Apri Chrome sullo smartphone, tocchi un risultato di Google e compare soltanto una schermata bianca. Nessun messaggio di errore, nessun contenuto. A volte la barra degli indirizzi funziona normalmente, ma la pagina rimane vuota anche dopo averla ricaricata.

Quando Chrome su Android apre pagine bianche, le cause possono essere una cache danneggiata, un aggiornamento problematico, memoria insufficiente o un’interferenza nella connessione. Per risolvere conviene riavviare il browser, verificare se il problema riguarda tutti i siti, cancellare soltanto i file temporanei e controllare gli aggiornamenti. Il ripristino completo dell’app va lasciato come ultima possibilità.

Perché Chrome mostra una pagina bianca invece del sito?

Non tutte le schermate bianche indicano lo stesso malfunzionamento. Chrome potrebbe aver stabilito una connessione con il server senza riuscire a visualizzare correttamente il contenuto, oppure il caricamento potrebbe essersi interrotto prima di completarsi.

La distinzione più utile riguarda il comportamento del browser.

Se la pagina rimane completamente bianca ma puoi continuare a utilizzare i menu di Chrome, il problema potrebbe interessare il caricamento o la visualizzazione del sito. Quando invece anche i comandi rispondono lentamente, le schede si bloccano o l’app si chiude, bisogna considerare un problema più generale del browser.

Le cause più comuni comprendono:

File temporanei della cache non più coerenti con quelli richiesti dal sito.

Errori introdotti da un aggiornamento di Chrome o del sistema Android.

Memoria RAM insufficiente, soprattutto con molte applicazioni aperte.

Interferenze provocate da VPN, DNS privati o sistemi di filtraggio della pubblicità.

Problemi JavaScript o risorse del sito che non vengono caricate.

Malfunzionamenti della connessione Wi-Fi o della rete mobile.

C’è un dettaglio spesso trascurato: una pagina bianca non significa necessariamente che Internet non funzioni. Il telefono potrebbe continuare a ricevere messaggi, riprodurre video e utilizzare altre applicazioni senza difficoltà.

Per capire dove intervenire bisogna prima isolare il problema.

Cosa fare subito quando Chrome non carica le pagine

Prima di eliminare dati o modificare le impostazioni del telefono, bastano alcune verifiche. Servono a distinguere un blocco temporaneo da un’anomalia che continua a ripresentarsi.

1. Chiudere completamente Chrome e riaprirlo

Tornare alla schermata iniziale dello smartphone non equivale sempre a chiudere il browser. Chrome può rimanere in memoria con le schede precedentemente aperte.

Apri la schermata delle applicazioni recenti e scorri via Chrome per chiuderlo. Riavvia quindi il browser e prova ad aprire un sito differente.

Se la schermata bianca scompare, potrebbe essersi trattato di un blocco temporaneo.

Quando il problema si ripresenta, prova a riavviare anche lo smartphone. Google include il riavvio dell’app e del dispositivo tra le procedure consigliate per risolvere anomalie di caricamento e blocchi di Chrome.

2. Controllare se succede con tutti i siti

Apri direttamente dalla barra degli indirizzi due o tre siti differenti, evitando inizialmente i collegamenti ricevuti tramite social, email o applicazioni di messaggistica.

Se soltanto un sito restituisce una pagina vuota, è possibile che il problema dipenda dal sito stesso, dai suoi script o da una incompatibilità con il browser.

Se invece qualsiasi indirizzo produce una schermata bianca, diventa più probabile un problema di Chrome, della connessione o del dispositivo.

Un’ulteriore prova consiste nell’aprire lo stesso indirizzo con Firefox o un altro browser installato. Se funziona correttamente, hai un indizio concreto per concentrare le verifiche su Chrome.

3. Provare la navigazione in incognito

Dal menu con i tre puntini di Chrome seleziona Nuova scheda in incognito e visita nuovamente il sito che non riuscivi ad aprire.

