), l’opzione Wipe Cache Partition rimuove i residui dei binari di aggiornamento temporanei senza cancellare foto, contatti o account personali.

Quando il ripristino ai dati di fabbrica diventa inevitabile

Se il rallentamento persiste oltre una settimana, si manifestano riavvii spontanei o l’autonomia si riduce drasticamente anche a schermo spento, si è verificata una corruzione a livello di partizione dati utente o configurazione di sistema.

Il backup completo seguito dal ripristino alle impostazioni di fabbrica (Factory Reset) riscrive la partizione /data , elimina script orfani e costringe il sistema operativo a ricostruire gli indici da zero.

Prima di procedere:

Esegui una copia di sicurezza su cloud (Google One, iCloud) o preferibilmente in locale su computer. Assicurati di ricordare password e codici 2FA legati all’account principale per superare il Factory Reset Protection (FRP). Dopo il reset, prova a configurare il telefono come nuovo dispositivo per qualche ora prima di reinstallare l’intero archivio di backup: in questo modo puoi verificare se il problema dipendeva da un file di configurazione corrotto.

Domande frequenti

Posso tornare alla versione precedente del software?

Su iPhone il downgrade è possibile solo per pochi giorni dopo il rilascio, finché Apple continua a firmare digitalmente la versione precedente tramite server. Su Android dipende dal produttore: alcuni brand bloccano il rollback tramite protezioni anti-rollback a livello di bootloader, rendendo la procedura complessa e rischiosa.

Perché il telefono scalda molto dopo l’aggiornamento?

La CPU e la GPU lavorano a frequenze elevate per ore per ricompilare le applicazioni e indicizzare la galleria e i file di sistema. Il calore è la conseguenza della dissipazione termica durante questi calcoli; tende a normalizzarsi entro 24 ore.

Le app aperte in background rallentano il telefono aggiornato?

No. Sia iOS che Android congelano lo stato delle app inattive nella RAM. Chiuderle manualmente forza il sistema a ricaricare interamente l’app dalla memoria interna al successivo avvio, consumando più batteria e rallentando l’avvio rispetto al passaggio dalla memoria volatile.

L’aggiornamento può aver danneggiato l’hardware?

Un aggiornamento software non danneggia l’hardware in modo diretto. Può però evidenziare difetti preesistenti (ad esempio una batteria con elevata resistenza interna o celle di memoria flash usurate) che non riescono a sostenere i carichi di lavoro richiesti dalle nuove funzioni del sistema.

Se i rallentamenti non si risolvono dopo 48 ore di standby sotto carica e una pulizia della memoria interna, verifica sempre sui forum di supporto ufficiali del produttore se la specifica build distribuita contenga bug noti in attesa di una patch correttiva.

Fonti di riferimento ufficiali per procedure di diagnostica e aggiornamento: