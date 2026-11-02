Premi il pulsante Segui su TikTok, sembra funzionare, ma appena aggiorni il profilo tutto torna come prima. Oppure riesci a seguire qualcuno, salvo scoprire poco dopo che quel follow è sparito. È un problema fastidioso, soprattutto quando l’app non mostra alcun messaggio di errore.

Quando TikTok non permette di seguire persone o annulla i follow, le cause possibili sono una limitazione temporanea delle attività, un problema tecnico dell’app, una connessione instabile oppure una condizione legata al profilo che si sta cercando di seguire. Per capire cosa succede bisogna verificare se il problema riguarda tutti gli account o soltanto alcuni, evitando tentativi ripetuti.

Perché TikTok annulla i follow appena li metti?

Uno dei comportamenti più comuni è quello del pulsante Segui che cambia temporaneamente stato, per poi tornare alla situazione precedente.

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Per esempio, apri il profilo di un creator, premi Segui e il pulsante sembra confermare l’operazione. Esci, rientri nello stesso profilo e trovi nuovamente la scritta Segui.

Questo comportamento indica che l’operazione potrebbe non essere stata registrata correttamente, oppure che l’app sta mostrando uno stato non aggiornato.

Le cause più plausibili sono diverse.

Hai seguito troppe persone in poco tempo

TikTok utilizza sistemi per contrastare lo spam e le interazioni artificiali. Seguire rapidamente numerosi account può far scattare controlli automatici, con possibili limitazioni temporanee.

Non serve necessariamente utilizzare un bot. Anche un comportamento manuale particolarmente ripetitivo può somigliare a un’attività automatizzata.

Può succedere, per esempio, quando si apre una lunga serie di profili suggeriti e si preme Segui uno dopo l’altro, senza intervalli.

TikTok documenta l’esistenza di controlli contro le attività eseguite troppo velocemente, ma non pubblica una soglia universale di follow consentiti ogni ora o ogni giorno. I numeri precisi che circolano online non vanno quindi considerati limiti ufficiali validi per tutti gli account. Support TikTok+1

Il follow non viene salvato correttamente

Un’altra possibilità riguarda la comunicazione tra l’app e i server di TikTok.

Il pulsante può cambiare immediatamente aspetto sullo schermo, mentre l’operazione non viene confermata correttamente. Quando il profilo si aggiorna, torna a mostrare lo stato precedente.

Una connessione intermittente, una sessione dell’app con problemi o un malfunzionamento temporaneo possono contribuire a questa situazione.

C’è un dettaglio utile per riconoscerla: se il follow sparisce soltanto dopo aver ricaricato la pagina, non è detto che qualcuno abbia rimosso il collegamento. Potrebbe semplicemente non essere mai stato registrato.

TikTok non mi fa seguire nessuno: come capire se sono bloccato?

Prima di intervenire sulle impostazioni, conviene fare una verifica molto semplice.

Prova a seguire un account pubblico che non conosci e che non hai mai seguito. Chiudi il profilo, riaprilo e controlla se il pulsante mantiene lo stato corretto.

Se il follow rimane, ripeti la verifica con un secondo account pubblico, senza effettuare una lunga serie di tentativi.

Il risultato aiuta a distinguere tre situazioni.

Cosa succede Cosa potrebbe significare Non riesci a seguire nessun account Possibile limitazione generale o problema tecnico Non riesci a seguire una sola persona Condizione specifica di quel profilo Il follow funziona, ma sparisce dopo l’aggiornamento Operazione non salvata o stato dell’app non sincronizzato Compare un avviso di attività troppo veloce Possibile intervento dei controlli antispam

Questa verifica non identifica da sola la causa, ma evita un errore frequente: considerare qualsiasi follow scomparso come la prova di un blocco imposto da TikTok.

Come controllare lo stato del proprio account

TikTok mette a disposizione una funzione di verifica dello stato dell’account, accessibile nelle aree dedicate alla sicurezza e agli strumenti dell’account.

