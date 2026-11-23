Perché due ricami della stessa misura, sullo stesso capo, possono arrivare con preventivi così distanti? La domanda torna spesso negli uffici stile, soprattutto quando il ricamo punto croce entra in collezione per il suo effetto fatto a mano e qualcuno, in fase di budget, prova a confrontare due varianti come se fossero intercambiabili. La risposta sta in come la macchina esegue quel disegno: il prezzo di un ricamo industriale segue il tempo e le operazioni che richiede, molto più della superficie che occupa sul capo.

Conoscere le voci che lo muovono serve a due cose. Permette di leggere un preventivo senza sospetti, e permette di intervenire sul disegno prima di mandarlo in produzione, nei punti in cui una modifica costa poco all’estetica e molto al conto.

Il numero di croci, non l’ingombro del motivo

Il punto croce a macchina riproduce la tecnica manuale: ogni croce nasce da due passate incrociate, e ogni passata è una sequenza di punti che la testa di ricamo deve eseguire uno per uno. Il tempo macchina dipende quindi da quante croci servono per riempire il motivo. Un fiore stilizzato con molto vuoto attorno si esegue in fretta; lo stesso fiore con il fondo pieno moltiplica croci e minuti, a parità di ingombro.

Conta anche la scala della singola croce. Con i filati spessi, di norma in cotone, una croce più grande copre più superficie con meno punti, ma rende il disegno meno dettagliato. Chi vuole un logo leggibile in piccolo deve accettare croci minute, e quindi più punti per centimetro. È la prima leva su cui l’ufficio stile può agire senza snaturare il motivo: alleggerire il fondo, allargare la croce dove il dettaglio non aggiunge nulla.

Ogni colore è un cambio di filo

La seconda voce è la tavolozza. Su una macchina multiago ogni colore corrisponde a un ago e a un filo, e il passaggio da un colore all’altro richiede un cambio, un salto e spesso un taglio del filo. Un motivo geometrico a due colori procede quasi in continuo. Un floreale con molte tonalità distribuite in piccole zone costringe la macchina a fermarsi, tagliare e ripartire decine di volte per ogni pezzo, e i fili tagliati vanno poi rifiniti sul rovescio.

Per questo il conteggio delle tinte dice meno della loro distribuzione. Sei colori raccolti in campiture ampie possono pesare meno di quattro colori sparsi in punti isolati, perché ciò che costa è il numero di interruzioni. Quando si rivede un disegno per contenere la spesa, conviene guardare la mappa dei cambi, non soltanto la cartella colori.

Il supporto cambia la preparazione

Il punto croce di AirCollection lavora su tessuti, ma anche su pelle e materiali alternativi, e ogni supporto ha esigenze proprie. Un tessuto stabile si tende nel telaio e si ricama con un rinforzo leggero. Un tessuto elastico o molto morbido chiede una stabilizzazione più consistente, altrimenti le croci si deformano appena il capo viene indossato e il disegno perde la sua griglia.

La pelle è un caso a parte. Ogni foro dell’ago resta, e un errore non si scuce senza lasciare traccia. Servono prove su ritagli dello stesso pellame, una messa a punto più attenta e, a volte, una densità ridotta per non indebolire il materiale lungo le linee di punti. Cambia anche il modo di bloccare il pezzo, perché un telaio troppo stretto può segnare la superficie. Sono passaggi che non compaiono nel disegno, ma occupano ore prima che la produzione cominci.

Programma, campione e quantità

Prima che la macchina parta, il disegno va tradotto in un programma di ricamo: l’ordine dei colori, il verso delle passate, i punti di partenza e di arrivo di ogni zona. Per un motivo nuovo questo lavoro si fa una volta sola, ed è una delle ragioni per cui il primo campione costa più del capo di serie. Su un ordine piccolo la preparazione si divide su pochi pezzi e pesa molto; su un ordine ampio quasi scompare.

Il campione serve anche a scoprire ciò che sullo schermo non si vede: una croce che si apre su un tessuto rado, un colore che sparisce sul fondo scuro, un filato che con quella densità crea spessore. Ogni correzione è un altro giro di prova. Chi arriva in laboratorio con un disegno già pensato per il punto croce, con poche zone isolate e una tavolozza ragionata, accorcia questa fase e la rende più prevedibile.

Pesano infine il momento e il calendario. Ricamare un pezzo tagliato prima del montaggio è in genere più semplice che lavorare su un capo già confezionato, ma impone di coordinarsi con chi cuce. Le urgenze hanno un prezzo a sé, perché spostano le altre lavorazioni in macchina.

Dove si risparmia senza perdere l’effetto

Il punto croce piace per quell’aria vintage da lavoro fatto in casa, e l’effetto non cresce con il numero di croci. Spesso un motivo regge meglio con più respiro attorno, un contorno netto e il fondo lasciato al tessuto. Lo stesso vale per il colore: due o tre toni scelti bene richiamano il ricamo tradizionale più di una tavolozza fitta, che a distanza si confonde.

Una richiesta di preventivo completa contiene il disegno in scala reale, il supporto definitivo o almeno un suo ritaglio, il numero e la disposizione dei colori, la posizione sul capo, la quantità prevista ed eventuali riassortimenti. Con questi dati il laboratorio può indicare subito quali voci incidono e proporre alternative concrete: allargare la croce, togliere un colore, spostare il ricamo sul pezzo tagliato.

Sul preventivo, alla fine, il numero che spiega quasi tutto resta uno: quanti punti esegue la macchina per ogni singolo pezzo.