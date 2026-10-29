Chi ha terminato l’anime di Berserk si è trovato davanti a una delle conclusioni più traumatiche e controverse dell’animazione giapponese. Chi invece segue il manga da anni aspetta ancora di conoscere il destino di Guts, Casca e Griffith.

Berserk non ha ancora un finale definitivo. Il manga creato da Kentaro Miura prosegue dopo la morte dell’autore, avvenuta nel 2021, grazie a Studio Gaga e alla supervisione di Kouji Mori. La storia ha superato l’Eclissi e raggiunto nuovi sviluppi, ma lo scontro conclusivo tra Guts e Griffith non è ancora stato raccontato. hakusensha.co.jp+1

Aggiornato al 29 ottobre 2026 — Attenzione: seguono spoiler importanti sul manga e sulle diverse trasposizioni animate.

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Berserk è finito oppure è ancora in corso?

La risposta dipende da quale versione si considera. Le serie animate hanno concluso i rispettivi adattamenti, ma nessuna è arrivata alla fine della vicenda originale. Il manga, iniziato nel 1989, è ancora incompleto.

La situazione è cambiata drasticamente il 6 maggio 2021, quando Kentaro Miura è morto a 54 anni. La scomparsa del mangaka ha lasciato in sospeso una storia che, dopo oltre trent’anni di pubblicazione, aveva ancora numerosi nodi narrativi irrisolti.

L’ultimo episodio realizzato sotto la direzione di Miura è il 364, pubblicato postumo nel settembre 2021. Per diversi mesi i lettori hanno temuto che quello sarebbe rimasto il punto finale dell’opera.

Il 7 giugno 2022, però, l’editore giapponese Hakusensha ha annunciato ufficialmente la ripresa della serializzazione. La prosecuzione sarebbe stata affidata ai collaboratori storici di Miura, con Kouji Mori incaricato di supervisionare lo sviluppo narrativo. hakusensha.co.jp+1

La pubblicazione è ripartita il 24 giugno 2022 sulla rivista Young Animal, senza azzerare la numerazione dei capitoli e dei volumi.

A che punto è il manga nel 2026?

Al 29 ottobre 2026, l’ultimo volume giapponese verificato è il numero 43, pubblicato il 29 agosto 2025. La storia è proseguita anche sulle pagine di Young Animal, con nuovi episodi usciti nel giugno e luglio 2026. Non risulta una periodicità fissa né una data ufficiale certa per il completamento dell’opera. hakusensha.co.jp+1

Un dettaglio può creare confusione quando si cercano informazioni online: i capitoli di Berserk non vengono sempre indicati con la stessa numerazione. Alcune fonti utilizzano il conteggio degli episodi della serializzazione, altre quello adottato dalle raccolte dei lettori. È quindi preferibile fare riferimento ai volumi e alle uscite dell’editore, anziché affidarsi esclusivamente a un numero trovato su un sito non ufficiale.

Come finisce l’anime di Berserk del 1997?

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La prima serie televisiva, composta da 25 episodi, termina durante l’Eclissi, uno degli eventi più sconvolgenti dell’intera storia.

Per comprendere quel finale bisogna partire dal legame tra Guts e Griffith. Il primo è un guerriero cresciuto tra violenza e battaglie, il secondo un comandante carismatico determinato a conquistare un regno. Insieme trasformano la Squadra dei Falchi in una forza militare capace di influenzare il destino del regno di Midland.

Il loro rapporto cambia quando Guts decide di abbandonare la compagnia per cercare una propria strada. Griffith perde il controllo della situazione e, dopo una relazione con la principessa Charlotte, viene arrestato e sottoposto a terribili torture.

Quando i Falchi riescono finalmente a liberarlo, Griffith è ormai fisicamente devastato. Il sogno che ha guidato tutta la sua esistenza sembra irraggiungibile.

È proprio allora che si verifica l’Eclissi.

