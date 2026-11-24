Basta una password rubata o indovinata per perdere il controllo di un account. È un rischio che molti sottovalutano, anche se ogni giorno accediamo da smartphone a decine di servizi diversi. La buona notizia è che esiste un sistema semplice per ridurlo in modo drastico: la verifica in due passaggi.

Pensiamo a quanti profili gestiamo dal telefono. C’è la posta elettronica, ci sono le chat e i social, poi l’home banking, i negozi online o le piattaforme di intrattenimento come NetBet.it. Ognuno di questi account custodisce dati personali che vale la pena proteggere con un livello di sicurezza in più.

Cos’è la verifica in due passaggi

Il principio è semplice. Per accedere non basta più qualcosa che conosci, cioè la password, ma serve anche qualcosa che possiedi, come il telefono o un codice temporaneo. Così, anche se qualcuno scopre le tue credenziali, non riuscirà a entrare senza il secondo elemento di verifica. Non a caso è la stessa Google a consigliarla come ulteriore livello di protezione per il proprio account.

Come attivarla sull’account Google

L’account Google è il cuore di ogni smartphone Android, perché collega Gmail, Play Store, foto e backup. Per proteggerlo apri le Impostazioni del telefono, tocca la voce Google e seleziona Gestisci il tuo Account Google. In alternativa puoi visitare myaccount.google.com dal browser. Entra nella sezione Sicurezza, scegli Verifica in due passaggi e segui la procedura guidata. Tra i metodi disponibili ci sono le notifiche sul telefono, gli SMS e l’app Google Authenticator, che genera codici a sei cifre.

Come attivarla su WhatsApp

Su WhatsApp la funzione impedisce che qualcuno registri il tuo numero su un altro telefono, anche se riesce a ottenere il codice ricevuto via SMS. Apri l’app, tocca il menu con i tre puntini e vai in Impostazioni, poi in Account e infine in Verifica in due passaggi. Per anni la protezione si è basata su un PIN di sei cifre, ma WhatsApp lo sta sostituendo con una vera password alfanumerica, più lunga e difficile da indovinare. Conviene aggiungere anche un indirizzo email per il recupero.

Come attivarla su Telegram

Telegram conserva le chat nel cloud, quindi proteggere l’accesso è ancora più importante. Il percorso è Impostazioni, Privacy e sicurezza, Verifica in due passaggi. Qui si imposta una password aggiuntiva che verrà richiesta ogni volta che accedi da un nuovo dispositivo, oltre al codice inviato dall’app.

Come attivarla su Instagram

Su Instagram la funzione si trova nel Centro gestione account. Dal profilo tocca le tre linee in alto a destra, apri Centro gestione account e seleziona Password e sicurezza. Alla voce Autenticazione a due fattori scegli il profilo da proteggere e il metodo preferito: app di autenticazione, SMS o WhatsApp. Dalla stessa sezione puoi anche generare i codici di backup.

Qualche consiglio in più

Conserva in un luogo sicuro i codici di backup che molti servizi forniscono durante l’attivazione, perché sono l’unico modo per rientrare se perdi il telefono. Evita poi di riutilizzare la stessa password su più siti. Un gestore di password può aiutarti a crearne di robuste senza doverle ricordare tutte. Pochi minuti di configurazione oggi possono evitare molti problemi domani.