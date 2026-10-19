Il ciclo parte, si sente un ronzio sommesso o qualche scatto interno, poi la lavatrice si blocca ed emette una serie di segnali acustici mostrando sul display il codice 4C (oppure 4E sui modelli più datati).

L’errore 4C su una lavatrice Samsung indica un problema di mancato o insufficiente carico dell’acqua nella vasca entro il tempo limite previsto dalla scheda elettronica. Di solito è causato dal rubinetto chiuso, dal tubo piegato, dal filtro a rete ostruito da calcare e detriti, oppure da una pressione idrica domestica troppo bassa.

4C e 4E indicano lo stesso problema?

Sì. Sui modelli di produzione precedente, Samsung impiegava la sigla 4E per segnalare l’anomalia di carico idrico. Nei modelli più recenti la notifica compare come 4C. Su alcuni display a segmenti privi di lettere alfabetiche complete, la lettera “C” può apparire simile a una “E” spezzata o incompleta, generando confusione, ma la logica diagnostica non cambia: la macchina non rileva l’ingresso d’acqua a una portata sufficiente entro i primi minuti di funzionamento.

I primi controlli da fare all’impianto domestico

Prima di smontare componenti o ipotizzare guasti hardware, conviene escludere le cause banali legate alla rete idraulica di casa.

Il primo passo consiste nel verificare che la valvola a muro sia aperta al massimo. Spesso capita che, dopo lavori idraulici o pulizie approfondite dietro l’elettrodomestico, la manopola a vite venga riaperta solo a metà.

Per accertarsi che il flusso sia adeguato:

Chiudi il rubinetto a muro e scollega il tubo di carico dal retro dell’elettrodomestico. Posiziona l’estremità libera dentro un secchio capiente. Riapri il rubinetto al massimo: il getto deve risultare pieno, costante e vigoroso.

Secondo le specifiche tecniche fornite da Samsung, la pressione di esercizio della rete deve attestarsi tra 50 kPa e 800 kPa (circa 0,5 – 8 bar). Se per riempire un secchio da 10 litri occorre più di un minuto e mezzo, la pressione dell’impianto potrebbe non superare la soglia minima richiesta dai sensori della macchina, specialmente se ci si trova all’ultimo piano di un condominio senza autoclave o se altri rubinetti sono aperti in contemporanea.

Come pulire il filtro a rete del tubo di carico

Se l’acqua esce con forza dal rubinetto, l’ostruzione quasi certamente si trova nel filtrino di protezione posto all’ingresso dell’elettrovalvola. Si tratta di una piccola retina in plastica inserita nel bocchettone filettato sul retro dell’apparecchio, progettata per trattenere sabbia, ruggine e scaglie di calcare.

La procedura di pulizia richiede pochi passaggi:

Stacca la spina di alimentazione dalla presa elettrica e chiudi il rubinetto a monte.

Svita in senso antiorario la ghiera del tubo di carico fissata sul retro della lavatrice (tieni uno straccio a portata di mano per raccogliere l’acqua residua).

Estrai delicatamente il filtro a cestello utilizzando una pinzetta a becchi sottili, facendo attenzione a non deformare la plastica.

Sciacqua il filtro sotto acqua corrente tiepida; se le maglie sono intasate da incrostazioni calcaree dure, lascialo a bagno per circa mezz’ora in una soluzione di acqua e aceto o anticalcare, pulendolo con uno spazzolino morbido.

Reinserisci il filtro fino a battuta, riavvita saldamente la ghiera a mano senza forzare con le pinze e riapri il rubinetto per verificare l’assenza di perdite.

Errori comuni e casi limite

Un errore frequente riguarda il riposizionamento dell’elettrodomestico dopo le verifiche: spingendo la lavatrice contro la parete per guadagnare spazio, il tubo flessibile in gomma può strozzarsi a gomito. Anche un tubo parzialmente schiacciato riduce la portata oraria a tal punto da innescare il timer di timeout della scheda.