A seconda della versione dell’app, puoi cercare Controllo account attraverso TikTok Studio oppure il Centro sicurezza.

La verifica può mostrare eventuali problemi rilevati dalla piattaforma.

Attenzione, però: un account che non presenta avvisi non è necessariamente privo di qualsiasi limitazione temporanea. Alcuni problemi relativi alle singole interazioni potrebbero non comparire come violazioni esplicite.

Quanto dura il blocco dei follow su TikTok?

Non esiste una durata garantita per ogni situazione in cui TikTok impedisce di seguire altri utenti.

Nella documentazione relativa alle attività eseguite troppo rapidamente, TikTok fa riferimento anche a possibili restrizioni di 24 ore in determinati casi. Questo non significa che ogni blocco dei follow duri esattamente un giorno.

La durata effettiva può dipendere dal tipo di controllo applicato e dalle condizioni dell’account.

Se sospetti una limitazione temporanea, la scelta più prudente è interrompere i nuovi follow e lasciare trascorrere un periodo senza tentativi ripetuti.

Continuare a premere Segui decine di volte per verificare se il blocco è scomparso non aiuta a risolvere il problema.

Non esiste neppure una procedura ufficiale che garantisca lo sblocco immediato cambiando password, reinstallando TikTok o passando da Wi-Fi a rete mobile.

Come risolvere quando TikTok non salva i follow

Se il problema persiste e non compare alcun avviso di limitazione, puoi procedere con alcune verifiche tecniche.

La stessa TikTok consiglia, per i problemi generali dell’app, controlli come aggiornamento del software, riavvio e pulizia della cache. Support TikTok+1

Ecco l’ordine più sensato da seguire:

Chiudi completamente TikTok e riaprilo. Non limitarti a tornare alla schermata iniziale del telefono. Controlla gli aggiornamenti. Apri Google Play Store o App Store e verifica che sia installata una versione recente di TikTok. Cambia connessione. Se stai usando il Wi-Fi, prova con la rete dati mobile, o viceversa. Riavvia lo smartphone. Può risolvere problemi temporanei del dispositivo o della sessione dell’app. Svuota la cache di TikTok. Nell’app cerca Profilo, menu ☰, Impostazioni e privacy e la sezione dedicata a liberare spazio, dove disponibile. Ripeti una sola verifica. Prova a seguire un profilo pubblico e controlla se il follow rimane dopo aver riaperto la pagina.

La pulizia della cache elimina dati temporanei, ma non cancella una limitazione applicata dai sistemi di TikTok all’account.

Prima di reinstallare l’app o cancellarne tutti i dati, presta attenzione alle bozze dei video: alcune operazioni possono comportarne la perdita. Svuotare la cache non equivale a cancellare tutti i dati dell’app.

Prova TikTok da browser per individuare il problema

Un controllo spesso trascurato consiste nell’accedere al proprio account attraverso il sito ufficiale di TikTok, utilizzando un browser.

Se il follow funziona da browser ma non dall’app, il problema potrebbe riguardare quest’ultima o la sua sessione.

Se invece il comportamento si ripete anche sul sito, diventa più plausibile una causa collegata all’account, al servizio oppure al profilo che stai cercando di seguire.

Non è una diagnosi definitiva, ma è un’informazione utile anche nel caso in cui sia necessario contattare l’assistenza.

Perché TikTok non mi fa seguire una persona specifica?

Se riesci a seguire normalmente altri utenti, ma non un determinato profilo, non partire dall’idea di avere un blocco generale.

Quel profilo potrebbe essere privato, non più disponibile oppure potrebbe esserci una limitazione nell’interazione tra i due account.

Nel caso di un account privato, il follow richiede l’approvazione del proprietario. La richiesta in attesa non equivale a un follow già accettato. TikTok conferma che chi utilizza un profilo privato può scegliere quali persone autorizzare a seguirlo. Support TikTok+1

Un’altra possibilità è che l’utente abbia bloccato il tuo account. In quel caso possono essere limitate le possibilità di trovare il profilo e interagire con esso.

Non bisogna però dedurre automaticamente di essere stati bloccati soltanto perché il pulsante Segui non funziona: lo stesso sintomo può dipendere da ragioni diverse.

Il numero dei seguiti non aumenta: significa che il follow è sparito?

Non necessariamente.

Bisogna distinguere tra il conteggio visualizzato sul profilo e l’effettivo stato del collegamento con un altro account.

Se il numero dei seguiti rimane invariato subito dopo aver premuto Segui, potrebbe trattarsi semplicemente di un aggiornamento non ancora visibile.

Per verificare, torna direttamente sul profilo della persona interessata e controlla lo stato del pulsante. Puoi anche cercarla nell’elenco degli account seguiti.

Se invece il pulsante torna ripetutamente su Segui dopo aver aggiornato la pagina, il problema riguarda probabilmente la registrazione dell’operazione, non soltanto il contatore.

Anche la sezione Seguiti non è una prova sufficiente: TikTok personalizza l’ordine e la selezione dei contenuti che mostra, quindi non vedere i video di una persona non significa aver smesso di seguirla. Support TikTok+1

Quando contattare l’assistenza TikTok

Se il problema continua anche dopo le verifiche, oppure compare un avviso che non riesci a risolvere, puoi inviare una segnalazione.

Dall’app apri:

Profilo → ☰ → Impostazioni e privacy → Segnala un problema.

Seleziona la categoria più pertinente e segui le indicazioni. Le voci disponibili possono cambiare in base alla versione dell’app e al tipo di account.

Nella segnalazione descrivi esattamente cosa succede. Per esempio, specifica se il pulsante cambia stato e poi torna su Segui, se compare un messaggio oppure se il problema interessa tutti i profili.

Allega, quando possibile, una registrazione dello schermo e indica da quando si presenta il difetto.

È preferibile questo approccio rispetto all’utilizzo di applicazioni esterne che promettono di rimuovere blocchi o aumentare automaticamente i follow. Non sono strumenti ufficiali e possono esporre l’account a ulteriori rischi.

Domande frequenti

Perché su TikTok premo Segui e subito dopo torna Segui?

Può accadere quando l’operazione non viene registrata correttamente oppure quando l’account presenta una limitazione temporanea. Controlla se succede con tutti i profili. Se riguarda soltanto una persona, verifica la disponibilità e le impostazioni di quel profilo.

TikTok può impedirmi di seguire persone senza avvisarmi?

È possibile riscontrare un follow che non viene salvato senza ricevere un messaggio esplicito. Questo non dimostra automaticamente l’esistenza di una penalizzazione. Prima di ipotizzare una restrizione, controlla lo stato dell’account, la connessione e il funzionamento dell’app.

Se disinstallo TikTok posso tornare a seguire persone?

Reinstallare l’app può aiutare quando il problema dipende da file o dati locali danneggiati, ma non rimuove eventuali restrizioni associate all’account. Prima di procedere, verifica di poter effettuare nuovamente l’accesso e metti al sicuro le bozze che desideri conservare.

Perché TikTok mi toglie i seguiti dopo qualche minuto?

Se il collegamento sembrava attivo e poi scompare, può esserci stato un mancato salvataggio dell’operazione, un problema di sincronizzazione o una limitazione. Verifica lo stesso account anche dal browser: il confronto può aiutare a individuare se il difetto riguarda l’app.

Un account TikTok nuovo può avere problemi con i follow?

Sì, anche un account appena creato può incontrare limitazioni o problemi tecnici. Evita di seguire molti profili in rapida successione subito dopo la registrazione. Se non riesci a seguire neppure un account pubblico, controlla eventuali avvisi e segnala il problema.

Cosa fare se il problema continua

Se tutti i follow continuano a sparire, conserva una registrazione del comportamento e verifica se si ripete anche da browser. È il modo più utile per presentare una segnalazione precisa, senza rischiare di complicare la situazione con tentativi continui o strumenti non ufficiali.

Fonti ufficiali