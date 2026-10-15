Apri WhatsApp e trovi dieci messaggi non letti che non hanno mai fatto squillare il telefono né illuminato lo schermo. È una delle anomalie più fastidiose su iOS: nessun avviso a schermo bloccato, niente banner, ma i messaggi compaiono appena tocchi l’icona dell’applicazione.

Se l’iPhone non riceve le notifiche di WhatsApp, il disservizio dipende quasi sempre dal blocco dell’Aggiornamento app in background, da una modalità Full Immersion attiva, da un conflitto nei permessi audio/banner di iOS oppure da una sessione WhatsApp Web rimasta attiva altrove. Ripristinare i permessi corretti e azzerare i token push risolve il problema nella maggior parte dei casi.

Le impostazioni di iOS che bloccano gli avvisi silenziosamente

Prima di pensare a un guasto hardware o a un bug dell’applicazione, conviene controllare il livello di sistema operativo. Apple gestisce le notifiche con criteri rigidi per salvaguardare la batteria, e bastano due parametri fuori posto per zittire WhatsApp a tempo indeterminato.

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Aggiornamento in background e Risparmio energetico

Su iOS, un’applicazione in background entra rapidamente in uno stato di sospensione. Per scaricare nuovi contenuti prima che tu la apra, WhatsApp fa affidamento sull’opzione Aggiornamento app in background.

Vai in Impostazioni > Generali > Aggiorna app in background. Verifica che la voce principale sia impostata su Wi-Fi e dati cellulare. Scorri l’elenco fino a WhatsApp e assicurati che la levetta sia attiva (colore verde).

C’è un’eccezione spesso trascurata: quando attivi la modalità Risparmio energetico (l’icona della batteria gialla), iOS sospende d’ufficio l’aggiornamento in background per tutte le app di terze parti. In quel contesto, la consegna delle notifiche push può subire ritardi consistenti o fallire finché l’iPhone non viene ricollegato alla ricarica (superando l’80%) o finché la modalità non viene disattivata a mano.

Modalità Full Immersion e Filtri Notifiche

Introdotte da iOS 15 in poi, le modalità Full Immersion (Non disturbare, Lavoro, Riposo, Personale) silenziano le notifiche senza lasciare tracce evidenti se non una piccola icona nella barra di stato o nella schermata di blocco.

Per verificare:

Apri il Centro di Controllo (scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra).

Controlla se compare un pulsante attivo per la Full Immersion.

Se usi profili automatici, apri Impostazioni > Full Immersion, tocca il profilo in uso e verifica la sezione Persone e App: se WhatsApp non è presente nell’elenco delle “App consentite”, le sue notifiche verranno archiviate nel Centro Notifiche senza produrre suoni o banner.

Il doppio livello dei permessi: iOS contro WhatsApp

Spesso si controllano i banner nelle impostazioni dell’iPhone dimenticando che WhatsApp possiede un proprio pannello di controllo interno. I due livelli devono coincidere: se uno dei due è disattivato, il flusso si interrompe.

Verifica dei permessi su iOS

In Impostazioni > WhatsApp > Notifiche, verifica che la spunta Consenti notifiche sia attiva. Assicurati che siano selezionati tutti e tre i tipi di avviso:

Schermata di blocco

Centro Notifiche

Banner (scegliendo “Persistenti” se tendi a perdere gli avvisi temporanei)

Controlla anche la voce Suoni e Badge: se “Suoni” è disattivato, il messaggio arriva ma l’iPhone non emette alcun segnale acustico né vibrazione.

Verifica interna all’app

Apri WhatsApp e tocca Impostazioni (ingranaggio in basso a destra) > Notifiche:

Controlla che le levette per Mostra notifiche siano attive sia per le chat singole sia per i gruppi.

siano attive sia per le chat singole sia per i gruppi. Se i toni continuano a non sentirsi, premi Reimposta notifiche in fondo alla schermata: questo comando cancella eventuali eccezioni personalizzate assegnate per errore a specifiche conversazioni.

Sessioni web fantasma e chat archiviate

Nella pratica capita spesso che gli avvisi spariscano non a causa di un guasto di sistema, ma per la presenza di sessioni desktop concorrenti o opzioni di archiviazione attiva.

Quando lasci WhatsApp Web o il client desktop (su macOS o Windows) aperto su un computer connesso, i server di WhatsApp inviano i pacchetti push prima al client attivo sullo schermo. Se il computer è impostato per considerare la sessione “in uso”, l’iPhone ritarda o sopprime l’avviso sonoro per evitare notifiche doppie. Per fare una pulizia rapida:

Apri WhatsApp su iPhone. Vai in Impostazioni > Dispositivi collegati. Rivedi l’elenco e tocca ogni dispositivo attivo per selezionare Disconnetti.

Un altro caso comune riguarda le Chat archiviate. Di default, l’opzione “Mantieni le chat archiviate” lascia mute le conversazioni spostate nell’archivio anche all’arrivo di nuovi messaggi: per modificarla, controlla in WhatsApp > Impostazioni > Chat > Mantieni le chat archiviate.

Quando il problema dipende da APNs: token push e reinstallazione

Se tutte le opzioni sono configurate correttamente ma i messaggi continuano a manifestarsi solo aprendo l’app, il guasto risiede quasi certamente nell’Apple Push Notification service (APNs).

iOS assegna a ogni applicazione un token univoco per indirizzare i pacchetti di rete. Se questo token si corrompe (spesso dopo un aggiornamento di versione iOS o un ripristino da backup iCloud), WhatsApp non riesce a risvegliare il processo in background.

I passaggi sequenziali per riallineare i certificati di rete:

Forza il riavvio dell’iPhone: non un semplice spegnimento, ma un riavvio forzato tramite combinazione di tasti (su iPhone 8 e successivi: premi e rilascia Volume Su, premi e rilascia Volume Giù, tieni premuto il tasto laterale finché non compare il logo Apple). Ripristina le impostazioni di rete: vai in Impostazioni > Generali > Trasferisci o inizializza iPhone > Ripristina > Ripristina impostazioni di rete. Questa procedura elimina le password Wi-Fi salvate e le configurazioni VPN, ma pulisce la cache DNS e resetta i gateway che gestiscono i server Apple. Reinstalla l’app solo dopo un backup: esegui prima un backup manuale da WhatsApp > Impostazioni > Chat > Backup delle chat (includendo o meno i video a seconda dello spazio disponibile su iCloud). Elimina l’app, riavvia l’iPhone e scaricala nuovamente dall’App Store per forzare la richiesta di un nuovo token push pulito.

Domande frequenti

Perché le notifiche arrivano solo quando apro l’applicazione?

Questo accade quando l’app non ha il permesso di operare in background o quando il token push di iOS è disallineato. Se l’Aggiornamento in background è attivo e il Risparmio energetico è disattivato, disinstalla e reinstalla WhatsApp per forzare la registrazione ai server di notifica Apple.

Perché WhatsApp vibra ma non suona su iPhone?

Verifica prima la levetta fisica o il tasto Azione sul bordo sinistro del telefono: se è attiva la modalità Silenzioso, il suono viene soppresso. Dopodiché controlla in Impostazioni > Notifiche > WhatsApp che la voce “Suoni” sia attiva, e in WhatsApp > Impostazioni > Notifiche verifica che il tono assegnato non sia impostato su “Nessuno”.

Perché ricevo solo l’avviso generico senza testo del messaggio?

Su iOS questo dipende dalla privacy delle anteprime. Per leggere il mittente e il testo a schermo bloccato, vai in Impostazioni > WhatsApp > Notifiche > Mostra anteprime e seleziona Sempre o Se sbloccato. Se l’opzione è su “Mai”, vedrai solo la dicitura “Notifica”.

Le notifiche di WhatsApp funzionano su Apple Watch ma non su iPhone?

È il comportamento standard di watchOS: se l’iPhone è bloccato e l’orologio è al polso e sbloccato, le notifiche si trasferiscono automaticamente sull’Apple Watch senza illuminare o far suonare il telefono. Per riceverle su entrambi, non è possibile agire via software: l’orologio deve essere tolto o bloccato.

Se nessuna di queste modifiche sblocca la situazione e il problema si estende anche ad altre applicazioni (come Telegram, Gmail o Instagram), l’anomalia riguarda direttamente la connessione tra il tuo ID Apple e i server APNs: in questo caso conviene effettuare il logout da iCloud in Impostazioni > [Tuo Nome] > Esci, riavviare e accedere nuovamente.

Per consultare le linee guida ufficiali e lo stato dei server: