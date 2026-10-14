Il 23 maggio 2010 la ABC trasmetteva negli Stati Uniti l’episodio finale di Lost, intitolato The End, lasciando milioni di spettatori divisi tra commozione e rabbia. A distanza di anni, la confusione su ciò che accade negli ultimi minuti resta uno dei fraintendimenti più diffusi nella storia della serialità televisiva.

Nel finale di Lost, gli eventi accaduti sull’Isola sono reali al 100%: i passeggeri dell’Oceanic 815 non erano morti fin dall’inizio. I cosiddetti “flash-sideways” della sesta stagione rappresentano invece una dimensione di passaggio, una sorta di limbo atemporale creato dai protagonisti per ritrovarsi e “andare avanti” insieme dopo essere morti in momenti diversi delle rispettive vite.

Erano tutti morti dall’inizio? Il grande malinteso dell’incidente aereo

Il dubbio nasce quasi sempre da una premessa errata: pensare che l’aereo si sia schiantato senza lasciare superstiti e che le sei stagioni siano state una sorta di Purgatorio. Non è così. Damon Lindelof e Carlton Cuse, showrunner della serie, lo hanno chiarito più volte, ma la conferma definitiva risiede nelle battute pronunciate da Christian Shephard a Jack all’interno della chiesa: tutto quello che Jack e gli altri hanno vissuto è accaduto davvero, il dolore provato era reale, così come lo erano le persone conosciute sull’Isola.

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A peggiorare il malinteso contribuì una scelta tecnica della rete ABC durante la messa in onda originale del finale. Subito dopo l’ultima inquadratura sull’occhio di Jack che si chiude, la produzione mandò nei titoli di coda i filmati dei rottami del volo 815 sulla spiaggia deserta, senza attori né dialoghi. L’intento della produzione era regalare una transizione visiva rilassante prima del telegiornale locale; il pubblico, al contrario, interpretò quelle immagini come la “prova” che nessuno fosse mai sopravvissuto all’impatto iniziale.

Cosa sono i flash-sideways della sesta stagione

Per cinque stagioni Lost ha abituato il pubblico a flashback e flashforward temporali rigorosi. Nella sesta stagione la struttura narrativa cambia: le scene ambientate sull’Isola si alternano a una realtà parallela in cui l’Oceanic 815 atterra regolarmente a Los Angeles senza mai precipitare.

In questa realtà alternativa i personaggi vivono esistenze leggermente diverse:

Jack ha un rapporto complesso con un figlio adolescente (David);

Locke è sereno e convive con Helen, pur restando paralizzato;

Sawyer è un detective della polizia anziché un truffatore;

Desmond funge da catalizzatore, guidando gli altri verso la presa di coscienza.

Solo nell’ultima puntata viene svelata la natura di questa linea temporale. Non si tratta di un universo quantistico generato dall’esplosione della bomba a idrogeno alla fine della quinta stagione (Jughead), ma di un piano spirituale costruito collettivamente. Uno spazio svincolato dallo scorrere del tempo terrestre (“here is no now here”, spiega Christian), dove le anime dei sopravvissuti possono rielaborare i nodi irrisolti del proprio passato prima di congedarsi definitivamente.

Il significato della chiesa e il finale di Jack Shephard

La convergenza tra i due piani narrativi si concretizza negli ultimi venti minuti di The End.

Sull’Isola, Jack si sacrifica per salvare il gruppo e preservare il “Cuore dell’Isola”. Dopo aver sconfitto l’Uomo in Nero (reso mortale grazie alla disattivazione temporanea della Sorgente da parte di Desmond), Jack riposiziona il “tappo” di pietra per riattivare la luce. Ferito a morte al costato, nomina Hurley nuovo protettore dell’Isola, con Ben Linus come suo consigliere. Kate, Sawyer, Claire, Richard Alpert, Miles e Lapidus riescono a decollare con l’aereo della Ajira Airways, tornando alla civiltà. Jack crolla nello stesso canneto di bambù del pilot del 2004: accanto a lui arriva il cane Vincent, e il suo occhio si chiude mentre l’aereo dei suoi amici sorvola il cielo. Jack muore in quel preciso momento.

