Vedere lo smartphone spegnersi e riaccendersi a ripetizione, bloccandosi spesso sulla schermata con il logo del produttore, è una delle situazioni più frustranti. Questo fenomeno, tecnicamente definito bootloop, impedisce l’uso normale del dispositivo e può dipendere sia da conflitti di sistema sia da cedimenti fisici dei componenti.

Quando un telefono si riavvia continuamente, l’origine è quasi sempre riconducibile a tre fattori: un aggiornamento di sistema fallito, un tasto di accensione incastrato meccanicamente o una batteria usurata con cali improvvisi di tensione sotto carico. Per intervenire subito, rimuovi cover e accessori, avvia in modalità provvisoria per isolare app dannose ed esegui un riavvio forzato.

Le prime verifiche esterne: cover e tasto Power

Prima di ipotizzare guasti alla scheda logica o corruzioni irreversibili del sistema operativo, conviene escludere l’inghippo più banale: la pressione fisica costante.

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Nelle cover rigide o usurate, lo spessore interno del tasto laterale tende a deformarsi con il calore o la sporcizia accumulata. Se il bilanciere o il tasto Power restano premuti anche di una frazione di millimetro, il circuito invia al controller di alimentazione una richiesta continua di spegnimento e accensione forzata. Rimuovi qualsiasi custodia e premi ripetutamente il tasto di accensione: devi avvertire un click netto e un ritorno elastico immediato. Se il tasto risulta rigido, spugnoso o bloccato a filo scocca, un getto d’aria compressa a bassa pressione o una pulizia superficiale con alcool isopropilico al 99% possono spesso sbloccare i depositi di polvere senza dover smontare il dispositivo.

Aggiornamenti falliti, cache corrotta e bootloop software

Se il telefono supera il logo iniziale ma si riavvia appena compare la schermata di sblocco (o qualche secondo dopo aver inserito il PIN), il problema è quasi certamente di natura software.

Un aggiornamento OTA scaricato con pacchetti corrotti, una memoria interna saturata oltre il 95% o un’app installata di recente con permessi di root o accessibilità elevati possono mandare in crash i processi critici del sistema operativo (come system_server su Android o SpringBoard su iOS).

Il test della Modalità Provvisoria (Safe Mode)

Sui dispositivi Android, la modalità provvisoria disattiva tutti i servizi e le applicazioni di terze parti, caricando esclusivamente i file di fabbrica.

A telefono spento, tieni premuto il tasto Accensione. Appena compare il logo del brand, rilascia il tasto Accensione e tieni premuto Volume Giù finché il sistema non completa il caricamento. Se il dispositivo si avvia stabilmente mostrando la dicitura “Modalità provvisoria” in basso a sinistra, il sistema operativo è integro: la causa è un’applicazione installata di recente. Disinstallala subito prima di riavviare normalmente.

Su iPhone, una dinamica simile si gestisce forzando il riavvio rapido: premi e rilascia rapidamente Volume Su, poi Volume Giù, quindi tieni premuto il tasto laterale finché non ricompare il logo Apple.

Batteria degradata e problemi alla scheda logica

Se il ciclo di riavvio si manifesta in momenti precisi — per esempio all’avvio della fotocamera, durante la ricezione di una telefonata o quando la carica scende sotto il 30% — la causa non è il software, ma l’erogazione di energia.

Le batterie agli ioni di litio con un elevato numero di cicli di ricarica (generalmente oltre l’80% di degrado o più di 500–800 cicli) sviluppano un’elevata resistenza interna. Quando il processore richiede un picco di assorbimento (avviando il sensore fotografico o cercando la rete cellulare), la tensione della cella crolla bruscamente al di sotto della soglia minima di sicurezza. Il circuito PMIC (Power Management Integrated Circuit) interpreta questa caduta come spegnimento d’emergenza e taglia l’alimentazione, provocando il riavvio immediato.

Un’osservazione pratica frequente: se colleghi lo smartphone al caricabatterie originale da parete e il riavvio cessa del tutto permettendo l’uso normale, la diagnosi è quasi univoca. La batteria non regge più i carichi di picco e va sostituita.

Se invece il telefono si riavvia anche collegato alla corrente e scalda in modo anomalo nella parte superiore della scocca, il guasto risiede spesso nei microsaldature del processore o delle memorie UFS/eMMC (cold solder joints), usurate dagli shock termici. In questo caso, le riparazioni software sono inutili.

L’ultima risorsa: Wipe Cache e Ripristino di fabbrica

Quando non si accede alle impostazioni e il bootloop impedisce l’avvio, l’unico passaggio autonomo rimasto è l’ambiente di ripristino (Recovery Mode).

Attenzione ai dati: Il ripristino alle impostazioni di fabbrica cancella tutti i file presenti nella memoria interna non sincronizzati in cloud.

Spegni completamente il dispositivo (se continua a riavviarsi, tieni premuti Accensione + Volume Giù o Accensione + Volume Su a seconda del modello finché lo schermo non diventa nero, poi premi subito la combinazione di avvio in Recovery). Molti produttori Android recenti (tra cui Samsung) richiedono che il dispositivo sia collegato tramite cavo USB a un PC acceso per consentire l’accesso alla Recovery. Tramite i tasti volume, seleziona prima la voce Wipe cache partition e conferma con il tasto di accensione. Questa operazione elimina i file temporanei senza toccare foto, contatti o applicazioni. Riavvia con Reboot system now. Se il riavvio persiste, rientra in Recovery e seleziona Wipe data / Factory reset. Questa procedura riscrive la partizione dati, eliminando eventuali configurazioni corrotte che mandano in tilt il kernel.

Domande frequenti

Perché il telefono si riavvia continuamente solo quando è sotto carica?

Spesso dipende da un caricabatterie difettoso, cavi usurati che provocano sbalzi di tensione o sporco nella porta USB/Lightning. Se il controller rileva micro-cortocircuiti, riavvia la scheda logica per protezione. Prova un alimentatore certificato differente.

Il telefono si riavvia da solo dopo una caduta, cosa può essere?

Una caduta può causare il distacco parziale del connettore della batteria sulla scheda madre o la microfrattura delle saldature dei chip BGA. Se il display non ha danni visibili ma il riavvio è ciclico, serve un controllo hardware in laboratorio.

Come distinguere un problema di memoria piena da un guasto hardware?

Se la memoria era quasi al 100% prima del blocco, il sistema non ha spazio per scrivere i file di swap temporanei e va in crash all’avvio. In questo caso, un factory reset risolve il problema; i guasti hardware, invece, persistono anche dopo la formattazione.

Posso recuperare i dati se il telefono è bloccato in bootloop?

Se il debug USB non era già attivo e il bootloader è bloccato, il recupero autonomo è quasi impossibile prima del ripristino. Nei centri specializzati si interviene talvolta raffreddando temporaneamente la scheda o bypassando la batteria per un backup rapido.

Se nemmeno il ripristino da Recovery o la reinstallazione del firmware tramite software ufficiale del produttore risolvono il problema, evita di forzare continui cicli di accensione: rischi di danneggiare definitivamente i banchi di memoria NAND flash. A quel punto, una diagnosi al banco da parte di un tecnico autorizzato è l’unica via per verificare se convenga una microsaldatura o la sostituzione della scheda madre.

Fonti ufficiali per approfondire le procedure dei produttori: