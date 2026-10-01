Lavatrice in errore dopo pulizia filtro: cosa controllare

Hai pulito il filtro, lo hai rimesso al suo posto e al primo avvio la lavatrice segnala un errore, non scarica oppure interrompe il programma. È una situazione meno strana di quanto sembri: spesso il problema non è un nuovo guasto, ma qualcosa che è cambiato proprio durante la pulizia.

Se la lavatrice va in errore subito dopo la pulizia del filtro, controlla prima che il filtro sia avvitato correttamente, che non siano rimasti corpi estranei nella sede della pompa e che la girante possa muoversi. Verifica anche il tubo di scarico. Se l’errore resta, consulta il codice specifico nel manuale del modello prima di smontare altro.

Perché la lavatrice può dare errore proprio dopo aver pulito il filtro

La coincidenza temporale è il primo indizio utile. Se fino a pochi minuti prima la macchina completava i programmi e l’anomalia compare immediatamente dopo aver aperto il filtro della pompa, conviene partire da quella zona anziché cercare subito un guasto elettronico.

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Il caso più semplice è il filtro rimontato male. Può sembrare completamente avvitato ma non essere arrivato correttamente a battuta, soprattutto se la filettatura contiene ancora lanugine, capelli, residui di detersivo o piccoli frammenti.

Un’altra possibilità riguarda ciò che si trova dietro al filtro. Monete, bottoni, fermagli, piccoli pezzi di tessuto e altri corpi estranei possono arrivare nella zona della pompa. Togliendo il filtro, uno di questi oggetti può spostarsi invece di essere rimosso e finire vicino alla girante.

Bosch indica espressamente di controllare l’assenza di corpi estranei nella pompa e, se la girante non può muoversi, considera possibile un blocco. Anche Siemens segnala che piccoli oggetti come bottoni e monete possono impedire il movimento della girante.

Prima prova: controllare di nuovo il filtro

Prima di riaprire lo sportello inferiore, spegni la lavatrice e scollegala dalla presa. Se è stato appena effettuato un ciclo ad alta temperatura, aspetta che l’acqua eventualmente rimasta all’interno si raffreddi.

Prepara anche stracci e una bacinella bassa: nella zona della pompa può essere rimasta più acqua di quanto sembri.

A questo punto:

apri lo sportello di accesso alla pompa; fai uscire l’acqua residua attraverso l’eventuale tubicino di emergenza previsto dal modello oppure allentando molto lentamente il filtro; estrai nuovamente il filtro; controlla sia il filtro sia la sua sede; rimuovi eventuali residui; rimonta il filtro seguendo la posizione e il verso previsti dal costruttore.

Non serve stringerlo con forza usando pinze o altri utensili. Se per chiuderlo è necessaria una forza insolita, è meglio fermarsi: potrebbe essere entrato storto oppure potrebbe esserci qualcosa sulla filettatura.

Le modalità precise non sono identiche su tutte le lavatrici. Whirlpool, per esempio, specifica che l’accesso al filtro e la procedura possono cambiare in base al modello e rimanda al relativo manuale d’uso.

Controlla la girante della pompa

Con il filtro rimosso è spesso possibile vedere, più in profondità, la girante della pompa di scarico.

Non aspettarti necessariamente che ruoti come una piccola ventola completamente libera. Il comportamento dipende dalla pompa utilizzata. Quello che interessa è soprattutto verificare che non sia fisicamente immobilizzata da una moneta, un elastico, un pezzo di plastica o altro materiale.

Illumina la sede con una torcia senza infilare utensili alla cieca.

Se individui chiaramente un piccolo corpo estraneo facilmente raggiungibile, puoi rimuoverlo a macchina scollegata. Se invece la girante è bloccata e non è visibile la causa, continuare a forzarla rischia di trasformare un’ostruzione risolvibile in un problema alla pompa.

Bosch suggerisce di rivolgersi all’assistenza quando la girante non può essere mossa e il blocco non è risolvibile con il normale controllo della pompa.

La lavatrice non scarica dopo aver pulito il filtro

Se l’errore compare quando la macchina dovrebbe scaricare, il filtro è soltanto uno dei punti da verificare.

Una volta escluso un montaggio errato, controlla il tubo di scarico dietro la lavatrice. Durante una pulizia o uno spostamento dell’elettrodomestico può essere stato schiacciato o piegato.

Bosch indica tra le possibili cause di mancato scarico sia una pompa ostruita sia un tubo di scarico bloccato o piegato.

C’è anche un dettaglio che può trarre in inganno: aver trovato sporco nel filtro non significa necessariamente aver eliminato tutta l’ostruzione. Parte del materiale può trovarsi più avanti, nella pompa, nel tubo o nel raccordo collegato allo scarico domestico.

Se senti la pompa lavorare ma l’acqua rimane nel cestello, un’ostruzione lungo il percorso di scarico diventa quindi una delle ipotesi da controllare.

Dopo la pulizia esce acqua dal filtro

Qui il problema è diverso. Se appena la lavatrice carica acqua compare una perdita dalla zona dello sportellino inferiore, spegni il programma e controlla il montaggio.