La modalità in incognito utilizza una sessione separata dai normali dati di navigazione. Se il sito funziona soltanto in questa modalità, il problema potrebbe riguardare cookie, dati memorizzati o lo stato della sessione ordinaria.

Non è una diagnosi definitiva, ma restringe il campo. È anche uno dei controlli suggeriti nella documentazione ufficiale di Google.

Come cancellare la cache di Chrome senza perdere le password

Quando un sito viene visitato, Chrome salva localmente immagini e altri file per velocizzarne le aperture successive. Questa cache evita di scaricare nuovamente ogni risorsa.

Il meccanismo può creare problemi quando alcuni file memorizzati non corrispondono più a quelli richiesti dal sito. Il risultato può essere un’impaginazione incompleta, elementi mancanti o, in determinate circostanze, una schermata vuota.

Per eliminare soltanto la cache:

Apri Chrome sul dispositivo Android. Tocca i tre puntini accanto alla barra degli indirizzi. Seleziona Elimina dati di navigazione. Apri Altre opzioni e scegli l’intervallo di tempo. Se vuoi rimuovere tutta la cache disponibile, seleziona Dall’inizio. Seleziona Immagini e file memorizzati nella cache, deselezionando le altre categorie. Tocca Elimina dati e riapri la pagina interessata.

L’eliminazione dei soli file nella cache non cancella le password salvate. Le pagine potrebbero caricarsi un po’ più lentamente alla prima visita, perché Chrome deve scaricare nuovamente le risorse.

Se il problema continua e riguarda un sito specifico, puoi valutare anche l’eliminazione dei suoi cookie e dati. Tieni presente che potresti dover effettuare nuovamente l’accesso e perdere alcune preferenze memorizzate dal sito.

Attenzione alla differenza tra svuotare la cache ed eliminare tutti i dati. Sono operazioni diverse. Selezionare indiscriminatamente cronologia, password, schede e altri elementi può comportare la perdita di informazioni che non era necessario cancellare.

Chrome mostra una schermata bianca dopo un aggiornamento Android

Se il problema è comparso subito dopo un aggiornamento di Chrome o del sistema operativo, non è detto che sia causato dalla cache.

Gli aggiornamenti possono modificare il comportamento del browser, delle componenti di sistema o di alcune funzionalità utilizzate dai siti. In determinate combinazioni di dispositivo e software possono emergere incompatibilità che non erano presenti prima.

La prima cosa da fare è verificare se Google ha già distribuito una versione correttiva.

Apri il Google Play Store, tocca l’icona del profilo e vai su Gestisci app e dispositivo. Nella sezione degli aggiornamenti disponibili cerca Chrome e installa l’eventuale aggiornamento proposto.

Dopo l’installazione, chiudi completamente il browser e riaprilo. Se necessario, riavvia il telefono.

Bisogna aggiornare anche Android System WebView?

Android System WebView è una componente che permette alle applicazioni Android di visualizzare contenuti web al proprio interno. È collegata alle tecnologie utilizzate dal browser, ma non bisogna confondere un problema di WebView con un problema di Chrome.

Se le schermate bianche compaiono principalmente quando apri collegamenti all’interno di altre applicazioni, è opportuno verificare anche gli aggiornamenti di Android System WebView nel Play Store, quando la componente è presente e gestibile sul dispositivo.

Se invece il problema si verifica esclusivamente nell’app Chrome, aggiornare WebView non è una soluzione garantita.

La disponibilità della componente e il modo in cui viene gestita dipendono dalla versione Android e dalla configurazione dello smartphone.

È preferibile evitare la disinstallazione indiscriminata degli aggiornamenti delle componenti di sistema: può introdurre altri problemi e non risolvere quello iniziale.

Pagine bianche soltanto con Wi-Fi o rete mobile: cosa controllare

Un comportamento abbastanza indicativo è quello di Chrome che funziona sotto rete mobile ma mostra pagine vuote quando lo smartphone è collegato al Wi-Fi, oppure viceversa.

In questa situazione conviene verificare la connessione prima di modificare il browser.

Disattiva temporaneamente il Wi-Fi e prova ad aprire lo stesso sito utilizzando i dati mobili. Se il caricamento torna normale, il problema potrebbe dipendere dalla rete wireless, dal router o dalla configurazione DNS.

La verifica opposta è altrettanto utile quando il malfunzionamento compare soltanto sotto rete mobile.

Controllare VPN e DNS privato

Le VPN e alcuni servizi DNS possono filtrare o modificare il percorso delle richieste verso i siti. Se configurati in modo errato o temporaneamente non raggiungibili, possono impedire il caricamento di alcune risorse.

Per verificare il DNS sicuro di Chrome:

Apri Chrome > Impostazioni > Privacy e sicurezza. Cerca la voce Usa DNS sicuro. Controlla se è selezionato un provider personalizzato. Per una prova temporanea, torna al provider corrente oppure disattiva l’opzione. Ricarica il sito interessato.

Google specifica che, quando viene scelto un provider DNS sicuro personalizzato, Chrome non passa automaticamente a una risoluzione non crittografata in caso di problemi. Questo può spiegare alcuni errori di raggiungibilità. Guida di Google Chrome

Se la prova non cambia nulla, ripristina l’impostazione originale. Disattivare stabilmente il DNS sicuro riduce la protezione della riservatezza delle richieste DNS e non è una soluzione consigliabile senza aver individuato la causa.

Su Android può essere presente anche un’impostazione DNS privato a livello di sistema, distinta da quella di Chrome. Il percorso cambia in base al produttore e alla versione del software.

Chrome apre pagine bianche ma la barra degli indirizzi funziona

Questo comportamento merita una verifica specifica. Il browser continua a rispondere ai comandi, permette di cambiare scheda e accetta nuovi indirizzi, ma l’area destinata al sito rimane completamente vuota.

In alcuni casi il browser non riesce a visualizzare correttamente una pagina pur avendone ricevuto parte dei contenuti.

Può dipendere da un problema di rendering, da risorse non caricate o da JavaScript che non funziona come previsto.

Se succede esclusivamente con un sito, prova a verificare che JavaScript sia consentito.

Su Chrome per Android, l’impostazione si trova normalmente in Impostazioni > Impostazioni sito > JavaScript, anche se la disposizione dei menu può variare.

Molte applicazioni web utilizzano JavaScript per costruire buona parte dell’interfaccia. Se il sito dipende da questi script e la loro esecuzione viene bloccata, la pagina può risultare vuota o incompleta.

Se JavaScript era già attivo, non serve modificare altre impostazioni a caso.

Il problema potrebbe dipendere dalla memoria RAM?

Sì, soprattutto quando Chrome presenta contemporaneamente rallentamenti, schede che si ricaricano da sole o chiusure improvvise.

Google indica esplicitamente la memoria insufficiente tra le possibili cause dei problemi di caricamento del browser Android. Guida di Google Chrome

Per verificare questa ipotesi, chiudi alcune schede e le applicazioni più pesanti, poi riprova. Puoi anche mettere temporaneamente in pausa download e altre attività che impegnano il dispositivo.

Una precauzione: non confondere la memoria RAM con lo spazio di archiviazione. Avere molti gigabyte liberi nella memoria interna non garantisce che ci sia abbastanza RAM disponibile per gestire una pagina particolarmente complessa.

Se Chrome apre pagine bianche dai link di WhatsApp o altre app

Quando il problema si presenta soltanto toccando un collegamento ricevuto su WhatsApp, Telegram o un’altra applicazione, mentre gli stessi siti funzionano aprendoli direttamente in Chrome, potrebbe non essere il browser il responsabile.

Alcune applicazioni utilizzano visualizzatori web integrati oppure gestiscono i collegamenti attraverso componenti e impostazioni proprie.

La prova più semplice consiste nel copiare l’indirizzo e incollarlo direttamente nella barra di Chrome.

Se la pagina si apre normalmente, controlla gli aggiornamenti dell’app dalla quale proviene il collegamento e verifica, quando disponibile, l’opzione per aprire i link nel browser esterno.