Il sistema antiallagamento (AquaStop)

Se il tubo in dotazione monta un blocco rigido vicino all’attacco a muro (sistema AquaStop), controlla la spia presente sull’involucro plastico: se la finestrella mostra un colore rosso, la valvola di sicurezza interna si è armata a causa di una microperdita nella guaina interna. In questa circostanza il componente blocca meccanicamente il flusso e va sostituito per intero; non può essere sbloccato manualmente.

Cassetto del detersivo intasato

Una situazione poco considerata riguarda il cassetto dei detersivi. Se i condotti superiori della tramoggia sono otturati da residui solidificati di polvere o ammorbidente, l’acqua fatica a penetrare nei comparti. La macchina registra una contropressione anomala o un rallentamento nei tempi di passaggio, manifestando occasionalmente l’allarme 4C anziché completare la fase di risciacquo.

Quando il problema richiede assistenza tecnica

Se rubinetto, filtri e tubazioni sono integri e puliti, l’origine del guasto risiede nella componentistica interna:

Elettrovalvola di carico: le bobine elettriche possono interrompersi, oppure l’otturatore interno a membrana può bloccarsi a causa del calcare, impedendo l’apertura anche quando riceve alimentazione a 230V.

le bobine elettriche possono interrompersi, oppure l’otturatore interno a membrana può bloccarsi a causa del calcare, impedendo l’apertura anche quando riceve alimentazione a 230V. Pressostato o camera di calma: il pressostato misura il livello del liquido nella vasca tramite la compressione dell’aria nel tubicino trasparente. Se la camera di calma è occlusa da melma o residui di sapone, il sensore legge erroneamente che la vasca è vuota (o piena), mandando in tilt la logica di controllo.

il pressostato misura il livello del liquido nella vasca tramite la compressione dell’aria nel tubicino trasparente. Se la camera di calma è occlusa da melma o residui di sapone, il sensore legge erroneamente che la vasca è vuota (o piena), mandando in tilt la logica di controllo. Cablaggio o scheda madre: un connettore ossidato o un relè difettoso sulla scheda principale non inviano il consenso elettrico all’apertura dell’elettrovalvola.

In questi scenari, specie se la macchina è ancora coperta dalla garanzia legale, è opportuno astenersi dall’aprire il pannello superiore e rivolgersi ai centri autorizzati.

Domande Frequenti

Perché la lavatrice si blocca con 4C a metà ciclo durante il risciacquo?

Le lavatrici moderne montano spesso un’elettrovalvola a due o tre vie: una serve il lavaggio principale, un’altra il risciacquo. Se la bobina dedicata al risciacquo è bruciata o ostruita, il lavaggio iniziale parte regolarmente, ma il ciclo va in errore non appena il programma passa alla fase successiva.

Posso usare la lavatrice se l’errore compare solo ogni tanto?

Non è consigliabile ignorarlo. Un codice intermittente denota quasi sempre un filtro che sta finendo di intasarsi, un’elettrovalvola che inizia a grippare o una pressione al limite minimo. Forzare i cicli rischia di bruciare l’avvolgimento elettrico della valvola.

Come si resetta l’errore 4C su una lavatrice Samsung?

Dopo aver ripristinato l’erogazione dell’acqua o pulito i filtri, spegni la macchina premendo il tasto di alimentazione, stacca la spina elettrica per un paio di minuti, ricollegala e riavvia un ciclo breve di risciacquo o centrifuga per verificare che il ciclo riparta regolarmente.

Se il codice 4C compare subito appena premo Avvio, cosa significa?

Se l’errore è istantaneo e non si avverte nemmeno il tentativo di apertura dell’elettrovalvola, la scheda ha registrato un’anomalia di circuito aperto sulla bobina, un guasto al pressostato o la mancata chiusura dell’oblò prima ancora di avviare il conteggio del flusso idrico.

Note finali e documentazione

Quando la rimozione delle impurità dal filtro non sblocca la situazione, fai sempre riferimento al manuale specifico del tuo modello o al supporto ufficiale Samsung Italia – Assistenza Elettrodomestici per richiedere l’intervento di personale qualificato munito di ricambi originali.