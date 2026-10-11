Il ciclo di lavaggio procede regolarmente fino all’ultimo risciacquo, poi il cestello tenta di prendere velocità, rallenta di colpo e il display mostra un codice di errore, lasciando i panni grondanti d’acqua.

Quando una lavatrice va in errore durante la centrifuga, l’anomalia dipende quasi sempre da uno scarico dell’acqua incompleto o dal sistema anti-sbilanciamento che impedisce al cestello di raggiungere gli alti regimi di rotazione. Controllare il filtro di scarico, la disposizione del bucato e l’eventuale presenza di schiuma residua risolve la maggior parte dei blocchi senza dover sostituire componenti.

Scarico lento o bloccato: il motivo principale dell’interruzione

La scheda elettronica autorizza la centrifuga solo se la vasca è vuota. Se il pressostato rileva ancora un livello d’acqua sopra la soglia di sicurezza entro il tempo limite impostato dal programma (di solito tra i 3 e i 6 minuti), l’elettrodomestico interrompe il ciclo e genera un allarme (come E20, E18, 5E o F05 a seconda del produttore).

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Il primo controllo va fatto sul filtro della pompa, posizionato in basso a destra o a sinistra sul frontale:

Scollegare l’alimentazione elettrica e preparare una bacinella bassa con uno straccio. Svitare il tappo del filtro e rimuovere corpi estranei come monete, bottoni, lanugine o ferretti di reggiseno. Verificare con un dito o una torcia che la girante sul fondo giri liberamente e non sia bloccata da fili attorcigliati.

Un errore comune è trascurare il tubo di scarico a muro. Se il sifone a parete è parzialmente ostruito dal calcare o da depositi di detersivo compattato, la pompa spinge l’acqua, ma il reflusso rallenta a tal punto da mandare in timeout la scheda logica. Provare a far scaricare provvisoriamente il tubo dentro un lavandino o nella vasca aiuta a escludere subito un problema dell’impianto idraulico domestico.

Sistema anti-sbilanciamento: quando il problema è come è caricato il cestello

Tutte le lavatrici moderne montano un sensore tachimetrico o un algoritmo integrato nell’inverter che monitora le oscillazioni della velocità di rotazione. Se il peso non è distribuito uniformemente lungo la circonferenza del cestello, la macchina tenta per alcuni minuti di srotolare i capi ruotando lentamente a destra e a sinistra. Se dopo diversi tentativi il carico rimane eccentrico, la centrifuga viene abortita (spesso con codici specifici come UE o Ub su marchi come Samsung ed LG).

Questo capita soprattutto in due situazioni estreme:

Un singolo capo pesante: un accappatoio spesso, un piumone singolo o un tappeto assorbono litri d’acqua e formano una massa compatta da un solo lato del cestello.

un accappatoio spesso, un piumone singolo o un tappeto assorbono litri d’acqua e formano una massa compatta da un solo lato del cestello. Troppi capi ingombranti e intrecciati: lenzuola che hanno “inglobato” indumenti più piccoli creando una sfera pesante.

Basta aprire lo sportello, distendere manualmente i capi, aggiungere uno o due asciugamani per bilanciare il peso di un singolo capo isolato e riavviare un programma di sola centrifuga.

Troppa schiuma nel cestello

Un dosaggio eccessivo di detersivo concentrato o l’uso accidentale di sapone per bucato a mano genera una barriera di schiuma densa. La schiuma non viene espulsa facilmente dalla pompa ad alette e inganna la trappola d’aria del pressostato, facendo credere alla macchina che ci sia ancora una pressione idraulica elevata nella vasca.

In questi casi non serve smontare componenti: è sufficiente selezionare un programma di scarico diretto o un ciclo di risciacquo a vuoto con acqua fredda per dissolvere i residui di tensioattivi.

Usura meccanica ed elettrica: spazzole motore, cinghia e ammortizzatori

Se il filtro è pulito, l’acqua defluisce regolarmente e il bucato è bilanciato, l’origine dell’errore si sposta sui componenti interni:

Spazzole di carbone consumate (motori a spazzole): sui motori tradizionali non inverter, se i carboncini sono scesi sotto il centimetro di lunghezza non riescono a trasmettere la corrente necessaria per sostenere la coppia ad alti giri. Il motore gira a bassa velocità durante il lavaggio ma stacca quando deve accelerare per la centrifuga.

sui motori tradizionali non inverter, se i carboncini sono scesi sotto il centimetro di lunghezza non riescono a trasmettere la corrente necessaria per sostenere la coppia ad alti giri. Il motore gira a bassa velocità durante il lavaggio ma stacca quando deve accelerare per la centrifuga. Ammortizzatori scarichi: se i fusti ammortizzanti inferiori hanno perso resistenza idraulica o d’attrito, la vasca urta violentemente contro il mobile già a 400-600 giri/min, innescando l’arresto d’emergenza.

se i fusti ammortizzanti inferiori hanno perso resistenza idraulica o d’attrito, la vasca urta violentemente contro il mobile già a 400-600 giri/min, innescando l’arresto d’emergenza. Tachimetrica o condensatore di spunto: una bobina tachimetrica allentata sul retro dell’albero motore trasmette dati falsati alla scheda, che toglie alimentazione per prevenire una fuga incontrollata di velocità.

Domande frequenti

Perché la lavatrice centrifuga a vuoto ma va in errore se è piena?

A vuoto il motore non richiede picchi elevati di coppia e la vasca non subisce oscillazioni. Con il peso del carico bagnato, invece, emergono subito sia i limiti di spazzole motore usurate, sia le oscillazioni eccessive dovute ad ammortizzatori scarichi o a sbilanciamento del bucato.

Come sbloccare l’oblò se la macchina si ferma con acqua dentro?

Non forzare la maniglia. Eseguire prima uno scarico manuale svuotando l’acqua dal tubicino di emergenza situato accanto al filtro della pompa. Una volta azzerato il livello dell’acqua nel cestello, la sicurezza termica dell’oblò si disattiva entro 2-3 minuti.

Cosa significa l’errore centrifuga accompagnato da un ronzio continuo?

Il ronzio continuo proviene solitamente dalla pompa di scarico bloccata da un corpo estraneo (come una moneta o un ferretto) incastrato nella girante. La pompa riceve corrente ma non riesce a ruotare, impedendo l’evacuazione dell’acqua e il passaggio alla fase successiva.

Se il filtro è libero e il problema persiste anche eseguendo una centrifuga con cestello semivuoto, prima di valutare la sostituzione dell’apparecchio verificate la scheda tecnica del produttore relativa alla sequenza dei codici di errore; le tabelle diagnostiche ufficiali sono consultabili sui manuali d’uso scaricabili dai portali di supporto Samsung o Electrolux.