Se invece la pagina rimane bianca anche dopo aver copiato l’indirizzo in Chrome, il problema non dipende soltanto dall’apertura del link nell’altra applicazione.

Quando conviene ripristinare Chrome su Android

Se hai già verificato cache, aggiornamenti, connessione e funzionamento degli altri browser, resta la possibilità che i dati locali di Chrome siano danneggiati.

A questo punto si può valutare un ripristino dell’app, ma non dovrebbe essere il primo intervento.

Su molti smartphone Android il percorso è simile a:

Impostazioni del telefono > App > Chrome > Spazio di archiviazione

Qui possono comparire opzioni come Svuota cache e Cancella dati o Gestisci spazio.

La prima rimuove file temporanei. La seconda può eliminare dati locali, impostazioni e informazioni di navigazione, con effetti che dipendono dal dispositivo e dal tipo di sincronizzazione attiva.

Prima di procedere, verifica che password, preferiti e altre informazioni importanti siano effettivamente disponibili nel tuo Account Google o siano state salvate altrove.

Non basta presumere che tutto sia sincronizzato soltanto perché utilizzi un account Gmail sul telefono.

Su alcuni dispositivi Chrome è un’app preinstallata e non può essere rimossa completamente. Il sistema può consentire soltanto di disinstallarne gli aggiornamenti, operazione che riporta l’app a una versione precedente presente sul dispositivo.

Dopo un eventuale ripristino occorre verificare nuovamente gli aggiornamenti disponibili nel Play Store. Per ragioni di sicurezza non è opportuno continuare a utilizzare una vecchia versione del browser.

Domande frequenti

Perché Chrome apre una pagina bianca anche se Internet funziona?

La connessione può essere attiva mentre Chrome incontra difficoltà nel caricamento o nella visualizzazione del sito. Cache, JavaScript, problemi del browser e filtri di rete possono interferire. Prova lo stesso indirizzo in incognito e con un altro browser per individuare meglio l’origine del problema.

Come risolvere una schermata bianca su Chrome senza cancellare i dati?

Chiudi completamente Chrome, riavvia lo smartphone e verifica gli aggiornamenti nel Play Store. Se il problema continua, elimina soltanto le immagini e i file memorizzati nella cache. Non è necessario cancellare immediatamente password, cronologia o cookie.

Perché Chrome mostra pagine bianche soltanto su alcuni siti?

Il sito potrebbe utilizzare script incompatibili, contenere risorse che non vengono caricate o avere un problema temporaneo sul server. Controlla se funziona con un altro browser e su una rete differente. Se il problema riguarda sempre lo stesso indirizzo, potrebbe essere necessario un intervento del gestore del sito.

Cosa fare se Chrome mostra pagine bianche dopo un aggiornamento?

Controlla se è disponibile un ulteriore aggiornamento di Chrome, riavvia il dispositivo e prova una scheda in incognito. Evita di installare versioni precedenti scaricate da siti non ufficiali. Se si tratta di un difetto della versione installata, potrebbe essere necessaria una correzione da parte di Google.

Disinstallare Chrome da Android risolve le pagine bianche?

Non necessariamente. Se il problema dipende da una VPN, dal DNS, dalla connessione o dal sito, reinstallare Chrome potrebbe non cambiare nulla. Sui telefoni con Chrome preinstallato spesso è possibile rimuovere soltanto gli aggiornamenti. Prima di ripristinare il browser, verifica i dati locali che rischi di perdere.

Quando il problema non dipende dallo smartphone

Se una pagina continua a rimanere bianca anche dopo i controlli, ma tutti gli altri siti funzionano, evita di ripristinare l’intero telefono. Potrebbe essere il sito a non funzionare correttamente con quella configurazione.

Annotare l’indirizzo, la versione di Chrome e l’eventuale messaggio di errore permette di segnalare il malfunzionamento con informazioni utili, senza modificare inutilmente altre impostazioni.

Fonti ufficiali

Le procedure e le impostazioni descritte sono state confrontate con la documentazione Google per Android: