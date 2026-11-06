La password viene accettata, ma Facebook chiede un codice che sul telefono non compare. Prima di richiederlo ancora, controlla la schermata: stai aspettando un SMS oppure devi aprire un’app di autenticazione?

Se il codice di autenticazione a due fattori di Facebook non arriva, verifica il metodo richiesto: per gli SMS controlla numero, segnale e messaggi filtrati; per un’app di autenticazione apri quella già collegata all’account. Se non puoi usarli, cerca un metodo alternativo nella schermata di accesso, un dispositivo già connesso o un codice di recupero salvato.

Prima verifica dove devi trovare il codice

“Codice di sicurezza” può indicare controlli diversi. Un codice per reimpostare la password, per esempio, non coincide necessariamente con quello richiesto dall’autenticazione a due fattori.

Leggi quindi il messaggio sopra il campo di inserimento. Se Facebook indica l’invio tramite SMS, controlla le cifre visibili del numero destinatario. Se chiede un codice dell’app di autenticazione, aspettare un messaggio non serve: devi aprire l’app configurata in precedenza, come Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

Meta conferma che la verifica a due fattori può richiedere un codice dal telefono o da un’app di autenticazione. Il metodo effettivamente disponibile dipende dalla configurazione dell’account. about.fb.com

Un errore frequente nasce dopo il cambio di smartphone: Facebook è installato sul nuovo telefono, ma i codici dell’app di autenticazione sono rimasti sul vecchio. Le due applicazioni non si trasferiscono necessariamente insieme.

Il codice Facebook non arriva via SMS: cosa controllare

Se la schermata conferma che il codice deve arrivare con un messaggio, procedi in questo ordine:

Controlla il numero destinatario. Le cifre mostrate devono corrispondere a una SIM ancora accessibile. Se riconosci un vecchio numero, passa ai metodi alternativi. Verifica la ricezione della SIM. Controlla il segnale e prova a ricevere un normale SMS da un altro telefono. Su uno smartphone dual SIM, assicurati che la linea interessata sia attiva. Apri direttamente l’app Messaggi. Cerca nelle cartelle spam, nei mittenti bloccati o nelle sezioni dedicate ai messaggi filtrati. L’assenza della notifica non dimostra che l’SMS non sia arrivato. Lascia trascorrere qualche minuto prima di riprovare. Evita di premere continuamente il pulsante per richiedere un nuovo codice. Se Facebook mostra un limite o un’attesa, segui l’indicazione visualizzata. Se il problema continua, verifica con l’operatore eventuali limitazioni alla ricezione di SMS automatici o di verifica, soprattutto dopo cambi di SIM o portabilità.

La ricezione di un SMS personale è una prova utile, ma non esclude un problema specifico con i messaggi automatici.

Anche il Wi-Fi può trarre in inganno: navigare e usare WhatsApp non dimostra che la SIM stia ricevendo regolarmente gli SMS. Sono canali diversi.

Se arrivano diversi codici tutti insieme

Non provarli in sequenza senza controllare a quale richiesta appartengono. Un messaggio consegnato in ritardo potrebbe contenere un codice ormai scaduto o superato da una richiesta successiva.

Riparti dalla schermata di accesso attuale e usa il codice associato alla richiesta più recente. Se compare un blocco per troppi tentativi, interrompi le prove: non esiste un tempo di sblocco universale da applicare a ogni account.

Facebook chiede il codice dell’app di autenticazione

Un’app di autenticazione genera i codici sul dispositivo: non deve riceverli via SMS. Apri quella collegata a Facebook e cerca la voce relativa al profilo corretto.

Se il codice compare ma viene rifiutato, verifica che data e ora del telefono siano impostate automaticamente. Poi attendi la comparsa di un nuovo codice e inseriscilo prima che cambi. Controlla anche di non aver selezionato la voce di un altro account Facebook.

Dopo un cambio di telefono, installare nuovamente l’app non basta sempre. Il recupero dipende dall’eventuale sincronizzazione, dal backup o dal trasferimento previsto dall’app utilizzata. Se la voce Facebook non è presente, serve recuperare quella configurazione oppure scegliere un altro metodo di verifica.

Non eliminare l’account dall’app di autenticazione per tentare di sistemarlo. Senza un accesso alternativo potresti perdere anche un metodo ancora recuperabile.

Come entrare senza ricevere il codice SMS

Nella schermata che richiede il codice cerca un collegamento per usare un altro metodo o ricevere assistenza. La dicitura può cambiare tra app, browser e versioni dell’interfaccia.

Le alternative dipendono da ciò che avevi configurato e da quello che Facebook propone per quel tentativo. Non è possibile attivare liberamente un nuovo metodo mentre l’account è bloccato.

