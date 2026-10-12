Aprire TikTok e trovare la cartella delle bozze vuota è uno scenario comune, soprattutto dopo un aggiornamento dell’app o un cambio di smartphone. Nella maggior parte dei casi, la sparizione improvvisa dipende da una precisa logica tecnica con cui la piattaforma gestisce i file temporanei.

Per recuperare le bozze scomparse su TikTok bisogna verificare prima di tutto la memoria del dispositivo o il backup cloud (Google Foto o iCloud). Se l’applicazione è stata disinstallata, i dati della cache sono stati cancellati o si è cambiato telefono, le bozze locali vengono eliminate in modo definitivo dai server di TikTok e non possono essere ripristinate direttamente dall’app.

Perché le bozze di TikTok spariscono all’improvviso

A differenza dei video pubblicati, le bozze di TikTok non risiedono nel cloud del social network associato al profilo. Vengono archiviate esclusivamente nella memoria locale dello smartphone in uso. Questo significa che l’account utente conserva solo i metadati minimi, mentre il file video montato, con i relativi tagli ed effetti, resta confinato nell’archivio dell’applicazione sul singolo telefono.

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La cancellazione automatica delle bozze avviene quasi sempre in queste circostanze:

Disinstallazione e reinstallazione di TikTok, operazione che cancella l’intero pacchetto dati dell’app;

Cambio di smartphone o accesso effettuato da un secondo dispositivo;

Pulizia manuale o forzata dei dati dell’applicazione tramite le impostazioni di sistema di Android o iOS (lo svuotamento della cache interna all’app di solito risparmia le bozze, ma la cancellazione dell’archivio le elimina istantaneamente);

Ripristino del telefono alle impostazioni di fabbrica.

Un errore comune consiste nel pensare che disconnettersi dal profilo sia innocuo. Se il logout viene eseguito su un dispositivo condiviso o durante un ripristino delle credenziali, TikTok avvisa con un pop-up che le bozze potrebbero andare perse: ignorare questo avviso porta quasi sempre all’azzeramento della cartella.

Metodi pratici per tentare il recupero

Se la cartella Bozze nel profilo risulta vuota ma l’app non è stata disinstallata, esistono alcuni passaggi concreti per verificare se i file originali o le anteprime sono ancora reperibili.

1. Verificare la galleria di sistema e i backup cloud

Quando si registra un video tramite la fotocamera interna di TikTok, l’opzione “Salva sul dispositivo” è spesso attiva di default. Anche se la bozza con le scritte in sovrimpressione e i suoni sincronizzati è sparita dall’editor, le clip originali non tagliate potrebbero trovarsi nella galleria:

Su Android, controllare l’app Google Foto o l’archivio locale all’interno della cartella DCIM/Camera o nella cartella generata automaticamente denominata TikTok .

o nella cartella generata automaticamente denominata . Su iPhone, aprire l’app Foto, andare su Album e controllare sia l’album TikTok sia la sezione Eliminati di recente , dove i file cancellati restano memorizzati per 30 giorni.

Se il telefono esegue backup regolari su Google Drive o iCloud, ripristinare un backup precedente al giorno della sparizione può occasionalmente recuperare la sandbox dell’applicazione, a patto che l’app TikTok fosse inclusa nel backup locale completo del dispositivo.

2. Controllare i download dei dati dell’account

TikTok mette a disposizione una funzione per richiedere i dati del proprio account (accessibile da Profilo > Impostazioni e privacy > Account > Scarica i tuoi dati). Questa richiesta genera un archivio con la cronologia dei commenti, delle chat e dei video pubblici o privati. Va detto con chiarezza: questo archivio non include i video salvati come bozze locali, ma contiene l’elenco dei suoni salvati e la cronologia delle attività, utile se si devono ricostruire tracce audio o testi andati perduti.

3. Esaminare la cartella “Bozze” dopo anomalie dell’interfaccia

A volte il problema è un semplice bug visivo causato da una sessione scaduta o da problemi temporanei di connessione. Se non sono state effettuate disinstallazioni, conviene:

Chiudere l’app dal multitasking (swipe verso l’alto). Verificare che la connessione dati o Wi-Fi sia stabile. Riavviare lo smartphone e riaprire l’app senza effettuare il logout.

Se le bozze riappaiono, il problema era legato al mancato caricamento dell’interfaccia utente.

Come proteggere i progetti futuri: il flusso di lavoro corretto

Affidare ore di editing alla cartella bozze interna di un social network espone a rischi continui. Per non perdere il lavoro svolto, la soluzione più efficace è cambiare abitudine prima di iniziare il montaggio:

Attivare il salvataggio automatico: nella schermata finale prima della pubblicazione (dove si inseriscono didascalia e hashtag), espandere le opzioni avanzate e verificare che la voce “Salva sul dispositivo” sia abilitata.

nella schermata finale prima della pubblicazione (dove si inseriscono didascalia e hashtag), espandere le opzioni avanzate e verificare che la voce “Salva sul dispositivo” sia abilitata. Pubblicare come video privato: se si desidera conservare il montaggio definitivo senza renderlo visibile al pubblico, impostare “Chi può vedere questo video” su “Solo io” e procedere con la pubblicazione. Il file verrà caricato sui server di TikTok in forma protetta, collegato all’account e accessibile da qualunque smartphone anche dopo una reinstallazione.

se si desidera conservare il montaggio definitivo senza renderlo visibile al pubblico, impostare “Chi può vedere questo video” su “Solo io” e procedere con la pubblicazione. Il file verrà caricato sui server di TikTok in forma protetta, collegato all’account e accessibile da qualunque smartphone anche dopo una reinstallazione. Montare su app esterne: utilizzare strumenti di montaggio dedicati (come CapCut, VN o DaVinci Resolve) consente di conservare il file sorgente e il progetto originale esportato nella memoria del telefono o su cloud esterno, riducendo TikTok a semplice canale di distribuzione.

Domande frequenti

Se disinstallo TikTok perdo le bozze?

Sì. La rimozione dell’app cancella completamente la memoria locale in cui sono salvate le bozze non pubblicate. Non esiste una sincronizzazione cloud su server remoti per i progetti lasciati in sospeso nell’editor.

Come passare le bozze di TikTok su un altro telefono?

Le bozze non si trasferiscono automaticamente cambiando dispositivo. L’unico metodo consiste nel pubblicare il video impostando la privacy su “Solo io”, accedere con lo stesso account sul nuovo telefono e scaricare il video dalla sezione privata del profilo.

L’assistenza di TikTok può recuperare una bozza cancellata?

No. Il supporto tecnico della piattaforma non ha accesso ai dati memorizzati in locale sullo smartphone degli utenti. L’assistenza gestisce problematiche legate all’account, ai video già pubblicati o a violazioni delle linee guida, non file temporanei non sincronizzati.

Svuotare la cache di TikTok cancella le bozze?

L’opzione “Libera spazio” interna alle impostazioni di TikTok elimina file temporanei e cache di navigazione senza toccare le bozze. Se invece si cancella la memoria di archiviazione direttamente dalle impostazioni di sistema del telefono, le bozze vengono eliminate.

Se hai perso una bozza complessa, controlla subito la cartella dei file eliminati di recente nel tuo rullino prima che scada il periodo di conservazione automatica. Per verificare la gestione ufficiale dei dati dell’app e la procedura di richiesta archivio, puoi consultare la guida ufficiale sul Centro Assistenza di TikTok.