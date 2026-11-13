A3F e il modello di ristrutturazione consapevole

Quando un imprenditore riconosce che il valore sta nel creare sistemi, non nel fare transazioni.

Antony Fioravanti ha una laurea magistrale in Mercati e Strategia d’Impresa conseguita con massimi voti. Se fosse stato il tipo di persona che usa il diploma come trampolino per carriera classica, oggi starebbe in una grande azienda con posizione stabile e stipendio prevedibile.

Non è questo il tipo. Appena laureato, nel febbraio 2020, accetta uno stage locale. Dopo due settimane sa che non è per lui. Non per incompetenza. Per consapevolezza veloce che la subordinazione non appartiene al suo temperamento. Una frizione psicologica che sa immediatamente non tollererà a lungo termine.

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Due settimane dopo arriva il COVID. Per molti è crisi. Per Antony Fioravanti è spazio di osservazione: dove sta il valore nel mercato che riesco a riconoscere?

La risposta è una sequenza di azioni che rivela il pattern imprenditoriale sottostante. Non è impulso. È riconoscimento strutturato di opportunità. Fonda A3F SRL con suo padre. Non è semplicemente prosecuzione della ditta paterna. È trasformazione consapevole di una competenza (30 anni di pratica costruttiva, riconoscimento regionale come terzo tecnico per sisma) in qualcosa di più articolato: un ecosistema dove generazioni diverse creano valore come sistema di ristrutturazione consapevole che prosegue nel tempo.

Contemporaneamente fonda B-Owner Consulting con un avvocato, focalizzata su consulenza per acquisizione di immobili all’asta. Perché due società in parallelo? Perché Antony Fioravanti non pensa per silos separati. Vede connessioni fra domini. La competenza acquisita in B-Owner diventa fondamento per le operazioni immobiliari di A3F. Dalle aste viene l’intuizione, dall’A3F la trasformazione. Via Ponchielli, Via Toti: emergono da questa intelligenza di connessioni.

Dal 2020 a oggi ha creato una holding di più società in settori differenti, non per dispersione ma per portare in ognuno le stesse metodologie di ristrutturazione consapevole e le competenze accumulate negli altri. Marketing, comunicazione, gestione di team: aree dove ha investito in apprendimento continuo. Non per diventare esperto universale, ma per capire come funzionano gli ecosistemi imprenditoriali.

Nel caso di A3F, il suo ruolo non è subentrare al padre. È amplificare ciò che il padre sa fare aggiungendo dimensione strategica. Flavio fornisce controllo tecnico e garanzia costruttiva. Antony Fioravanti apporta visione strategica, lettura di mercato, capacità di scalare progetti di ristrutturazione consapevole. La biforcazione è consapevole: non è “adesso tocca a te”, è “insieme creiamo sistema che funziona senza dipendere da nessuno”.

Cosa lo differenzia, come imprenditore? La capacità di pensare in termini di sistema, non di transazioni. Non sono singole operazioni immobiliari belle per il portfolio. È la creazione di una struttura di ristrutturazione consapevole che funziona come sistema durevole, capace di generare valore nel tempo.

La visione dichiarata per i prossimi anni è espansione nazionale, soprattutto nella fase progettuale. Il territorio rimane fondamentale. È riconoscimento che il sistema di ristrutturazione consapevole costruito ha potenziale di replicazione in altri mercati.

Crediti fotografici: A3F SRL