Controlla un dispositivo dove Facebook è ancora aperto

Se riesci a usare il profilo da un altro smartphone, tablet o browser, mantieni aperta quella sessione. Controlla se compare una richiesta per confermare l’accesso che stai effettuando e approva soltanto un tentativo che riconosci.

Una sessione attiva può anche permetterti di consultare le impostazioni di sicurezza, ma alcune modifiche possono richiedere una nuova verifica. Essere già dentro non garantisce di poter cambiare subito il numero o disattivare la protezione.

Per questo, prima di recuperare l’accesso sugli altri dispositivi, evita di disconnetterti, cancellare i cookie o eliminare i dati dell’app che funziona ancora.

Usa un codice di recupero già salvato

I codici di recupero servono quando il metodo abituale non è disponibile. Cercali nel gestore di password, in un documento conservato in sicurezza o nella copia che avevi stampato.

Devi usare un codice ancora inutilizzato e seguire l’opzione prevista dalla schermata. Non sono codici da chiedere a un amico né numeri che l’assistenza può comunicarti in chat.

Se non li avevi salvati, non considerarli una soluzione automaticamente disponibile: per generarli dalle impostazioni occorre poter accedere e superare gli eventuali controlli richiesti.

Non hai più il numero o il vecchio telefono

Quando il codice viene inviato a una SIM dismessa, ripetere la richiesta non risolve il problema. Se il numero è ancora intestato a te, verifica con l’operatore se puoi recuperarlo tramite una SIM sostitutiva; la possibilità dipende dallo stato della linea.

Se non hai più accesso né al numero né all’app di autenticazione, cerca le opzioni di assistenza nella schermata di verifica. Puoi partire anche dalla pagina ufficiale per individuare e recuperare l’account Facebook, preferibilmente usando un dispositivo e un browser già utilizzati per quel profilo.

Individuare l’account non equivale a superare l’autenticazione a due fattori. Dopo il riconoscimento del profilo potrebbero essere richiesti altri passaggi.

Facebook può proporre controlli per confermare l’identità, secondo il caso. Se viene richiesto un documento, invialo esclusivamente attraverso la procedura ufficiale. Non tutti gli account vedono le stesse opzioni e non è prudente promettere un recupero entro un numero fisso di ore.

Il numero mostrato è sconosciuto: potrebbe esserci un accesso abusivo

Un numero che non riconosci, un’app di autenticazione mai configurata o modifiche alle informazioni di contatto richiedono un controllo diverso dal semplice ritardo SMS.

Se sospetti che qualcuno abbia modificato la sicurezza del profilo, usa il percorso ufficiale per segnalare un account Facebook compromesso. Controlla anche la casella email associata per eventuali avvisi di modifica, verificando con attenzione i collegamenti prima di aprirli.

Non consegnare password, codici o documenti a persone che promettono di “sbloccare Facebook” tramite messaggi privati. Un codice ricevuto per il tuo accesso deve restare riservato.

Domande frequenti

Cambiare la password elimina la richiesta del codice a due fattori?

No. La password e il secondo fattore sono due verifiche distinte. Reimpostare la password può risolvere un problema con le credenziali, ma non garantisce l’accesso se Facebook continua a richiedere il codice. In quel caso devi utilizzare un metodo alternativo o seguire il recupero previsto.

Posso farmi inviare il codice Facebook tramite email?

Non puoi presumere che l’email sia disponibile come alternativa al secondo fattore. Un messaggio per recuperare la password svolge una funzione diversa. Usa l’email soltanto se il percorso ufficiale la propone per il controllo che stai completando.

Reinstallare Facebook risolve il mancato arrivo del codice?

La reinstallazione non corregge un numero associato errato e non recupera i codici dell’app di autenticazione. Può anche compromettere una sessione ancora utile. Prima di intervenire sull’app, controlla il metodo richiesto e conserva qualsiasi accesso già funzionante.

Posso ricevere il codice dell’app di autenticazione senza Internet?

Le app che generano codici temporanei possono normalmente mostrarli anche senza connessione, purché l’account sia già configurato e l’orario del dispositivo sia corretto. Per completare l’accesso a Facebook serve comunque una connessione Internet.

Dopo il recupero, prepara un’alternativa

Prima di cambiare nuovamente telefono o numero, configura un metodo aggiuntivo e conserva i codici di recupero in un posto accessibile anche senza smartphone. Verifica che il nuovo metodo funzioni prima di rimuovere quello precedente.

Fonti ufficiali di riferimento

Le pagine del Centro assistenza possono richiedere l’accesso; le opzioni mostrate durante il recupero possono variare in base all’account.