Le cause più plausibili sono:

filtro non completamente avvitato;

guarnizione fuori sede;

sporco sulla superficie di tenuta;

filtro inserito storto;

guarnizione o corpo del filtro danneggiati.

Dopo averlo rimosso, pulisci bene anche il bordo e la filettatura della sede. Un piccolo residuo rimasto nel punto sbagliato può impedire una corretta tenuta.

Alcune procedure ufficiali prevedono anche un controllo delle perdite dopo il rimontaggio. Su specifici modelli Bosch e Whirlpool viene indicato, per esempio, di introdurre circa un litro d’acqua e verificare che dalla zona del filtro non fuoriesca nulla. Questa procedura non va però applicata automaticamente a qualsiasi lavatrice: per il proprio modello prevalgono sempre le istruzioni del manuale.

La lavatrice continua a segnalare l’errore anche se il filtro è pulito

A questo punto serve il codice esatto visualizzato dalla macchina.

Non esiste infatti un codice universale che significhi “filtro sporco”. La numerazione e il significato degli errori dipendono dalla marca e, talvolta, dalla serie della lavatrice.

Prima di cancellare l’errore o tentare combinazioni di tasti trovate online, cerca il codice nel manuale del modello esatto.

Se indica un’anomalia di scarico, il controllo può proseguire su:

pompa e relativa girante;

tubo di scarico;

raccordo verso il sifone;

eventuali ostruzioni interne;

collegamenti o funzionamento della pompa.

Se invece il codice riguarda un’altra parte della macchina, la pulizia del filtro potrebbe essere soltanto una coincidenza.

È un punto da non trascurare. Cercare “come resettare errore lavatrice” senza sapere cosa stia segnalando può far scomparire temporaneamente l’avviso senza eliminare la causa.

Conviene fare subito un reset?

Prima controllerei il montaggio.

Spegnere e riaccendere la lavatrice può eliminare un’indicazione occasionale, ma non può liberare una pompa ostruita, raddrizzare un tubo piegato o sistemare un filtro montato male.

Se il costruttore prevede una procedura specifica di reset, va seguita quella relativa al modello. Staccare la spina per tempi scelti arbitrariamente o tenere premuti pulsanti casuali non è una procedura universale.

Dopo aver verificato filtro e scarico, si può eventualmente eseguire un programma breve di scarico o centrifuga, purché il manuale della macchina lo consenta.

Osserva cosa succede: se la pompa parte, se l’acqua viene espulsa e in quale momento ricompare l’errore. Sono informazioni molto più utili di una serie di reset consecutivi.

Quando è meglio fermarsi e chiamare un tecnico

Se la lavatrice perde acqua in quantità, scollegala e non continuare con le prove.

Lo stesso vale quando la pompa emette rumori anomali, la girante appare bloccata senza una causa raggiungibile oppure l’errore torna immediatamente nonostante filtro, sede e tubo di scarico siano liberi.

Un altro caso da lasciare all’assistenza è quello in cui sarebbe necessario smontare pannelli, cablaggi o la pompa stessa per proseguire nella diagnosi. La pulizia ordinaria del filtro è manutenzione accessibile all’utente; intervenire sui componenti elettrici e sulla pompa è un’altra cosa.

Domande frequenti

Perché la lavatrice non parte dopo aver pulito il filtro?

Controlla prima che il filtro sia stato reinserito e chiuso correttamente. Se il problema riguarda lo scarico, verifica anche la sede della pompa e la presenza di eventuali corpi estranei. Il significato di un codice visualizzato va controllato sul manuale del modello specifico.

È normale trovare acqua nel filtro della lavatrice?

Una certa quantità di acqua residua nella zona della pompa può essere normale. Proprio per questo i produttori raccomandano di preparare una bacinella o degli asciugamani prima di svitare il filtro. Quantità anomale accompagnate da mancato scarico richiedono invece ulteriori controlli.

Come capire se la pompa della lavatrice è bloccata?

Dopo aver scollegato la macchina e scaricato l’acqua, rimuovi il filtro e controlla se nella sede sono presenti corpi estranei. Una girante immobilizzata può indicare un blocco. Se non riesci a individuare e rimuovere facilmente la causa, evita di forzarla.

Posso usare la lavatrice se perde acqua dal filtro?

No. Interrompi il programma e scollega la lavatrice. Controlla che il filtro sia montato correttamente e che guarnizione e superfici di tenuta siano pulite e integre. Se la perdita continua dopo il corretto rimontaggio, è opportuno far controllare la macchina.

Devo resettare la lavatrice dopo aver pulito il filtro?

Non necessariamente. La normale pulizia del filtro non richiede un reset universale. Se compare un errore, prima individua la causa e verifica il significato del codice nel manuale. Un reset specifico va eseguito soltanto se previsto dal produttore per quel modello.

Un controllo in più prima di richiudere tutto

Quando rimonti il filtro, dedica mezzo minuto anche alla sua sede. È proprio lì che può essere rimasto il piccolo oggetto responsabile del problema. Se invece filtro, girante e scarico risultano liberi ma l’errore torna nello stesso punto del programma, il codice visualizzato diventa la strada più rapida per proseguire con una diagnosi sensata.