Il significato dell’Eclissi e il tradimento di Griffith

Attraverso il Bejelit cremisi, Griffith viene condotto al cospetto della Mano di Dio, un gruppo di entità demoniache che gli offre la possibilità di rinascere come essere superiore.

Il prezzo è il sacrificio dei suoi compagni.

Griffith accetta e la Squadra dei Falchi viene massacrata dagli Apostoli. Il comandante diventa Femto, uno dei membri della Mano di Dio, abbandonando definitivamente la propria umanità.

Guts assiste impotente alla distruzione delle persone che aveva imparato a considerare una famiglia. Anche Casca, con cui aveva costruito una relazione sentimentale, subisce una violenza atroce per mano di Femto.

L’anime del 1997 si interrompe durante questa catastrofe, lasciando irrisolta la sorte dei protagonisti.

Non si tratta quindi della morte definitiva di Guts né della conclusione della sua vendetta. È piuttosto il momento in cui nasce il conflitto che dominerà gran parte del manga successivo.

Guts e Casca sopravvivono all’Eclissi?

Sì. Nel manga, Guts e Casca vengono salvati dall’intervento del Cavaliere del Teschio, figura misteriosa che conosce le forze soprannaturali legate alla Mano di Dio.

Entrambi sopravvivono, ma le conseguenze sono devastanti. Casca perde la propria stabilità mentale a causa del trauma, mentre Guts rimane segnato fisicamente e psicologicamente dall’accaduto.

Da quel momento il protagonista diventa il Guerriero Nero, deciso a trovare Griffith e vendicare i compagni sacrificati.

È qui che nasce uno degli equivoci più frequenti tra chi ha visto soltanto la serie del 1997: il brusco finale televisivo non indica che la storia originale termini con il trionfo assoluto di Griffith. Nel manga gli eventi proseguono per centinaia di episodi.

Come finiscono i film e l’anime di Berserk del 2016-2017?

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La trilogia cinematografica Berserk: L’epoca d’oro, distribuita tra il 2012 e il 2013, ripropone gli eventi della Squadra dei Falchi fino all’Eclissi. Il terzo film mostra anche il salvataggio di Guts e Casca, che nella serie del 1997 non viene rappresentato.

La Memorial Edition del 2022 rielabora quella trilogia in formato televisivo, aggiungendo materiale e modificando alcune sequenze.

La serie prodotta nel 2016 e proseguita nel 2017 racconta invece eventi successivi all’Eclissi, affrontando parte degli archi narrativi della Condanna e del Falco del Regno Millenario.

Il finale del 2017 mostra Guts e i suoi compagni ancora impegnati nel viaggio per aiutare Casca. Il protagonista ottiene nuove possibilità di combattere grazie all’Armatura del Berserker, ma il rapporto con la propria rabbia diventa sempre più pericoloso.

Neppure questa versione arriva alla conclusione del manga.

Chi vuole conoscere il seguito deve quindi passare all’opera cartacea. Ripartire dall’inizio è generalmente la scelta migliore: gli adattamenti hanno eliminato intere sequenze, personaggi e passaggi che acquisiscono significato nelle saghe successive. wheredoestheanimeleaveoff.com+1

Cosa succede a Guts, Griffith e Casca negli ultimi archi del manga?

La parte più recente di Berserk sposta progressivamente l’attenzione dalla semplice vendetta a una domanda ben più difficile: Guts può liberarsi dall’odio senza rinunciare a proteggere le persone che ama?

Nel frattempo Griffith ha raggiunto una posizione di potere che sembrava impossibile perfino durante l’Età dell’Oro.

Griffith realizza il suo sogno e fonda Falconia

Dopo la rinascita nel mondo fisico, Griffith ricostituisce una nuova Squadra dei Falchi, composta anche da guerrieri soprannaturali, e diventa il sovrano di Falconia.

La città appare come un rifugio per un’umanità minacciata dai mostri. Griffith viene celebrato come un salvatore, mentre il mondo attraversa una trasformazione che avvicina la dimensione materiale a quella astrale.

Qui emerge uno degli aspetti più inquietanti del personaggio.

Agli occhi di gran parte della popolazione, Griffith è un eroe. Il lettore, invece, conosce il prezzo pagato per la sua ascesa.

Miura costruisce così una contraddizione difficile da risolvere: il nemico personale di Guts rappresenta contemporaneamente una speranza di sopravvivenza per moltissimi esseri umani.

La sua eventuale sconfitta potrebbe avere conseguenze molto più ampie di una semplice resa dei conti.

Casca recupera la memoria, ma non torna alla vita di prima

Una delle svolte più attese arriva sull’isola degli elfi, Elfhelm.

Grazie soprattutto all’intervento di Schierke e Farnese, Casca riesce a recuperare i ricordi e a riacquistare una maggiore consapevolezza di sé.

Il recupero, però, non cancella il trauma dell’Eclissi. La presenza di Guts, legata inevitabilmente a quanto accaduto, provoca ancora reazioni dolorose.

I due non possono semplicemente riprendere la relazione da dove si era interrotta.

È una scelta narrativa significativa. Il recupero dei ricordi non viene presentato come una guarigione immediata, e il sentimento che unisce Guts e Casca non basta, da solo, a eliminare le conseguenze del passato.

Il mistero del Bambino della Luna e il ritorno di Griffith

Un altro passaggio decisivo riguarda il Bambino della Luna, una figura misteriosa che compare ripetutamente accanto a Guts e Casca.

Il bambino è legato al figlio dei due protagonisti, la cui esistenza è stata alterata dagli eventi soprannaturali successivi all’Eclissi. La sua connessione con il corpo reincarnato di Griffith rende il conflitto ancora più complesso.

Nel capitolo 364, l’ultimo realizzato da Miura, il Bambino della Luna si trasforma in Griffith.

La rivelazione modifica radicalmente il significato di alcune apparizioni precedenti. Il legame tra i protagonisti e il loro nemico non è soltanto una questione di vendetta: coinvolge anche l’esistenza del figlio di Guts e Casca.

Questo elemento potrebbe diventare determinante nella conclusione della storia, anche se il suo esito resta sconosciuto.

Griffith rapisce Casca e Guts precipita nella disperazione

Il successivo incontro tra Guts e Griffith sull’isola degli elfi finisce nel peggiore dei modi.

Guts tenta di colpire il rivale con la sua enorme spada, l’Ammazzadraghi, ma scopre di non riuscire a ferirlo in modo significativo.

È una sconfitta molto diversa da quelle affrontate in passato. Non dipende soltanto dalla superiorità fisica del nemico: mette in discussione tutto ciò che Guts ha costruito attraverso anni di combattimenti e sofferenze.

Griffith porta via Casca e la stessa Elfhelm va incontro al collasso. Guts perde nuovamente la persona che aveva cercato disperatamente di proteggere.

La sinossi ufficiale del volume 43 conferma questi eventi e il successivo trasferimento dei protagonisti verso i territori dei Kushan. hakusensha.co.jp+1

La storia più recente segue Guts in uno stato di profondo abbattimento, mentre i suoi compagni tentano di sostenerlo e si delineano nuove tensioni tra il mondo dei Kushan e il potere di Falconia.

Casca, nel frattempo, rimane sotto l’influenza della situazione creata da Griffith.

La vicenda si sta quindi avvicinando a un confronto più ampio, ma non è ancora arrivata al suo esito.

Quale sarà il vero finale di Berserk? Le ipotesi più credibili

Il finale immaginato da Kentaro Miura non è stato rivelato pubblicamente nei suoi dettagli. Esistono però alcuni elementi narrativi che permettono di capire quali questioni dovranno trovare una risposta.

La più evidente riguarda Griffith. Guts riuscirà davvero a ucciderlo? E soprattutto, è ancora questo ciò che desidera più di ogni altra cosa?

Guts ucciderà Griffith?

La morte di Griffith rappresenta una possibile conclusione del percorso di vendetta di Guts, ma non è affatto garantita.

