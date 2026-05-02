Passare al Wi-Fi 6 non è solo una questione di velocità, ma di stabilità per la tua casa smart. Scopri se il tuo vecchio router sta frenando i tuoi dispositivi e quando conviene davvero aggiornare.

Se guardi sotto il tuo router o nelle specifiche del tuo nuovo smartphone, probabilmente vedrai sigle come 802.11ac (Wi-Fi 5) o 802.11ax (Wi-Fi 6). Nonostante il Wi-Fi 7 stia iniziando a fare capolino nei prodotti di fascia altissima, lo scontro reale oggi avviene tra la quinta e la sesta generazione. Capire la differenza significa smettere di dare la colpa all’operatore se la serie TV va a scatti mentre qualcuno gioca online nell’altra stanza.

Cosa cambia concretamente per te

La differenza più grande tra Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 non è quanto “corre” il singolo dispositivo, ma come il router gestisce la folla.

Il Wi-Fi 5 lavora bene finché hai pochi dispositivi connessi. Quando però colleghi smartphone, tablet, smart TV, videocitofono e lampadine intelligenti, il segnale inizia a degradarsi. Il Wi-Fi 6 introduce la tecnologia OFDMA, che permette al router di comunicare con più dispositivi contemporaneamente invece di “metterli in fila”.

Esempio pratico: In una casa con Wi-Fi 5, se stai scaricando un file pesante sul PC, la videochiamata di tua figlia sullo smartphone potrebbe rallentare. Con il Wi-Fi 6, il router divide la banda in modo intelligente, garantendo fluidità a entrambi senza interruzioni.

Più velocità e batteria che dura di più

In termini di numeri puri, il Wi-Fi 6 è circa il 40% più veloce del Wi-Fi 5. Se con il Wi-Fi 5 il limite teorico è di circa 3,5 Gbps, con il Wi-Fi 6 si arriva a 9,6 Gbps. Nella realtà quotidiana, questo significa caricamenti istantanei per i video in 4K e 8K.

C’è però un vantaggio spesso sottovalutato: il risparmio energetico. Il Wi-Fi 6 utilizza una funzione chiamata Target Wake Time (TWT). In breve, il router dice ai tuoi dispositivi esattamente quando “svegliarsi” per ricevere dati e quando restare in standby. Questo si traduce in una durata della batteria superiore per smartphone e dispositivi IoT che non devono restare costantemente in ricerca del segnale.

Dove è disponibile e cosa serve

Il Wi-Fi 6 è ormai lo standard globale per tutti i nuovi prodotti tech usciti dal 2021 in poi. Per sfruttarlo, però, devono essere compatibili sia il router che il dispositivo che usi.

Smartphone: Quasi tutti i modelli medio-gamma e top di gamma (iPhone 11 e successivi, serie Samsung Galaxy S10 e successivi) lo supportano.

Quasi tutti i modelli medio-gamma e top di gamma (iPhone 11 e successivi, serie Samsung Galaxy S10 e successivi) lo supportano. Computer: I Mac con chip Apple Silicon e la maggior parte dei notebook Windows moderni sono già pronti.

I Mac con chip Apple Silicon e la maggior parte dei notebook Windows moderni sono già pronti. Router: Se hai il modem standard fornito dal tuo operatore tre o quattro anni fa, quasi certamente è un Wi-Fi 5. I nuovi modelli distribuiti per le offerte in fibra ottica in Italia stanno passando gradualmente al Wi-Fi 6.

Cosa resta da valutare

Nonostante i vantaggi, il Wi-Fi 6 non è una bacchetta magica per la copertura. La portata del segnale (quanti muri riesce ad attraversare) è simile a quella del Wi-Fi 5. Se hai zone morte in casa, passare al Wi-Fi 6 non risolverà il problema a meno di non installare un sistema Mesh.

Inoltre, se la tua connessione internet alla base è lenta (ad esempio una vecchia ADSL o una FTTC a 30 Mega), non noterai differenze nella velocità di navigazione esterna, ma solo nella comunicazione tra i dispositivi interni alla tua rete.