Nel limbo, contemporaneamente, i protagonisti si risvegliano dal loro stato di amnesia emotiva attraverso il contatto fisico con le persone amate o con oggetti legati alla loro esperienza sull’Isola. Quando Jack tocca la bara di suo padre nella cappella multiconfessionale, recupera la memoria dell’intera vita terrena.

Nella chiesa, i personaggi non sono morti tutti insieme. Boone, Shannon e Charlie sono morti anni prima; Jack muore nel 2007; Hurley, Ben e chi è fuggito con l’aereo Ajira moriranno decenni più tardi, forse di vecchiaia. Si ritrovano lì perché quel periodo trascorso insieme sull’Isola è stato il momento più significativo delle loro esistenze. Quando Christian apre i portoni della cappella, una luce bianca avvolge tutti: il gruppo è pronto a passare oltre.

Ben Linus sceglie deliberatamente di restare seduto fuori dalla chiesa. Il suo personaggio riconosce di avere ancora troppe colpe da espiare, soprattutto nei confronti di Alex e Danielle Rousseau, e decide di non varcare la soglia finché non avrà completato il proprio percorso di redenzione.

Chi protegge l’Isola dopo Jack?

Uno dei risvolti narrativi più solidi riguarda il passaggio di consegne al vertice dell’Isola. Jack capisce fin da subito che il suo ruolo di “sostituto” di Jacob è temporaneo, mirato unicamente all’atto di salvare la Sorgente.

La gestione ordinaria viene affidata a Hurley. A differenza del regno millenario di Jacob, basato sul distacco emotivo, sulle regole imposte e sul segreto, la gestione di Hurley adotta un approccio empatico e collaborativo. Il dialogo tra Hugo e Ben davanti alla chiesa conferma la buona riuscita del loro mandato:

“Sei stato un grande numero due” dice Hurley;

“E tu sei stato un grande numero uno” risponde Ben.

Per chi cerca conferme visive su cosa accade dopo la morte di Jack, la produzione ha rilasciato nell’edizione home video un epilogo ufficiale di 12 minuti intitolato The New Man in Charge. In questo segmento si vede Ben chiudere le ultime strutture della Dharma Initiative sulla terraferma e reclutare Walt per riportarlo sull’Isola ad aiutare Hurley.

Domande frequenti sul finale di Lost

Dove si trova l’Isola di Lost?

L’Isola non ha coordinate fisse: si sposta continuamente nello spazio e nel tempo grazie a proprietà elettromagnetiche ed esotiche uniche. Può essere raggiunta solo seguendo vettori di rotta specifici o tramite la stazione Dharma La Lanterna (The Lamp Post) a Los Angeles.

Perché Walt non è presente nella chiesa?

Walt non partecipa all’ultima scena perché ha vissuto la maggior parte della sua vita lontano dagli altri sopravvissuti, tagliando i ponti con loro. Come mostrato nell’epilogo The New Man in Charge, torna sull’Isola solo da adulto per succedere a Hurley come nuovo custode.

Che cos’è la Luce al centro dell’Isola?

Rappresenta una concentrazione primordiale di energia elettromagnetica e spirituale legata all’origine della vita, della coscienza e della morte. Se la Sorgente viene spenta o distrutta, l’Isola rischia di inabissarsi e il Male, incarnato dall’Uomo in Nero, può fuggire nel mondo esterno.

Come finisce la storia per chi è salito sull’aereo Ajira?

Sawyer, Kate, Claire, Miles, Lapidus e Richard Alpert tornano alla civiltà. Richard riacquista la mortalità (perdendo l’immunità all’invecchiamento concessagli da Jacob), mentre Kate mantiene la promessa fatta ad Aaron, riportandogli la madre naturale Claire.

Conclusione

Rivedere Lost sapendo che l’Isola è sempre stata reale sposta il focus dai puzzle fantascientifici alla parabola umana dei personaggi: sopravvissuti imperfetti e spezzati che hanno trovato una direzione solo incontrandosi.

Per approfondire i dettagli canonici non mostrati nella trasmissione televisiva, è possibile consultare i materiali ufficiali dell’archivio ABC e il cortometraggio canonico The New Man in Charge distribuito da Disney-ABC Domestic Television nel cofanetto Lost: The Complete Collection.