Il problema è che Griffith non è più un semplice essere umano. Come Femto appartiene alla Mano di Dio e possiede capacità che sembrano sottrarlo alle normali leggi fisiche.

Il fallito attacco sull’isola degli elfi dimostra quanto sia diventata enorme la distanza tra i due.

C’è poi il legame con il Bambino della Luna. Se la sua esistenza è intrecciata a quella di Griffith, eliminarlo potrebbe comportare conseguenze terribili anche per il figlio di Guts e Casca.

Questa possibilità cambia radicalmente il significato dell’eventuale scontro finale.

Una vittoria ottenuta sacrificando ciò che Guts vuole proteggere rischierebbe di riprodurre, sotto un’altra forma, la stessa logica che ha condotto Griffith all’Eclissi.

Non significa che il manga escluderà una battaglia decisiva. Significa che uccidere Griffith potrebbe non essere sufficiente a risolvere il conflitto.

Guts e Casca avranno un lieto fine?

È una delle domande più difficili, anche perché Berserk non ha mai trattato la sofferenza come qualcosa che possa essere cancellato facilmente.

Il rapporto tra Guts e Casca si è costruito attraverso una lunga evoluzione. Dopo essersi conosciuti come compagni d’armi, i due hanno imparato a fidarsi reciprocamente, trovando nell’altro qualcosa che nessuno dei due aveva realmente posseduto: la possibilità di sentirsi al sicuro.

L’Eclissi ha distrutto quella sicurezza.

Per questo un eventuale ricongiungimento non può essere ridotto a una semplice scena romantica. Casca dovrebbe avere la possibilità di scegliere liberamente il proprio futuro, mentre Guts dovrebbe riuscire a vivere senza essere dominato dalla vendetta.

Un finale in cui entrambi sopravvivono e riescono a ricostruire una vita insieme sarebbe coerente con alcuni dei temi sviluppati da Miura. Ma rimane una possibilità interpretativa, non un epilogo confermato.

Il destino e la causalità possono essere spezzati?

C’è una questione che attraversa praticamente tutta l’opera: fino a che punto gli esseri umani sono liberi di scegliere?

La Mano di Dio parla ripetutamente di causalità, presentando gli eventi come parti di un disegno che gli uomini non riescono a comprendere.

Griffith sembra incarnare questa concezione del mondo. Il suo cammino verso il potere appare legato a una sequenza di circostanze che lo conducono inevitabilmente al sacrificio.

Guts, invece, rappresenta la resistenza.

La sua esistenza è una lotta continua contro qualcosa che dovrebbe essere più forte di lui. Sopravvive quando sarebbe destinato a morire, continua a combattere dopo sconfitte devastanti e rifiuta di accettare passivamente il proprio destino.

Una delle interpretazioni più interessanti è quindi che il vero finale non riguarderà soltanto la sconfitta di Griffith, ma la possibilità di sottrarsi al meccanismo che sembra governare il mondo di Berserk.

Resta una teoria. Il manga non ha ancora mostrato se la causalità possa essere realmente infranta.

Kentaro Miura aveva già deciso come sarebbe finito Berserk?

Sì, almeno nelle sue linee narrative principali. A confermarlo è stato Kouji Mori, mangaka e amico di lunga data di Miura.

Nella dichiarazione pubblicata da Hakusensha nel giugno 2022, Mori ha spiegato di aver discusso con l’autore lo sviluppo della storia fino al capitolo finale.

Secondo il suo racconto, una parte significativa della struttura narrativa era stata elaborata durante le conversazioni avute intorno alla realizzazione dell’Eclissi.

Questo spiega perché la casa editrice abbia deciso di proseguire il manga anziché interromperlo definitivamente.

Mori ha dichiarato di voler raccontare soltanto gli eventi che ricorda dalle conversazioni con Miura, evitando di aggiungere sviluppi inventati autonomamente. hakusensha.co.jp+1

Il finale sarà davvero quello che voleva Miura?

È qui che bisogna distinguere due aspetti.

La prosecuzione di Studio Gaga e Kouji Mori si basa sulle indicazioni lasciate dall’autore, ma non equivale a possedere un manoscritto completo dell’ultimo capitolo.

Lo stesso editore ha riconosciuto che non esistono bozze sufficienti per riprodurre esattamente ciò che Miura avrebbe disegnato.

La trama conclusiva potrebbe quindi rispettare il percorso narrativo da lui immaginato, mentre alcuni dettagli, dialoghi o passaggi intermedi non potranno necessariamente corrispondere a quelli che avrebbe realizzato personalmente.

È una differenza che conta, soprattutto per un’opera in cui l’espressività dei disegni, il ritmo delle tavole e i silenzi dei personaggi hanno sempre avuto un peso paragonabile a quello della sceneggiatura.

Quando finirà Berserk? Esiste una data ufficiale?

Al momento non esiste una data confermata per l’ultimo capitolo.

La pubblicazione non segue un calendario regolare. Dopo la ripresa del 2022, nuovi episodi sono comparsi in periodi differenti, alternati a pause anche prolungate.

Nel 2026 sono usciti tre capitoli consecutivi sulle pagine di Young Animal, il 12 giugno, il 26 giugno e il 10 luglio. Le fonti consultate non riportano una successiva data ufficiale confermata. Popverse+1

Non è quindi possibile stabilire quanti anni manchino alla conclusione.

Anche le previsioni sul numero dei volumi finali devono essere considerate speculative, perché non esiste un piano editoriale pubblico che permetta di calcolare con precisione quanto materiale resti da pubblicare.

Per chi segue la serie, il riferimento più affidabile resta la comunicazione dell’editore giapponese Hakusensha e della rivista Young Animal.

Domande frequenti su Berserk

Berserk finisce con la morte di Guts?

No, la morte definitiva di Guts non è stata raccontata. Il protagonista sopravvive all’Eclissi e continua il proprio viaggio per molti archi narrativi. La storia ha mostrato numerose situazioni in cui rischia di perdere la vita, ma il suo destino finale resta sconosciuto.

Griffith muore alla fine di Berserk?

Non esiste ancora una scena conclusiva in cui Griffith venga ucciso. Il personaggio continua a esercitare il proprio potere come Femto e come sovrano di Falconia. La sua eventuale morte rimane una delle possibilità narrative, non un evento confermato.

Casca torna normale nel manga di Berserk?

Casca recupera i propri ricordi e una maggiore lucidità durante gli eventi sull’isola degli elfi. Il trauma dell’Eclissi continua però a condizionarla, specialmente nel rapporto con Guts. Il recupero della memoria non coincide quindi con la completa scomparsa delle conseguenze psicologiche.

Berserk continuerà anche dopo la morte di Kentaro Miura?

La continuazione è già iniziata nel giugno 2022. Studio Gaga realizza i disegni sotto la supervisione narrativa di Kouji Mori, seguendo quanto Miura aveva raccontato ai collaboratori. L’obiettivo dichiarato è portare la storia fino al finale, senza introdurre sviluppi estranei alle sue indicazioni.

Da quale volume leggere Berserk dopo l’anime del 1997?

L’anime del 1997 termina durante l’Eclissi, nella parte del manga raccolta intorno al volume 13. Per conoscere il seguito si può proseguire da quella parte della storia, ma è consigliabile iniziare dal primo volume per recuperare personaggi ed eventi esclusi dall’adattamento.

Il finale di Berserk potrebbe non essere quello che ci aspettiamo

Dopo tutto ciò che ha attraversato, Guts potrebbe scoprire che la sua vittoria più grande non consiste nell’uccidere Griffith, ma nell’impedirgli di decidere ancora una volta il suo destino. È una lettura possibile, non una rivelazione sul finale.

Per distinguere gli sviluppi autentici dalle teorie dei fan, conviene seguire le nuove uscite del manga: è lì, e non nelle conclusioni degli anime, che si sta costruendo l’ultimo capitolo della storia.

Fonti e approfondimenti