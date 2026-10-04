Dietro i mostri del Sottosopra e i poteri psicocinetici di Hawkins si nasconde una stratificazione di operazioni governative declassificate, leggende metropolitane della Guerra Fredda e paranoie collettive degli anni Ottanta. Non si tratta di una cronaca storica, ma di finzione televisiva ancorata a precisi programmi militari statunitensi.

Stranger Things 5 affonda le proprie radici storiche nei programmi segreti della CIA degli anni Cinquanta e Sessanta, in particolare il Progetto MKUltra sul controllo mentale, e nelle teorie cospirative sulla base militare di Montauk negli anni Ottanta. Matt e Ross Duffer hanno trasposto eventi reali di manipolazione psichica, isolamento sensoriale e isteria di massa in un contesto fantascientifico.

Dal Progetto MKUltra a Hawkins: la genesi storica dei poteri di Undici

L’esperimento che dà origine alla fuga di Undici non nasce dall’immaginazione pura degli sceneggiatori. Il laboratorio di Hawkins guidato dal dottor Martin Brenner riproduce le dinamiche operative del Progetto MKUltra, autorizzato ufficialmente dal direttore della CIA Allen Dulles nel 1953 per studiare tecniche di interrogatorio, deprivazione sensoriale e controllo del comportamento attraverso sostanze psicotrope come l’LSD.

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Nel 1975 le udienze della Commissione Church al Senato degli Stati Uniti hanno reso pubblici migliaia di documenti declassificati che provavano la somministrazione inconsapevole di allucinogeni a cittadini civili e personale militare. La madre di Undici, Terry Ives, rappresenta nella serie una delle volontarie universitarie coinvolte in questi protocolli clandestini.

L’uso della vasca di deprivazione sensoriale, ripreso costantemente nelle diverse stagioni, richiama direttamente le ricerche condotte dal neurofisiologo John C. Lilly presso il National Institute of Mental Health negli anni Cinquanta. Lilly impiegava vasche di galleggiamento con acqua salata e stimoli acustici azzerati per studiare l’attività cerebrale isolata dal corpo. I Duffer Brothers hanno convertito quel fenomeno neurobiologico in una porta d’accesso a dimensioni parallele e telepatia a lungo raggio.

Il Progetto Montauk e Camp Hero: l’origine cancellata della serie

Prima di intitolarsi Stranger Things, la serie dei fratelli Duffer è stata proposta e venduta a Netflix con il titolo provvisorio di Montauk. L’ambientazione originale non doveva essere l’Indiana, bensì Long Island, precisamente attorno all’installazione militare dismessa di Camp Hero.

La trama pesca a piene mani dal libro del 1992 The Montauk Project: Experiments in Time scritto da Preston Nichols e Peter Moon. Il testo raccoglie testimonianze mai verificate su presunti test segreti dell’esercito statunitense incentrati su viaggi nel tempo, campi elettromagnetici ad altissima frequenza e rapimenti di bambini per sviluppare abilità psichiche. Sebbene la storiografia ufficiale e le perizie tecniche abbiano catalogato il racconto come pseudoscienza e teoria del complotto, la struttura narrativa della serie ha mantenuto l’architettura originaria:

La stazione radar AN/FPS-35 di Camp Hero, ancora visibile a Montauk, funge da prototipo visivo per le antenne e i trasmettitori del laboratorio segreto.

Il presunto “mostro di Montauk”, una creatura che secondo le dichiarazioni di Nichols si sarebbe materializzata attraverso i pensieri di un soggetto psichico, ha anticipato il Demogorgone.

Il reclutamento forzato di minorenni sradicati dalle famiglie, descritto nelle leggende newyorkesi con il nome di Montauk Boys, è il calco narrativo dei bambini marchiati con numeri progressivi da 001 a 011.

Il Sottosopra e le paure reali del 1983-1989

Chi guarda la serie tende spesso a confondere il contesto storico reale con gli elementi di puro folklore. L’arco temporale che porta al capitolo conclusivo si colloca nella seconda metà degli anni Ottanta, un periodo segnato da due fenomeni sociali documentati che la serie sfrutta senza alterarne la natura:

La paranoia antisovietica e il programma Star Wars: Nel marzo 1983 Ronald Reagan annunciò la Strategic Defense Initiative. La convinzione che la tecnologia militare potesse penetrare le difese nemiche con armi a particelle o rilevamenti a distanza giustificava stanziamenti miliardari e laboratori segreti disseminati nella provincia americana, proprio come quello allestito sotto lo Starcourt Mall. Il panico morale legato al gioco di ruolo: L’accusa rivolta all’Hellfire Club di Eddie Munson rispecchia il vero Satanic Panic che colpì gli Stati Uniti tra il 1982 e il 1990. Organizzazioni come B.A.D.D. (Bothered About Dungeons & Dragons) accusarono pubblicamente il celebre gioco di ruolo di spingere gli adolescenti verso il suicidio, l’occultismo e omicidi rituali. I processi penali dell’epoca dimostrarono l’infondatezza totale delle accuse, ma l’isteria portò al sequestro di materiali di gioco e all’ostracismo sociale di intere comunità giovanili.

Errore comune: cosa è documentato e cosa resta finzione televisiva

Un equivoco ricorrente tra gli spettatori consiste nel ritenere che la CIA o il Dipartimento della Difesa abbiano realmente aperto varchi interdimensionali o addestrato soggetti in grado di spostare oggetti con il pensiero.

I test governativi con la parapsicologia sono esistiti sul serio: il Progetto Stargate, attivo tra il 1978 e il 1995 presso Fort Meade sotto la direzione della DIA e della CIA, finanziava la cosiddetta “visione a distanza” (remote viewing). Tuttavia, la valutazione finale condotta nel 1995 dall’American Institutes for Research (AIR) concluse che le operazioni di spionaggio psichico non avevano mai fornito dati d’intelligence fruibili o verificabili nelle operazioni militari. Lo show amplifica il folklore cospirativo trasformando fallimenti sperimentali in successi catastrofici.

Domande frequenti

Undici è ispirata a una persona reale?

Undici non è basata su una singola figura storica, ma su un insieme di testimonianze legate al Progetto MKUltra e al programma Stargate, combinate con l’influenza letteraria del romanzo L’incendiaria (Firestarter) di Stephen King del 1980.

Camp Hero a Montauk esiste davvero?

Sì. Camp Hero è un’ex base militare situata sulla punta orientale di Long Island, trasformata in parco statale nel 1984. La gigantesca torre radar utilizzata durante la Guerra Fredda per il rilevamento aereo è tuttora in piedi.

Che cos’era il Progetto Stargate citato nella serie?

Era un’unità dell’esercito e dei servizi segreti americani creata nel 1978 per valutare l’uso militare di fenomeni parapsicologici, come telepatia e chiaroveggenza. Il programma è stato chiuso definitivamente nel 1995 per totale assenza di basi scientifiche e operative.

I russi avevano davvero basi segrete negli Stati Uniti?

Non sono mai state scoperte basi sotterranee sovietiche sul territorio degli Stati Uniti. Durante la Guerra Fredda operavano reti di spie sotto copertura e funzionari consolari non dichiarati, ma la costruzione di complessi logistici sotterranei è un espediente narrativo.

L’efficacia della serie non risiede nell’accuratezza storica, bensì nella capacità di riattivare l’ansia da disastro atomico e il sospetto istituzionale che caratterizzarono la fine della Guerra Fredda. Per approfondire gli archivi originali e i documenti ufficiali declassificati, il portale governativo del Freedom of Information Act della CIA raccoglie i fascicoli completi relativi sia al programma MKUltra sia al Progetto Stargate.