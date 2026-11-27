Aprendo le impostazioni di WhatsApp hai trovato un computer, un browser o uno smartphone che non ricordi di aver autorizzato. Potrebbe trattarsi di una vecchia sessione dimenticata, ma anche di un accesso non autorizzato alle tue conversazioni.

Se su WhatsApp compare un dispositivo collegato che non riconosci, apri la sezione Dispositivi collegati, seleziona quello sospetto e premi Esci. In questo modo interromperai l’accesso da remoto alle tue conversazioni. Controlla successivamente le altre sessioni attive, verifica eventuali messaggi inviati a tua insaputa e attiva la verifica in due passaggi.

Perché su WhatsApp compare un dispositivo che non riconosco?

La funzione multidispositivo permette di utilizzare lo stesso account WhatsApp su computer, tablet e smartphone secondari, anche senza mantenere costantemente online il telefono principale.

Ogni collegamento autorizzato genera una sessione che può rimanere attiva anche dopo aver chiuso il browser o spento il computer.

La presenza di un dispositivo sconosciuto può quindi dipendere da diverse circostanze:

Un accesso a WhatsApp Web effettuato tempo prima.

Un computer utilizzato in ufficio o a casa di un’altra persona.

Un vecchio smartphone ancora associato all’account.

Un browser identificato con una denominazione poco familiare.

Un collegamento autorizzato involontariamente attraverso una truffa.

Qualcuno che ha avuto accesso fisico allo smartphone sbloccato.

Non sempre il nome visualizzato corrisponde alla marca o al modello del dispositivo. Potresti trovare semplicemente riferimenti a Chrome, Windows, macOS o a un altro sistema operativo.

Prima di pensare a un furto dell’account, prova a ricordare dove hai utilizzato WhatsApp negli ultimi tempi. Nel dubbio, scollega comunque il dispositivo: potrai associarlo nuovamente se dovessi scoprire che ti appartiene.

Come controllare chi è collegato al mio WhatsApp

La verifica richiede pochi secondi e può essere effettuata direttamente dall’applicazione ufficiale, senza installare programmi esterni.

Su smartphone Android

Apri WhatsApp. Premi sui tre puntini in alto a destra. Seleziona Dispositivi collegati. Esamina l’elenco delle sessioni presenti. Tocca il dispositivo sul quale desideri ottenere maggiori informazioni.

Su iPhone

Apri WhatsApp. Accedi alle Impostazioni, eventualmente attraverso la scheda del profilo, a seconda della versione dell’app. Seleziona Dispositivi collegati. Controlla le sessioni associate al tuo account.

WhatsApp può mostrare il tipo di dispositivo e le informazioni relative alla sua ultima attività. Un accesso recente, effettuato in un momento in cui non stavi utilizzando altri dispositivi, merita particolare attenzione.

L’orario dell’ultima attività, però, non dimostra necessariamente che qualcuno stesse leggendo i tuoi messaggi: anche la sincronizzazione dell’applicazione può generare attività.

Come scollegare un dispositivo sconosciuto da WhatsApp

Non occorre avere accesso al computer o allo smartphone sospetto. La disconnessione può essere effettuata da remoto attraverso il telefono principale.

All’interno della sezione Dispositivi collegati, seleziona la sessione che non riconosci e premi Esci. Ripeti l’operazione per tutti gli eventuali collegamenti sospetti.

Se non riesci a stabilire quali dispositivi siano effettivamente tuoi, scollegali tutti singolarmente e associa nuovamente soltanto quelli che utilizzi.

Questa procedura non elimina l’account WhatsApp, non modifica il numero di telefono e non cancella le conversazioni presenti sullo smartphone principale.

Un errore da evitare è disinstallare immediatamente WhatsApp pensando di risolvere il problema. La rimozione delle sessioni attraverso l’apposita funzione è un intervento più mirato e non comporta i rischi legati al ripristino delle chat da un backup.

Un dispositivo collegato può leggere tutti i miei messaggi?

Un dispositivo associato senza autorizzazione rappresenta un rischio concreto per la privacy. Chi lo utilizza potrebbe leggere i messaggi sincronizzati, ricevere nuove comunicazioni, visualizzare contenuti multimediali disponibili e inviare messaggi a tuo nome.

La quantità di conversazioni precedenti accessibili dipende dalla cronologia sincronizzata e dal tipo di dispositivo collegato.

La crittografia end-to-end non impedisce questo genere di accesso. Protegge le comunicazioni durante la trasmissione, ma un dispositivo regolarmente associato all’account viene riconosciuto dal sistema come un punto autorizzato a ricevere i messaggi.

Scollegare la sessione impedisce di continuare a utilizzare quell’accesso, ma non permette di recuperare eventuali fotografie, schermate o informazioni già copiate da altre persone.

Come hanno fatto a collegarsi a WhatsApp senza il mio consenso?

Per associare un nuovo dispositivo è normalmente necessaria un’autorizzazione tramite il telefono principale. Questo passaggio può avvenire mediante la scansione di un codice QR oppure attraverso una procedura di collegamento con codice.

Una delle situazioni più insidiose riguarda le truffe che convincono l’utente ad autorizzare personalmente il collegamento, facendogli credere che si tratti di una verifica di sicurezza, di un concorso o di una procedura necessaria per utilizzare un servizio online.

In altri casi è sufficiente che qualcuno abbia avuto a disposizione il telefono sbloccato e sia riuscito a completare la procedura di associazione.

Conoscere soltanto il numero di telefono di una persona non è sufficiente per collegarsi al suo account WhatsApp.

Non bisogna quindi confondere il collegamento non autorizzato di un dispositivo con il furto dell’intero account, che può comportare la registrazione del numero su un altro smartphone e la perdita dell’accesso da quello originale.

Come capire se qualcuno sta usando il mio WhatsApp

Oltre alla presenza di dispositivi sconosciuti, esistono alcuni segnali che possono indicare un utilizzo non autorizzato:

Messaggi inviati che non ricordi di aver scritto.

Conversazioni che risultano già lette.

Contatti che ricevono strane richieste di denaro a tuo nome.

Modifiche al profilo o alle impostazioni che non hai effettuato.

Notifiche relative a nuovi collegamenti non richiesti.

Presi singolarmente, alcuni di questi segnali possono avere spiegazioni innocue. La presenza contemporanea di più anomalie, insieme a una sessione sconosciuta, rende invece opportuno intervenire immediatamente.

Se scopri che qualcuno ha inviato richieste di denaro ai tuoi contatti, avvisali utilizzando un canale di comunicazione sicuro.

Come mettere in sicurezza WhatsApp dopo un accesso sospetto

Dopo aver scollegato il dispositivo, accedi a Impostazioni > Account > Verifica in due passaggi e configura le opzioni di protezione disponibili.

WhatsApp sta introducendo modifiche a questa funzionalità, passando dal tradizionale PIN a sei cifre a ulteriori modalità di autenticazione. Le opzioni visualizzate possono quindi variare in base alla versione dell’applicazione e alla disponibilità delle nuove funzioni.

Associa un indirizzo email sicuro per facilitare il recupero dell’account, quando previsto dalla procedura, e proteggi l’accesso allo smartphone tramite impronta digitale, riconoscimento facciale o codice di sblocco.

La verifica in due passaggi aggiunge una protezione alla registrazione dell’account, ma non sostituisce il controllo delle sessioni già autorizzate.

Se, invece, hai perso completamente l’accesso a WhatsApp, occorre avviare la procedura di recupero registrando nuovamente il proprio numero attraverso l’applicazione ufficiale. In presenza di problemi con la SIM o con la ricezione dei codici di verifica, può essere necessario rivolgersi anche al proprio operatore telefonico.

Domande frequenti

Posso scoprire chi ha collegato un dispositivo al mio WhatsApp?

WhatsApp mostra alcune informazioni sul dispositivo associato e sulla sua attività, ma non offre una funzione per conoscere l’identità della persona che lo utilizza o la sua posizione geografica esatta. Il nome del browser non è sufficiente per identificare un responsabile.

Un dispositivo collegato funziona anche se il mio telefono è spento?

Sì. I dispositivi associati possono utilizzare WhatsApp indipendentemente dalla connessione Internet del telefono principale. Spegnere lo smartphone o attivare la modalità aereo non è quindi un metodo efficace per interrompere una sessione sospetta.

I dispositivi collegati a WhatsApp si scollegano automaticamente?

Secondo la documentazione ufficiale di WhatsApp, i dispositivi collegati vengono disconnessi dopo 30 giorni di inattività. È inoltre necessario utilizzare periodicamente il telefono principale. In caso di accesso sospetto, non conviene aspettare la disconnessione automatica.

Cosa fare se il dispositivo sconosciuto ricompare dopo averlo scollegato?

Controlla chi può accedere fisicamente allo smartphone, modifica il codice di sblocco, aggiorna WhatsApp e verifica la sicurezza dell’account. Se il collegamento si ripresenta senza una spiegazione plausibile, contatta l’assistenza ufficiale per segnalare il problema.

Se cambio la SIM, i dispositivi collegati vengono scollegati?

La semplice sostituzione della SIM non comporta necessariamente la disconnessione delle sessioni WhatsApp, poiché l’account è associato al numero di telefono e non alla scheda fisica. Per interrompere un accesso sospetto bisogna utilizzare la funzione Dispositivi collegati.

Un’abitudine utile per proteggere le conversazioni

Controllare periodicamente i dispositivi associati a WhatsApp è una precauzione particolarmente utile per chi utilizza computer condivisi. Quando termini di utilizzare WhatsApp Web su un computer che non ti appartiene, esegui sempre la disconnessione anziché limitarti a chiudere la finestra del browser.

Fonti ufficiali: