Siete a cena con amici e scattate una foto di gruppo. Sullo sfondo c’è un passante di troppo. Un tempo avreste aperto un’app di fotoritocco complessa; oggi vi basta un tocco, un cerchio con il dito e il passante sparisce, sostituito da uno sfondo perfetto. Vi girate verso il vostro amico e dite: “Incredibile l’intelligenza artificiale, vero?”. Lui vi guarda, cinico, e risponde: “Ma quale AI, Photoshop faceva la stessa cosa dieci anni fa. Hanno solo cambiato nome alle funzioni per venderci un telefono nuovo”.

Chi ha ragione? La verità sta nel mezzo. L’AI sul telefono è utile quando smette di essere un “effetto speciale” e diventa automazione invisibile. Non siamo di fronte a una tecnologia del tutto nuova, ma a una radicale evoluzione di strumenti che già usavamo, ora integrati nel sistema operativo in modo fluido e immediato.

In sintesi Non tutto è nuovo: Molte funzioni spacciate per AI (come il miglioramento foto o il testo predittivo) sono l’evoluzione di vecchi algoritmi di Machine Learning.

Molte funzioni spacciate per AI (come il miglioramento foto o il testo predittivo) sono l’evoluzione di vecchi algoritmi di Machine Learning. La vera differenza: L’AI generativa attuale capisce il contesto . Non corregge solo una parola, ma comprende il tono di un’intera email.

L’AI generativa attuale capisce il . Non corregge solo una parola, ma comprende il tono di un’intera email. Il valore pratico: Riduce i passaggi per compiere un’azione, trasformando processi complessi in un singolo tocco.

Perché oggi tutti parlano di AI sul telefono (e perché siamo scettici)

Il motivo per cui i grandi produttori tech hanno iniziato a inserire la parola “AI” in ogni spot è duplice: tecnologico e commerciale. Da un lato, i processori degli smartphone odierni includono le NPU (Neural Processing Unit), chip dedicati esclusivamente a calcoli complessi che permettono di far girare modelli linguistici direttamente sul dispositivo, senza passare dal cloud.

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Dall’altro, il mercato degli smartphone ha raggiunto una fase di saturazione. I telefoni sono ormai tutti eccellenti, le fotocamere faticano a fare balzi generazionali evidenti e le batterie durano più o meno lo stesso tempo. L’intelligenza artificiale è diventata il nuovo gancio di marketing per convincere gli utenti a sostituire un dispositivo che funziona ancora benissimo. Questa pressione commerciale ha generato scetticismo, portando molti a confondere le funzioni realmente innovative con semplici aggiornamenti di vecchie opzioni.

Cosa cambia davvero nella vita di tutti i giorni?

La differenza cruciale tra la “vecchia” tecnologia e la “nuova” AI si riassume in una parola: contesto.

Prendiamo gli assistenti vocali. Fino a poco tempo fa, chiedere a Siri o Google Assistant “Trova l’indirizzo che mi ha mandato ieri Marco e avvia il navigatore” si traduceva spesso in un frustrante “Non ho capito”. Gli assistenti tradizionali eseguivano comandi rigidi. L’AI generativa e i modelli LLM (Large Language Models) integrati nei telefoni attuali riescono invece a collegare i puntanti: leggono i dati delle app, capiscono chi è Marco, trovano il messaggio (anche se inviato su WhatsApp e non tramite SMS) ed eseguono l’azione.

Non si tratta di fare cose mai viste prima, ma di azzerare i tempi di attrito. La traduzione simultanea durante una chiamata, la formattazione automatica degli appunti disordinati e la formattazione delle email non inventano nulla di nuovo, ma centralizzano strumenti frammentati in un’unica esperienza d’uso.

Come capire se l’AI del tuo telefono ti serve (o se puoi ignorarla)

Per evitare di cadere nella trappola del marketing, è utile mappare le funzioni pubblicizzate e capire quali modificano davvero l’esperienza d’uso e quali sono solo contorni.

Funzione Pubblicizzata È davvero AI Nuova? Cosa fa nella pratica? Utilità Reale Gomma Magica / Generative Edit Sì/No (Evoluzione) Ricrea parti di foto cancellando elementi di disturbo tramite AI generativa. Alta per chi fotografa molto. Traduzione Live Chiamate Sì (Nuova) Traduce la voce in tempo reale durante una telefonata bilaterale. Altissima per lavoro o viaggi. Cerchia e Cerca No (Interfaccia) Semplifica Google Lens permettendo di cercare elementi a schermo. Media (Comoda, ma preesistente). Riassunto Testi / Note Sì (Nuova) Sintetizza pagine web o registrazioni vocali lunghissime in punti chiave. Alta per studenti e professionisti.

Il dettaglio sottovalutato: Il prezzo della privacy e della batteria

C’è un aspetto di cui si parla pochissimo durante le presentazioni in pompa magna: l’impatto energetico e la gestione dei dati. Elaborare query di intelligenza artificiale direttamente sul telefono richiede un lavoro immenso da parte della NPU. Questo si traduce in un maggior consumo di batteria e in un surriscaldamento del dispositivo durante i processi più intensi.

Inoltre, quando il telefono non è abbastanza potente, la richiesta viene inviata a server esterni (cloud). È qui che l’utente deve fare attenzione: quali dati stiamo condividendo per avere un testo riassunto o una foto migliorata? I produttori si stanno muovendo verso l’elaborazione in locale proprio per tutelare la privacy, ma la trasparenza su cosa rimanga nel telefono e cosa voli nei server esterni è ancora un terreno grigio che ogni utente dovrebbe verificare nelle impostazioni del proprio brand.

FAQ (Domande Frequenti)

L’AI sullo smartphone funziona anche senza connessione internet?

Dipende dalla funzione e dal telefono. Le funzioni base come la trascrizione vocale o la traduzione di alcune lingue spesso funzionano offline se i pacchetti sono scaricati sul dispositivo. Le modifiche fotografiche generiche più complesse richiedono solitamente una connessione cloud.

Devo cambiare telefono per avere queste funzioni?

Non necessariamente. Molte funzioni basate sul cloud vengono rilasciate anche per i modelli degli anni passati tramite aggiornamenti software. Solo le funzioni che richiedono calcoli hardware pesanti in locale sono esclusive degli smartphone di ultima generazione.

Le funzioni AI degli smartphone diventeranno a pagamento?

Alcuni produttori hanno inserito nelle note legali che l’uso gratuito di determinate funzioni AI potrebbe essere limitato o diventare ad abbonamento in futuro. È probabile che le funzioni base rimarranno gratis, mentre quelle avanzate basate su cloud richiederanno un piano premium.

Conclusioni: Vale la pena cercarla?

L’AI sul telefono non è una truffa, ma non è nemmeno la rivoluzione fantascientifica che i brand vogliono farti credere. È un fantastico acceleratore di produttività. Se usate lo smartphone solo per social, messaggi e foto occasionali, potete ignorarla senza rimpianti. Ma se il telefono è il vostro ufficio portatile o il vostro diario creativo, la capacità dell’AI di connettere le app e anticipare le vostre intenzioni diventerà presto qualcosa a cui sarà difficile rinunciare.