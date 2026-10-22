Chiunque arrivi ai titoli di coda di Cure (1997) condivide la stessa sensazione di straniamento: gli omicidi seriali commessi da persone comuni sembrano troppo metodici, quasi documentati. Viene spontaneo chiedersi se dietro ci sia un fascicolo di cronaca nera o un assassino realmente esistito.

Cure di Kiyoshi Kurosawa non è tratto da una storia vera né adatta fatti reali specifici. La sceneggiatura originale, scritta dallo stesso Kurosawa, nasce dalla rielaborazione del clima sociale giapponese degli anni ’90, segnato dall’attentato della setta Aum Shinrikyo e dal panico mediatico per i crimini violenti giovanili, uniti a studi storici sul mesmerismo ottocentesco.

Cronaca nera anni ’90: il contesto reale dietro la finzione

Per capire da dove provenga la densità quasi documentaristica del film, bisogna collocarlo nel Giappone del 1997. L’opinione pubblica nipponica stava ancora elaborando il trauma del 20 marzo 1995, quando gli adepti della setta Aum Shinrikyo diffusero gas sarin nella metropolitana di Tokyo, provocando 14 morti e oltre seimila intossicati. Quell’evento distrusse la percezione di un Giappone immune dal fanatismo e dimostrò come individui apparentemente ordinari potessero compiere atrocità su suggestione esterna.

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Nello stesso anno dell’uscita del film, il Paese fu scosso dai delitti di Kobe (il caso “Sakakibara”), commessi da un quattordicenne. Il cinema di Kurosawa intercetta questa frattura: l’angoscia che la violenza non nasca da mostri riconoscibili, ma covi sotto la superficie della vita quotidiana. Nessun delitto del film riproduce un caso specifico, ma la dinamica del contagio psichico risponde direttamente a quell’ansia collettiva.

Mesmerismo e ipnosi clinica: le radici storiche di Mamiya

L’elemento catalizzatore della trama è Kunio Mamiya, l’ex studente di psicologia affetto da amnesia che induce gli altri a uccidere con semplici gesti rituali. Per costruirlo, Kurosawa ha attinto alla storia dell’ipnosi medica e alle teorie di Franz Anton Mesmer sul magnetismo animale di fine Settecento, riprese poi nell’Ottocento dalla scuola di Jean-Martin Charcot alla Salpêtrière di Parigi.

Nel film compare una vecchia bobina in cui un pioniere dell’ipnotismo conduce esperimenti su una donna: quella sequenza fittizia richiama i primi test clinici documentati tra Europa e Giappone di inizio Novecento. Nella realtà medica, l’ipnosi non può costringere una persona a compiere atti contrari alla propria bussola etica senza una complessa manipolazione prolungata. Kurosawa forza deliberatamente questo limite scientifico, trasformando la suggestione in un virus relazionale: Mamiya non controlla le sue vittime come burattini, si limita a rimuovere le loro inibizioni sociali facendo leva su rancori e frustrazioni già presenti.

I debiti cinematografici: da Il silenzio degli innocenti al noir americano

Chi analizza il film sul piano critico commette spesso l’errore di considerarlo un’opera isolata. Kurosawa, cinefilo vorace formatosi come aiuto regista nel cinema di genere (inclusi i roman porno della Nikkatsu), ha costruito la pellicola incrociando matrici visive e narrative ben precise:

Il thriller procedurale occidentale: l’impostazione poliziesca guarda a Seven (1995) di David Fincher e a Il silenzio degli innocenti (1991) di Jonathan Demme. Il detective Takabe (Koji Yakusho) e Mamiya (Masato Hagiwara) replicano la dialettica claustrofobica tra Clarice Starling e Hannibal Lecter, spostandola però dall’intellettualismo al vuoto pneumatico della memoria.

l’impostazione poliziesca guarda a Seven (1995) di David Fincher e a Il silenzio degli innocenti (1991) di Jonathan Demme. Il detective Takabe (Koji Yakusho) e Mamiya (Masato Hagiwara) replicano la dialettica claustrofobica tra Clarice Starling e Hannibal Lecter, spostandola però dall’intellettualismo al vuoto pneumatico della memoria. La New Hollywood e il noir: l’approccio visivo rifiuta i jump scare tipici del J-horror coevo (come Ring di Hideo Nakata, uscito pochi mesi dopo). Kurosawa adotta inquadrature fisse, campi lunghi e montaggio dilatato, guardando ai noir disillusi degli anni ’70 e al cinema di Don Siegel e Richard Fleischer.

l’approccio visivo rifiuta i jump scare tipici del J-horror coevo (come Ring di Hideo Nakata, uscito pochi mesi dopo). Kurosawa adotta inquadrature fisse, campi lunghi e montaggio dilatato, guardando ai noir disillusi degli anni ’70 e al cinema di Don Siegel e Richard Fleischer. La concezione del male urbano: a differenza dell’horror soprannaturale classico con spettri e maledizioni (onryo), la minaccia in Cure abita lavanderie automatiche, stazioni di polizia spoglie e appartamenti asettici della periferia di Tokyo.

Domande frequenti

Il serial killer Mamiya è esistito veramente?

No, Kunio Mamiya è un personaggio interamente inventato da Kiyoshi Kurosawa. Incarna una personificazione del nichilismo e della rimozione dell’identità, non la biografia o il modus operandi di un criminale reale.

Gli omicidi con la “X” sul collo richiamano un vero caso giudiziario?

Nessun fascicolo criminale giapponese o internazionale presenta la firma della ferita a forma di X sul collo e sul petto delle vittime. È un artificio visivo ideato per rendere subito riconoscibile il passaggio del condizionamento psicologico da un esecutore all’altro.

Cure è tratto da un romanzo o da un manga?

No, non è l’adattamento di un’opera preesistente. Dopo l’uscita nelle sale, Kiyoshi Kurosawa ha scritto e pubblicato una versione romanzata della storia per approfondire i dettagli psicologici del detective Takabe, ma il film è nato da una sceneggiatura originale.

Conclusione

La forza di Cure risiede proprio nel rifiuto della cronaca letterale: anziché replicare un singolo delitto, Kurosawa ha distillato la paranoia urbana e il vuoto identitario del Giappone di fine millennio in una parabola psicologica rigorosa. Per approfondire il rigore formale e le radici produttive dell’opera, l’analisi del critico Tom Mes su Midnight Eye resta uno dei riferimenti occidentali più lucidi e documentati.