La connessione di casa crolla improvvisamente ogni volta che accendi la smart TV mentre scarichi un file e qualcun altro naviga sullo smartphone? Spesso il problema non è la fibra ottica, ma la capacità effettiva dell’hardware che distribuisce il traffico.

Sulla carta, un router consumer può gestire teoricamente fino a 250 o 250 di dispositivi contemporaneamente grazie agli indirizzi IP assegnati dal protocollo DHCP. Nella pratica, però, il collo di bottiglia è legato alla potenza di calcolo del processore interno, alla memoria RAM disponibile e alla saturazione della banda radio Wi-Fi, riducendo spesso la soglia ideale a un numero compreso tra 15 e 30 device attivi per i modelli standard di fascia media.

I limiti teorici contro la capacità di calcolo reale

La targhetta sulla scatola di un modem-router promette spesso performance mirabolanti e decine di connessioni simultanee. Dietro questi numeri si celano però parametri puramente teorici, calcolati su standard di laboratorio che non rispecchiano l’uso domestico reale.

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Ogni dispositivo collegato alla rete richiede risorse di elaborazione al router. Gestire il traffico di una ventina di smartphone, laptop, console e lampadine smart significa smistare pacchetti dati continui. Se il chip interno lavora al massimo per tradurre gli indirizzi di rete o applicare il firewall, la latenza sale vertiginosamente.

Il problema emerge soprattutto con le connessioni wireless. Il Wi-Fi condiv അതേ un unico canale radio tra tutti i client presenti nella stanza. Più dispositivi comunicano nello stesso momento, maggiore sarà il tempo di attesa per ciascuno, generando micro-disconnessioni o caricamenti eterni delle pagine web.

Come la tipologia di traffico cambia i giochi

Duecento dispositivi smart in casa non consumano la stessa banda di tre PC impegnati in videoconferenze in 4K o sessioni di cloud gaming competitivo. Gli oggetti domotici come prese intelligenti o sensori inviano minuscoli pacchetti di dati a intervalli regolari e pesano pochissimo sulla CPU del router.

Il carico cambia drasticamente quando entrano in gioco flussi multimediali pesanti. Lo streaming video in alta definizione e il download di file di grandi dimensioni saturano rapidamente la tabella di NAT del router e la capacità trasmissiva delle antenne.

Fattori che riducono le prestazioni complessive:

Presenza di vecchi dispositivi con standard Wi-Fi obsoleti (come il Wi-Fi 4 o 5) che rallentano la velocità di trasmissione globale dell’antenna.

Distanza fisica e ostacoli strutturali come muri portanti o tubature che degradano il segnale radio.

Interferenze causate dalle reti Wi-Fi vicine nei condomini affollati, specialmente sulla frequenza a 2.4 GHz.

Quando serve passare a un sistema Mesh o a un router professionale

Se la casa è ampia o il numero di device supera stabilmente le trenta unità, i modelli forniti dagli operatori telefonici mostrano inevitabilmente il fiato corto. Le soluzioni di rete avanzate risolvono questa criticità sfruttando tecnologie specifiche.

I sistemi Wi-Fi Mesh distribuiscono il carico su più nodi dislocati nelle stanze, creando un’unica rete senza interruzioni e smistando i dispositivi sul nodo più vicino ed efficiente. I router di fascia alta o orientati al gaming integrano invece processori multi-core dedicati e tecnologie come il MU-MIMO e il OFDMA, progettate proprio per servire simultaneamente più flussi di dati senza penalizzare la velocità di risposta.

Domande frequenti

Cosa succede se collego troppi dispositivi al router?

Il router non smette improvvisamente di funzionare, ma la rete diventa estremamente lenta, la latenza aumenta e si verificano frequenti disconnessioni temporanee perché la CPU e la memoria interna non riescono a elaborare tutte le richieste simultaneamente.

Meglio collegare i dispositivi fissi via cavo Ethernet?

Sì, collegare tramite cavo di rete dispositivi come smart TV, console e PC fissi libera preziose risorse sulle frequenze Wi-Fi, migliorando la stabilità generale e riducendo le interferenze radio per gli smartphone e i tablet.

Il numero di porte LAN limita anche il Wi-Fi?

No, il numero di porte fisiche posteriori (solitamente quattro) regola soltanto i dispositivi collegabili via cavo. La gestione del Wi-Fi dipende esclusivamente dal chip wireless, dagli standard supportati e dalla potenza del software di gestione.

Come faccio a vedere quanti dispositivi sono collegati?

Accedi alla pagina di gestione del router digitando l’indirizzo gateway predefinito nel browser (spesso 192.168.1.1 o 192.168.0.1) e controlla la sezione relativa ai client DHCP o alla mappa della rete locale.

Un router sovraccarico non va necessariamente sostituito subito: spesso basta spostare i dispositivi meno esigenti sulla banda a 2.4 GHz e riservare i 5 GHz o i 6 GHz ai computer e alle console per recuperare immediatamente stabilità e velocità.

Fonti di riferimento utili per approfondire gli standard di connettività: Wi-Fi Alliance.