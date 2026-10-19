Vedere l’icona del Wi-Fi con tutte le tacche accese mentre una pagina web impiega decine di secondi a caricarsi è una delle situazioni più frustranti nell’uso quotidiano della rete. L’istinto porta a pensare che il problema sia la portata del modem, ma la realtà tecnica è diversa.

Avere il Wi-Fi con segnale pieno ma Internet lento indica che il collegamento radio locale tra il dispositivo e il router funziona correttamente, ma manca o scarseggia il passaggio effettivo di dati verso l’esterno. Il collo di bottiglia può dipendere da saturazione di banda, guasti della linea del provider, server DNS lenti o problemi di instradamento interno della LAN.

La differenza tecnica tra segnale Wi-Fi e connessione a Internet

L’icona del Wi-Fi sullo smartphone o sul PC misura un unico parametro: la potenza del segnale a radiofrequenza (RSSI, espresso in dBm) scambiato tra la scheda di rete del dispositivo e l’access point. Non misura la velocità della linea che arriva dall’esterno dell’edificio.

Potrebbe interessarti anche:

Se l’access point è a due metri sulla scrivania, il segnale radio sarà eccellente anche se il cavo in fibra o rame che collega il modem alla centrale telefonica è tranciato. In questo scenario, il ponte radio locale resta perfetto, ma la porta d’accesso al web è chiusa o strozzata.

Come isolare l’origine del problema: il test incrociato

Prima di modificare parametri di rete a caso, serve circoscrivere il guasto in tre passaggi veloci:

Verificare un secondo dispositivo: se lo smartphone non naviga ma il portatile sì, il disguido riguarda esclusivamente la configurazione o la scheda di rete del telefono. Eseguire un test via cavo Ethernet: collegando un PC direttamente al router con un cavo Cat 5e o superiore si bypassa l’intero ambiente radio. Se la velocità resta bassa anche via cavo, il Wi-Fi non c’entra: il rallentamento dipende dalla linea dell’operatore o dal modem stesso. Controllare lo stato delle spie sul modem: una luce rossa o lampeggiante sulle spie etichettate come PON, Internet, WAN o DSL segnala un’anomalia di allineamento con la rete esterna del gestore.

Le cause più comuni (e le verifiche pratiche da fare)

1. Saturazione silenziosa della banda in upload

Una connessione asimmetrica tipica (come una FTTC da 100 Mbps in download e 20 Mbps in upload) va in crisi rapida quando un singolo dispositivo satura l’upload. Backup automatici su cloud di gallerie fotografiche, sincronizzazioni di storage o client torrent attivi in background esauriscono la corsia di uscita. Quando l’upload è al 100%, i pacchetti di conferma (ACK) necessari per scaricare qualsiasi pagina web non partono: il download collassa istantaneamente a zero pur avendo il segnale al massimo.

2. Conflitti di frequenza: 2,4 GHz contro 5 GHz

Molti router moderni combinano le frequenze 2,4 GHz e 5 GHz sotto lo stesso nome di rete (SSID) tramite la funzione di band steering. La banda a 2,4 GHz offre una portata superiore, mostrando facilmente il massimo delle tacche anche attraverso più muri; tuttavia, dispone di appena 3 canali non sovrapposti (1, 6 e 11) ed è soggetta a interferenze da Bluetooth, forni a microonde e reti dei vicini. Spesso il client resta ancorato alla 2,4 GHz con segnale nominalmente pieno ma con un throughput reale ridotto a pochi kilobit. Se il router lo consente, separare i due nomi di rete e forzare i dispositivi compatibili sui 5 GHz (o 6 GHz per il Wi-Fi 6E/7) riduce drasticamente la latenza.

3. Server DNS non responsivi o errati

Quando si digita un indirizzo web, il sistema interroga un resolver DNS per tradurlo in indirizzo IP numerico. Se i DNS predefiniti assegnati dall’operatore subiscono un disservizio o hanno tempi di risposta nell’ordine dei secondi, il browser rimane bloccato sulla voce “Risoluzione host in corso…”. Il flusso dati della linea sarebbe integro, ma la rubrica degli indirizzi non risponde. Impostare manualmente resolver pubblici affidabili a livello di router o di scheda di rete (come Cloudflare su 1.1.1.1 e 1.0.0.1 , oppure Google su 8.8.8.8 e 8.8.4.4 ) elimina questo ritardo.

4. Limiti fisici di repeater e range extender economici

Nella pratica, l’errore più diffuso è posizionare un ripetitore Wi-Fi nella stanza in cui il segnale era già debole. Il ripetitore riceve una connessione degradata dall’access point principale, la dimezza per via del ritrasferimento sullo stesso canale radio e poi la diffonde con potenza massima verso il telefono. Il risultato tipico è proprio questo: ricezione al 100% dal ripetitore, ma throughput a monte praticamente inesistente.

Domande frequenti

Perché il Wi-Fi prende al massimo ma compare la scritta “Connesso senza Internet”?

Significa che il dispositivo ha ottenuto un indirizzo IP locale dal router (DHCP), ma il test di connettività verso i server del sistema operativo (come i server di controllo di Android, Apple o Windows) è fallito per assenza di instradamento esterno o guasto della linea.

Riavviare il modem serve davvero o è solo un luogo comune?

Serve concretamente. Il riavvio svuota la memoria volatile (RAM) del router, termina processi orfani, azzera la tabella NAT sovraccarica di connessioni concorrenti e forza una rinegoziazione pulita dei parametri di allineamento e dell’indirizzo IP pubblico con la centrale del provider.

Un cavo di rete vecchio può rallentare anche il Wi-Fi?

Sì. Se l’access point o il router secondario è collegato al modem principale tramite un vecchio cavo Cat 5 (non 5e) o con uno dei quattro doppini danneggiato, la porta negozierà automaticamente a 100 Mbps (Fast Ethernet) anziché a 1000 Mbps (Gigabit), strozzando a monte qualsiasi prestazione wireless.

Se i test escludono problemi interni e la lentezza persiste anche via cavo diretto, il passaggio successivo consiste nel monitorare la velocità contrattuale tramite strumenti certificati come Ne.Me.Sys di AGCOM, l’unico test di velocità in Italia con valore legale per contestare formalmente inadempienze di banda al provider.