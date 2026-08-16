Se stai cercando l’ordine cronologico di The Mandalorian, la risposta più importante è questa: non bisogna passare direttamente dalla seconda alla terza stagione. Tra le due va infatti inserito The Book of Boba Fett, perché alcuni suoi episodi continuano direttamente la storia di Din Djarin e Grogu.

L’ordine essenziale è quindi: The Mandalorian stagione 1 → The Mandalorian stagione 2 → The Book of Boba Fett → The Mandalorian stagione 3 → The Mandalorian and Grogu. Quest’ultimo è il film uscito al cinema il 22 maggio 2026 e prosegue le avventure di Din Djarin e Grogu nell’era della Nuova Repubblica.

Serie come Ahsoka e Skeleton Crew appartengono alla stessa fase della timeline di Star Wars, ma non sono indispensabili per comprendere la trama principale di The Mandalorian.

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Qual è l’ordine corretto per vedere The Mandalorian?

Per seguire la storia senza salti narrativi, la sequenza consigliata è:

The Mandalorian – Stagione 1 The Mandalorian – Stagione 2 The Book of Boba Fett – Stagione 1 The Mandalorian – Stagione 3 The Mandalorian and Grogu

Il passaggio che crea più confusione è proprio The Book of Boba Fett. A prima vista sembrerebbe uno spin-off completamente separato, dedicato al famoso cacciatore di taglie, ma nella seconda parte della stagione Din Djarin assume un ruolo molto importante.

StarWars.com descrive esplicitamente il quinto episodio, “Return of the Mandalorian”, come una continuazione del viaggio di Din Djarin.

Ancora più significativo è ciò che accade successivamente: alcuni sviluppi fondamentali riguardanti Din e Grogu avvengono proprio durante The Book of Boba Fett. Lucasfilm stessa, presentando la terza stagione di The Mandalorian, ricordava agli spettatori di recuperare quanto accaduto nelle prime due stagioni e in The Book of Boba Fett.

Bisogna vedere tutto The Book of Boba Fett?

Se vuoi seguire l’universo narrativo completo, sì: la soluzione migliore è vedere tutti e sette gli episodi di The Book of Boba Fett.

Se invece ti interessa soltanto la storia di The Mandalorian, gli episodi più importanti sono soprattutto gli ultimi tre:

The Book of Boba Fett episodio 5

Chapter 5: Return of the Mandalorian

Din Djarin diventa praticamente il protagonista dell’episodio e vengono sviluppati diversi elementi che saranno importanti successivamente.

The Book of Boba Fett episodio 6

Chapter 6: From the Desert Comes a Stranger

Continua una parte fondamentale della storia legata a Din e Grogu.

The Book of Boba Fett episodio 7

Chapter 7: In the Name of Honor

Chiude la stagione e contiene ulteriori sviluppi che spiegano la situazione iniziale della terza stagione di The Mandalorian.

Saltare completamente The Book of Boba Fett può quindi creare un effetto piuttosto strano: alla fine della seconda stagione di The Mandalorian alcuni personaggi si trovano in una determinata situazione, mentre all’inizio della terza le cose sono già cambiate.

Lucasfilm ha confermato direttamente che Din Djarin e Grogu si riuniscono durante The Book of Boba Fett, prima degli eventi della terza stagione.

Per chi vuole fare un rewatch veloce, quindi, gli episodi 5, 6 e 7 rappresentano il collegamento minimo consigliato.

Dove inserire Ahsoka e Skeleton Crew?

Qui bisogna distinguere tra ordine necessario per capire The Mandalorian e ordine dell’universo narrativo più ampio.

La guida ufficiale di Star Wars colloca nell’era successiva a Il ritorno dello Jedi opere come The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e Skeleton Crew.

Se vuoi ampliare la visione, puoi quindi utilizzare questa sequenza:

The Mandalorian stagione 1

↓

The Mandalorian stagione 2

↓

The Book of Boba Fett

↓

The Mandalorian stagione 3

↓

Ahsoka

↓

Skeleton Crew

↓

The Mandalorian and Grogu

Va però fatta una precisazione: questa è una sequenza pratica di visione, non significa necessariamente che ogni episodio di una serie avvenga esattamente dopo ogni episodio dell’altra.

Ahsoka, in particolare, sviluppa personaggi e vicende introdotti o richiamati nell’universo di The Mandalorian, ma affonda le sue radici soprattutto nelle serie animate The Clone Wars e Star Wars Rebels. Non è quindi obbligatorio guardarla per comprendere Din Djarin e Grogu.

Anche Skeleton Crew appartiene alla stessa grande era narrativa della Nuova Repubblica, ma racconta una storia autonoma.

Dove si colloca The Mandalorian nella timeline di Star Wars?

The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell’Impero vista ne Il ritorno dello Jedi e molti anni prima della trilogia sequel iniziata con Il risveglio della Forza.

È un periodo particolarmente importante perché la Nuova Repubblica sta cercando di consolidarsi, mentre diversi residui imperiali continuano ad agire nella galassia.

È proprio questo contesto a collegare gradualmente The Mandalorian alle altre produzioni ambientate nello stesso periodo.

La guida ufficiale alla visione di Star Wars colloca infatti Il ritorno dello Jedi prima di The Mandalorian, seguito dalle produzioni della stessa era della Nuova Repubblica e, molto più avanti nella cronologia, dalla trilogia sequel.

Il film The Mandalorian and Grogu continua questa fase della storia: la sinossi ufficiale descrive una galassia in cui l’Impero è caduto ma diversi signori della guerra imperiali sono ancora attivi, mentre la Nuova Repubblica si affida anche a Din Djarin e al suo giovane apprendista Grogu.

Domande frequenti

The Book of Boba Fett va visto prima della stagione 3 di The Mandalorian?

Sì. È fortemente consigliato, perché contiene eventi direttamente collegati a Din Djarin e Grogu che avvengono tra la seconda e la terza stagione.

Posso vedere solo gli episodi con Mandalorian di The Book of Boba Fett?

Sì. Per un recupero rapido, gli episodi 5, 6 e 7 sono quelli più importanti per la trama di Din e Grogu. Guardare l’intera stagione permette però di comprendere meglio il contesto.

Ahsoka viene prima o dopo The Mandalorian?

Ahsoka appartiene alla stessa era narrativa e viene normalmente vista dopo le tre stagioni disponibili di The Mandalorian. Non è però indispensabile per capire la storia principale di Din Djarin.

The Mandalorian and Grogu viene dopo la stagione 3?

Sì. Il film The Mandalorian and Grogu, uscito il 22 maggio 2026, prosegue le avventure dei due personaggi dopo la serie televisiva.

In conclusione

Per evitare qualsiasi salto importante, ricorda soprattutto questa sequenza: The Mandalorian 1 → The Mandalorian 2 → The Book of Boba Fett → The Mandalorian 3 → The Mandalorian and Grogu.

Ahsoka e Skeleton Crew possono essere aggiunti se vuoi esplorare tutta l’era della Nuova Repubblica, ma non sono necessari per seguire la storia centrale di Mando e Grogu.